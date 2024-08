Australski supermarket prihvatio je standard, ali samo za privatnu robnu marku

Nakon rastućeg globalnog trenda prema procjeni i kontroli kvalitete maslinovog ulja, australski lanac supermarketa Coles najavio je da će se sva njegova maslinova ulja privatne marke pridržavati Australski standard za maslinova ulja i ulja od maslinovog pomaza do kraja 2012.



Budući da trenutno u zemlji ne postoje obvezne kontrole maslinovog ulja, Colesovo usvajanje australskog standarda, koji primjenjuje kriterije čistoće i kvalitete, dobrovoljno je. Australski standard osnovan je 2011. godine kao zajednička inicijativa među dionicima u industriji i zaštitnom skupinom za zaštitu potrošača IZBOR kako bi se osigurale točne metode označavanja i ispitivanja. Australski standard zabranjuje upotrebu šupljih izraza poput â € <"čist," â € <"svjetlost ”i â € <"premium “, što može zavarati potrošače.

Maslinova ulja koja je odobrio australski standard moraju proći niz testova okusa koje provodi akreditirana senzorna komisija. Članovi panela testiraju i ocjenjuju svako ulje na temelju senzornog sustava bodovanja Australskog udruženja maslina u 20 točaka.

Australski standard također zahtijeva da sva maslinova ulja budu označena â € <"ekstra djevičansko ”biti nerafinirano, mehanički ekstrahirano iz kvalitetnih maslina te skladišteno i rukovati prema smjernicama kako bi se osiguralo da maslinova ulja zadovolje ocjenu u trenutku kupnje.

Lisa Rowntree, izvršna direktorica Australskog udruženja maslina, rekla je da će taj potez zasigurno koristiti industriji, ali pozvala je drugi najveći lanac supermarketa u zemlji da ide dalje.

"Veoma se radujemo što ćemo vidjeti promjenu na polici supermarketa i snažno bismo potaknuli Coles da osigura da svi uvoznici koji donose ulje [u Australiju] i prodaju ga putem Colesa budu u skladu s australskim standardom “, rekao je Rowntree.

"Oni [Coles] su uvijek govorili da bi to radili za svoje robne marke, ali mi želimo da to rade i s njihovim uvozom. Tvrdili su da ne mogu diktirati što rade njihovi dobavljači, što mislim da je smeće ”, rekla je Rowntree The Weekly Times. â € <"Mislim da supermarket može diktirati što donose njihovi dobavljači i oni mogu odlučiti da ga neće skladištiti ako to ne bude u skladu. "

Coles je rekao da je početkom ove godine počeo uklanjati maslinova ulja marke Coles koja nisu zadovoljavala australski standard. Tvrtka je rekla da nastoji promovirati Ekstra djevičansko maslinovo ulje australske proizvodnje rezultirao je rastom prodaje od 50 posto tijekom prošle godine.

