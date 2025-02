Zašto cijene maslinovog ulja u Grčkoj ne padaju

U Grčkoj se snižene cijene maslinovog ulja u podrijetlu ne odražavaju na maloprodajnom tržištu, budući da potrošači nastavljaju duboko sezati u džep kupujući maslinovo ulje u supermarketima i trgovinama mješovitom robom.

Cijene proizvođača za ekstra djevičansko maslinovo ulje u zemlji su ove godine gotovo prepolovljene, u rasponu od 4.80 eura po kilogramu na Kreti do 5.30 eura po kilogramu u Lakoniji na južnom Peloponezu.

Pale su proizvođačke cijene… Ovo je čisto profiterstvo. - Michalis Kabitakis, potpredsjednik poljoprivrednih zadruga

Usporedbe radi, prethodne poljoprivredne godine 2023./24. cijene u podrijetlu su dosegle vrhunac po gotovo 10.00 € za kilogram ekstra djevičanskog maslinovog ulja niske kiselosti.

Osim toga, rekordne cijene maslinovog ulja u Grčkoj bile su glavni pokretač iza visoke inflacije hrane zabilježene u zemlji prošle godine.

"Prošle godine, uz minimalnu proizvodnju, cijene na početku bile su 9 ili čak 10 eura,” rekao je Michalis Kabitakis, potpredsjednik Udruge poljoprivrednih zadružnih organizacija i poduzeća Grčke.

Vidi također: Žetva u Grčkoj rano nailazi na probleme

"Ove godine nema zaliha [maslinovog ulja] koje bi opravdale visoke cijene”, dodao je Kabitakis. â € <"Proizvođačke cijene pale su na 4.50 do 5.50 eura te se i dalje kreću od 11.50 do 14 eura za litru ekstra djevičanskog ulja i od 8.50 do 10 eura za litru djevičanskog ulja. Ovo je čisto profiterstvo.”

INKA, Grčki institut za potrošače, također je prosvjedovao zbog visokih potrošačkih cijena maslinovog ulja, a voditelj instituta, Yiorgos Lechouritis, optužio je industriju maslinovog ulja i veletrgovce za špekulacije cijenama.

Industrija to tvrdi â € <"platio je puno za prošlogodišnje dionice, â € <"rekao je Lechouritis. â € <"Opet govorimo o opscenostima i špekulacijama posrednika. Trebao bi postojati intenzivan i stvaran nadzor cijena od trenutka kada [maslinova ulja] napuste proizvođače do trenutka kada stignu u supermarkete.”

Proizvođači maslinovog ulja, sa svoje strane, tvrdili su da su prodavci i trgovci odgovorni za značajnu razliku između proizvođačkih i potrošačkih cijena maslinovog ulja u Grčkoj.

"Oni grabe ulje jeftino kako bi ga prodali potrošačima po visokim cijenama, čime ostvaruju nepristojnu zaradu na štetu proizvođača i potrošača”, stoji u priopćenju poljoprivredne udruge Chandrinos iz zapadne Mesenije.

Udruga je također pozvala poljoprivrednike da izbace svoje traktore s polja na ceste i ulice diljem Grčke, tvrdeći da â € <"samo s našim prosvjedima i traktorima na ulicama uspjeli smo ostvariti uspjeh.”

U međuvremenu, priča se da je vladina intervencija za ograničavanje domaće trgovine maslinovim uljem u rinfuzi izazvala kontroverze u Grčkoj.

Uobičajena praksa među grčkim kućanstvima je kupnja svježe proizvedenog ekstra djevičanskog maslinovog ulja u limenkama od 17 litara od malih proizvođača, obično od prijatelja ili rođaka obitelji.

Nakon što je prošle godine dosegla rekordne cijene od 160 eura ili više, ove godine je limenka od 17 litara visokokvalitetnog ekstra djevičanskog maslinovog ulja niske kiselosti vjerojatnija cijena od 100 do 120 eura. No, maslinovo ulje može se prometovati samo u posudama do pet litara.

Prema nekim procjenama, u Grčkoj se godišnje u limenkama trguje nedokumentiranom količinom od 60,000 do 70,000 metričkih tona maslinovog ulja u rinfuzi.

Prema izvješća u grčkim medijima, vlada planira kazniti visokom kaznom od 5,000 eura svakog prijevoznika limenke maslinovog ulja od 17 litara bez tovarnog lista.

Proizvođači maslinovog ulja prosvjedovali su zbog navodne uredbe, tvrdeći da je mjera osmišljena kako bi se napunila državna blagajna te da će također utjecati na njihov prihod.

"Mjera koju je planirala vlada je neprovediva i ima jedinu svrhu nametanja kaznenih kazni proizvođačima u vrijeme kada nepodnošljivi troškovi proizvodnje neprestano rastu,” rekao je Kabitakis.

Grčka vlada brzo je opovrgla medijska izvješća, isključivši sve planirane promjene u uspostavljenoj trgovini maslinovim uljem u 17-litarskim limenkama za privatnu upotrebu u zemlji.

"Ono što smo čuli posljednjih dana nije istina”, rekao je Christos Dimas, zamjenik grčkog ministra financija. â € <"Prijenos malih količina maslinovog ulja između prijatelja i rodbine nastavlja se neformalno bez problema s kršenjem prava.”