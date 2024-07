Umbrija utire stazu cjelogodišnjeg oleoturizma

Umbria nudi turistima bogat kalendar događaja i iskustava sastavljenih diljem svijeta ekstra djevičansko maslinovo ulje.

Često se naziva i â € <'zeleno srce Italije' zbog svog položaja u zemlji i prirodnog bogatstva, središnja talijanska regija je lonac za taljenje umjetnosti, povijesti i maslinarskog naslijeđa, pružajući idealno okruženje za oleoturizam.

Naša regija ima malu proizvodnju, ispod tri posto nacionalne proizvodnje, ali je stekla veliki ugled kvalitetom svojih ulja. - Paolo Morbidoni, predsjednik, Umbria PDO Olive Oil Road

"Umbrija se može definirati kao pionir na području oleoturizma, budući da je ove godine značajan događaj Frantoi Aperti (Otvoreni mlinovi), odnosno dani otvorenih vrata u mlinarskim pogonima u regiji, dosegao 27.th izdanje”, rekla je Daniela Tabarrini, direktorica Strada dell'Olio DOP Umbrija (Umbria PDO Olive Oil Road).

"Danas je to konsolidirana manifestacija koju cijene ljubitelji maslinovog ulja, a što je omogućila stabilna i učinkovita mreža operatera koji rade u velikoj sinergiji”, dodala je.

"Pod okriljem Umbria PDO Olive Oil Road, tijekom godine provodi se nekoliko inicijativa u kojima proizvođači nisu samo poljoprivrednici, već i domaćini iskustava,” rekla je. Olive Oil Times. â € <"Time su uljari u središtu pozornosti i izvan sezone berbe, a posjetitelji mogu upoznati regiju kroz izvrsna ekstra djevičanska maslinova ulja tijekom cijele godine.”

U sklopu kruga od Talijanske ceste maslinovog ulja, Umbria PDO Olive Oil Road je neprofitna organizacija promicanje krajolici maslina u regiji i proizvodnja nafte. Ima oko 90 članova i okuplja javna tijela i tvrtke, uključujući mlinove, farme i ugostiteljske strukture. Ove godine slavi 20 godina rada.

"Oleoturizam je sada sektor u ekspanziji s velikim razvojnim potencijalom, ali kada smo počeli prije dva desetljeća, predstavljao je izazov jer je bio marginalno pitanje ili ga operateri maslinovog ulja nisu uzimali u obzir,” rekao je Paolo Morbidoni, predsjednik Umbria PDO. Cesta maslinovog ulja.

"U to vrijeme, pa sve do nedavno, mlinovi su bili otvoreni samo nekoliko mjeseci u godini tijekom žetve”, dodao je. â € <"Razvojem uljnog turizma to se vrijeme produljuje, a otvara se i više prostora za poboljšanje profitabilnosti tvrtki.”

Pogled iz zraka na stoljetni maslinik i dvorac Isola Polvese u jezeru Trasimeno (Foto: Pierpaolo Metelli, arhiv Strada dellOlio PDO Umbria)

"Sada možemo reći da je naš prijedlog da ih otvorimo posjetiteljima i da radimo na kvalificiranom gostoprimstvu bio koncept koji je razmišljao unaprijed i s vremenom je generirao rezultate koje smo danas postigli,” nastavio je Morbidoni. â € <"Sve naše inicijative doista privlače brojne posjetitelje u svako godišnje doba.”

Sljedeća događanja udruge na rasporedu su 10. kolovozath i 7. rujnath. Koncerti će se održati u evokativnim prostorima poput stoljetnih maslinika i mjesta duhovnosti u sklopu festivala â € <"Glazba među maslinama i opatijama.”

Zatim će Frantoi Aperti pokrenuti berbu, uhvativši zamah za Olio Nuovo, svježe prešano ekstra djevičansko maslinovo ulje, s inicijativama u mlinovima u brojnim umbrijskim selima. Umjetnička, glazbena i gastronomska događanja za odrasle i djecu održavat će se svakog vikenda od 19. listopadath do 16. studenogth tijekom sljedećeg izdanja.

Ručak u ribarskoj zadruzi jezera u Magioneu, tijekom Umbria PDO Preview u veljači (Foto: Pierpaolo Metelli, Strada dell'Olio PDO Umbria arhiva)

"Nakon berbe, poljoprivrednicima je potrebno neko vrijeme za dobivanje raznih certifikata i stvaranje mješavina, što nam omogućuje produljenje i desezonalizaciju komunikacije ekstra djevičanskog maslinovog ulja,” rekao je Tabarrini. â € <"Poljoprivredno-prehrambeni tehnološki park Umbria 3A zadužen je za certificiranje zaštićenih oznaka izvornosti (PDO)."

"Nakon toga, ekstra djevičanska maslinova ulja spremna su za sudjelovanje u nagradi Zeleno zlato Umbrije, koja predstavlja regionalni izbor za Ercole Olivario državnom natjecanju”, dodala je. â € <"Ovim događajima ekstra djevičansko maslinovo ulje zvijezda je nekoliko mjeseci za redom.”

Komunikacijski stručnjaci Strada dell'Olio također su osmislili događaj za službeno pokretanje kampanje maslinovog ulja: pregled Olio Extravergine di Oliva DOP Umbria (Pregled ekstra djevičanskog maslinovog ulja Umbrije PDO).

Treće izdanje održano je 19. veljačeth i 20th, kada su novinarima i stručnjacima predstavljeni neki od najboljih proizvoda aktualne berbe.

Sudionici Pretpremije sudjelovali su u raznim aktivnostima, uključujući i degustaciju maslinovog ulja u gradskom muzeju Bettona.

Vođena degustacija maslina u gradskom muzeju Bettona (Foto: Pierpaolo Metelli, arhiv Strada dell'Olio PDO Umbria)

Okruženi remek-djelima umjetnika iz prošlosti, uključujući Perugina i El Greca, vodili su ih voditelji žirija natjecanja Umbria Green Gold u senzorskoj analizi ekstra djevičanskih maslinovih ulja koja predstavljaju pet podzona Umbria PDO – Colli Amerini, Colli Orvietani, Colli Martani, Colli del Trasimeno i Colli Assisi-Spoleto.

Prisutni su obišli i tri mlina u okolici: Frantoio Decimi, Frantoio Giulio Mannelli i Frantoio Ercolanetti.

"Preview je također bila prilika za pokretanje Evo & Art Experiencea, koji se sastoji od dva oleoturistička itinerara, Dolce Agogia Tour i Moraiolo Tour, koji prolaze kroz dva PDO područja, brda jezera Trasimeno i brda Assisi-Spoleto,” rekao je Tabarrini.

"Vode do otkrivanja krajolika te povijesne i umjetničke baštine, uključujući prilike za uživanje u hrani i vinu teritorija”, dodala je. â € <"Itinerere smo osmislili kako bismo ispunili očekivanja profesionalaca i entuzijasta.”

Obilazak Dolce Agogia, nazvan po tipičnoj sorti maslina jezera Trasimeno, ima poseban fokus na područja slikara Perugina.

Vođeni obilazak crkve sv. Sebastijana u Panicaleu za divljenje â € < ' Mučeništvo sv. Sebastijana' slika Perugina (Fotografija: Pierpaolo Metelli, arhiv Strada dell'Olio PDO Umbria)

Pokriva sela Panicale, s crkvom svetog Sebastijana s freskama s mučeništvom svetog Sebastijana i San Feliciano, zaselak Magione. Ovdje posjetitelji mogu uživati ​​u ribarskom iskustvu s Ribarskom zadrugom Jezero, izletu brodom do otoka Polvese i obilasku stoljetnog maslinika, nakon čega slijedi ručak u ribarskoj kući.

Sudionici putovanja pozvani su da posjete mlinove u okolici: Frantoio Centumbrie u Agellu, Oleificio Cooperativo Pozzuolese u Castiglione del Lago i Frantoio Luca Palombaro u Magioneu.

Moraiolo Tour, nazvan po sorti maslina rasprostranjenoj na području brda Assisi-Spoleto, obuhvaća ovaj okrug i neka mjesta UNESCO-ve baštine poput Tempietto del Clitunno u Campello sul Clitunno i Basilica di San Salvatore u Spoletu.

Osim toga, itinerer uključuje Spello i njegovu crkvu Santa Maria Maggiore; Trevi, njegov Muzej civilizacije masline i crkva Santa Maria delle Lacrime; i trag rimskog akvadukta kroz maslinasti pojas između Asiza i Spoleta.

Posjet mlinu u Bettoni tijekom Umbria PDO Preview u veljači (Foto: Pierpaolo Metelli Strada dellOlio PDO Umbria arhiva)

Mlinovi područja koje sudionici mogu posjetiti su Frantoio di Spello in Spello; Frantoio Clarici, Antico Frantoio Petesse i Frantoio Luigi Tega u Folignu; Frantoio Olio Trevi i Frantoio Gaudenzi u Treviju; Frantoio Marfuga i Frantoio Gradassi u Campello sul Clitunno i Frantoio del Poggiolo Monini u Spoletu.

Sve inicijative Umbria PDO Olive Oil Road organizirane su u suradnji s više od 30 restorana članova udruge, označenih kao EvooAmbassadori. To su restorani srednje do visoke klase koji su predani korištenju i promicanju ekstra djevičanskih maslinovih ulja tvrtki članica i onih koji sudjeluju u natjecanju Green Gold of Umbria.

"Restorani se mogu promatrati kao regionalni â € <'informativni uredi.' Ručak i večera idealni su trenuci za isticanje ekstra djevičanskog maslinovog ulja i širenje publike korisnika vrhunskih proizvoda,” rekao je Morbidoni, EvooAmbassador.

Zajedno sa chefom Giancarlom Politom, pokrovitelj je restorana Locanda del Capitano i Tipico Osteria dei Sensi, Michelin BIB Gourmand i Slow Food Snail u zaseoku Montone.

Večeru su pripremili kuhari EvooAmbassadora tijekom Umbria PDO Preview u veljači (Foto: Pierpaolo Metelli, arhiva Strada dell'Olio PDO Umbria)

"Ugostitelji EvooAmbassadora u svoj jelovnik uvrštavaju najmanje tri ekstra djevičanska maslinova ulja tvrtki članica”, objasnio je. â € <"Potrošači mogu istinski uočiti razliku koju visokokvalitetna ekstra djevičanska maslinova ulja mogu napraviti u obroku, a EvooAmbassador ih potiče da prodube svoje znanje, koji im daje informacije o proizvodu i proizvođaču.”

Predsjednik Umbria PDO Olive Oil Road dodao je da je za sve ovo bilo ključno vjerovati u vrijednost umrežavanja od samog početka, a to je potaknulo sve partnere da rade kohezivno.

"Sve se oblikovalo iz zajedničke ideje o udruživanju snaga, ne samo kako bismo imali veću gospodarsku snagu, već i kako bismo podržavali jedni druge”, rekao je. â € <"Zatim smo okupili najbolje tvrtke i podizali ljestvicu. Doista, naša regija ima malu proizvodnju, koja iznosi manje od tri posto nacionalne proizvodnje, no ipak je stekla veliki ugled zbog kvalitete svojih ulja.”

"Danas možemo snažno komunicirati s Umbrijom ekstra djevičanskog maslinovog ulja gotovo tijekom cijele godine,” dodao je Morbidoni. â € <"A to je moguće zahvaljujući zajedničkom kvalitetnom radu tvrtki i javnih tijela. Jedna od najvećih vrijednosti koju Umbria PDO Olive Oil Road nosi već 20 godina je važnost zajedničkog rada na dobrobit svih.”