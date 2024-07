Italija, Turska, Brazil prednjače na dodjeli nagrada 'EVO IOOC'

9th EVO IOOC Italija završio je svečanom dodjelom nagrada 15. lipnjath u povijesnom gradskom kazalištu Palmi, Kalabrija.

Antonio G. Lauro, predsjednik međunarodnog natjecanja maslinovih ulja, proglasio je pobjednike kategorija Best in Show i Best in Country te dobitnike posebnih nagrada.

Na događaju, kojem je sudomaćin bila izvršna direktorica Stefania Reggio, sudjelovali su proizvođači, sektorski stručnjaci i zaljubljenici u maslinovo ulje, koji su uživali vođene degustacije pobjedničkih proizvoda.

Smješten na Violet Coastu, s pogledom na Tirensko more, Palmi je također bio poprište senzornih procjena koje je izveo žiri u objektima CapoSperone Resorta u svibnju.

Dvadeset i pet iskusnih degustatora iz 11 zemalja ocijenilo je 671 prijavu pristiglu iz 28 zemalja, uključujući 592 ekstra djevičanska maslinova ulja i 79 aromatiziranih maslinovih ulja.

Italija je poslala najviše prijava i bila je zemlja s najviše nagrada, sa 185 robnih marki sudionika i 139 dodijeljenih medalja. Turska je slijedila sa 102 prijavljena brenda i 77 medalja.

Brazilski proizvođači sudjelovali su sa 69 brendova, od kojih su 63 nagrađena. Natječući se s 88 robnih marki, Grčka je dobila 60 medalja, a slijedi je Španjolska, koja je sudjelovala s 56 robnih marki i odnijela kući 38 medalja.

Na popisu pobjednika su Portugal (23 medalje), Izrael (20 medalja), Tunis (19 medalja), Argentina (11 medalja), Hrvatska (devet medalja), Jordan (pet medalja), Alžir (četiri medalje), Sjedinjene Američke Države , Južnoafrička Republika, Maroko (po tri medalje), Saudijska Arabija, Kina, Libanon (po dvije medalje), Francuska, Malta i Slovenija (po jedna medalja).

"U novije vrijeme evidentne su i utjecajne promjene uglavnom zbog posljedica klimatske promjene i globalnog zatopljenja, postavljajući složene izazove poljoprivrednicima u zemljama s tradicionalnim uzgojem maslina,” rekao je Lauro Olive Oil Times.

"S druge strane, također svjedočimo porastu zemalja proizvođača i novih konkurenata koji snažno ulaze na globalno tržište visoke kvalitete”, dodao je. â € <"Sve to navodi nas na tvrdnju da ekstra djevičansko maslinovo ulje više nema granica ni gospodara, već samo vrsne protagoniste.”

Organizatori su otkrili neke podatke o natjecateljskim proizvodima tijekom dodjele nagrada.

Trideset posto unosa bilo je organsko i dolazilo je iz regije s certificiranom zemljopisnom oznakom, uključujući Zaštitu oznake porijekla (PDO) ili Zaštićena geografska oznaka (PGI).

Više od polovice (55.3 posto) ekstra djevičanskih maslinovih ulja bile su mješavine dviju ili više sorti. Monosorte činilo je gotovo 45 posto ukupnog broja, predstavljajući više od 180 sorti.

Lauro je također istaknuo nedavnu novost koju je uveo natječaj: suradnju s vodećom istraživačkom organizacijom.

Prošle je godine uprava EVO IOOC Italija potpisala preliminarni sporazum o suradnji s Centrom za usjeve maslina, voća i citrusa Vijeća za poljoprivredna istraživanja i ekonomiju (CREA-OFA).

Prema dogovoru, proizvođači koji se prijave na natječaj mogu sudjelovati u istraživačkoj liniji â € <'Sljedivost svjetskih ekstra djevičanskih maslinovih ulja' čiji će rezultati biti objavljeni u međunarodnim znanstvenim publikacijama.

"Ovo je opsežan projekt koji se tiče karakterizacije ekstra djevičanskih maslinovih ulja na temelju participativnog istraživačkog pristupa”, rekao je Lauro. â € <"Drago nam je što smo među ključnim igračima ove studije, zajedno s Enzom Perrijem, direktorom CREA-OFA-e, i kompanijama maslinovog ulja.”

Popis rezultata za 2024 EVO IOOC Italija dostupan je na natjecanju web stranica i društvenim medijima.