Najveća španjolska profesionalna organizacija za maslinovo ulje udružila je snage sa stand-up predstavom Mentes Peligrosas (Opasni umovi) na novoj nacionalnoj turneji koja je ovog mjeseca pokrenuta u Madridu u WiZink centru s više od 12,000 sjedala.

Uz neke od najpoznatijih komičara u zemlji, turneja će koristiti teme â € <"Humor, zdravlje i okus” za promociju španjolskih maslinovih ulja na domaćem tržištu.

Aceites de Oliva de España međunarodno je poznata po svojim uspješnim promotivnim kampanjama na tržištima u razvoju kao što su Japan i Indija.

Njegov odjel na engleskom jeziku, Olive Oils iz Španjolske, redovito organizira i sudjeluje u velikim događajima i konferencijama vezanim uz maslinovo ulje u gradovima kao što su New York i Chicago.

Zdrav život uvijek je bio ključna komponenta poruke organizacije, a poznata je po svom angažmanu u sportskim događajima kao što je međunarodna Andaluzijska biciklistička utrka.

Španjolske slavne osobe također se često povezuju s njegovim kampanjama, s teniskom legendom Rafom Nadalom možda najpoznatijim ambasadorom brenda.

Ova najnovija kampanja usredotočena je na španjolsko domaće tržište, koje je nedavno teško pogođeno kriza troškova života i uzdizanje cijene maslinovih ulja.

"Španjolska je naš prvi potrošač na svijetu i o njoj moramo voditi posebnu brigu,” rekao je predsjednik Aceites de Oliva de España Pedro Barato. â € <"Uz pomoć ovih ambasadora luksuza želimo pozitivnom porukom doprijeti do maksimalnog broja potrošača. Iz iskustva znamo da je humor veličanstvena poluga za napredovanje.”

"Ne postoji ništa poput humora da bi se istaknula privrženost Španjolaca hrani bez koje ne bismo mogli razumjeti našu zemlju ili gastronomiju,” dodao je. â € <"Iz tog razloga, kroz odjel Maslinova ulja iz Španjolske, često smo pribjegavali humoru za naše informativne kampanje, počevši od Leo Harlem sebe."

Poznat po svojim live stand-up nastupima i sada zvijezda u usponu među mlađim generacijama zahvaljujući milijunima videozapisa na TikToku, Leo Harlem otvoreni je zagovornik ekstra djevičansko maslinovo ulje.

To je izjavio u jednom radijskom intervjuu u kolovozu ove godine â € <"gdje nema maslinovog ulja, nema ni civilizacije,” mišljenje je koje je odjeknulo u španjolskoj javnosti, koja je od tada isječak pogledala na platformama društvenih medija gotovo pola milijuna puta.

Također je poznato da poziva na to da ekstra djevičansko maslinovo ulje bude dostupno u cijeloj zemlji na recept, govoreći, â € <"To je najveća stvar koju imamo ovdje, to je naše zdravlje.”

Osim Lea Harlema, nastupit će Silvia Abril, Luis Piedrahita, Ana Morgade, Álex Clavero, Eva Hache, Xosé A. Touriñán, David Cepo i Carolina Iglesias.

Aceites de Oliva de España se nadaju da će široka međugeneracijska privlačnost trupe olakšati širenje njihove poruke.

Najmlađi potencijalni potrošači u zemlji su među onima koje organizacija najviše želi ciljati, jer se zdravstveni trendovi brzo šire putem društvenih medija kao što je TikTok.

Kako cijene nastavljaju padati, oporavak izgubljenog položaja na domaćem tržištu smatra se značajnim ciljem za španjolski sektor maslinovog ulja, a nada se da će uspostavljanje baze među mladi potrošači pružit će dugoročnu otpornost.