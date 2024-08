Uvoznici i kalifornijski producenti započinju dijalog u Davisu

Zračni prikaz Instituta za znanost o vinu i hrani Robert Mondavi sa Kalifornijskog sveučilišta u Davisu

Kada se direktor UC Davis Olive Center Dan Flynn sastao s direktorom Međunarodnog savjeta za masline Jean-Louisom Barjolom na događaju u Čileu prošlog listopada, došli su na ideju da organiziraju sastanak dionika američke industrije maslinovog ulja koji bi se podudarao sa Winter Fancy Food Showom.

Bilo je to malo vjerojatno okupljanje. Predstavnici kalifornijskih proizvođača maslinovog ulja sastali su se prošlog tjedna tri i pol sata na Sveučilištu Kalifornija u kampusu Davis kako bi razgovarali o zajedničkim izazovima s kojima se suočava industrija i pronašli načine za suradnju.



Prije četiri godine Flynnov tim istraživača, koji su financirali lokalni proizvođači, bio je taj koji Objavljeno izvještaj o bombi u kojem je većina uvoznih ulja koja se prodaju na policama kalifornijskih supermarketa bila nekvalitetna. To je pokrenulo slične istrage širom svijeta, pokrenulo je raspravu o kvaliteti maslinovog ulja, izazvalo nalet negativnih marketinških kampanja i vjerojatno odbacilo neke potrošače na maslinovo ulje. Barjol osuđen izvještaj â € <"podvreme agresije “u to vrijeme.

Flynn je moderirao Davisovim sastankom, na kojem su sudjelovali predstavnici nekih tvrtki uključenih u njegovo izvješće - Pompeian, Borges, Colavita, Sovena i Deoleo - i najveći američki proizvođači koji su studiju iz 2010. koristili kao središnje mjesto u svojim nastojanjima da lobiraju za strožu kvalitetu standardi, provedba i ograničenja uvoza.

Kako bi spriječili slobodu za sve, prema riječima nekoliko nazočnih, postavljena su neka osnovna pravila za sastanak 16. siječnja: Ne bi se zadržavalo na pitanjima oko kojih se strane rutinski ne slažu. Umjesto toga, fokus bi bio na zajedničkim područjima zabrinutosti i pronalaženju načina za zajednički rad, posebno za povećanje potrošnje na najvećem svjetskom tržištu.

Sastanak je označio početak dijaloga za koji se ravnatelj MOO-a Barjol zalaže otkako je započeo svoj mandat u međuvladinoj agenciji 2010. godine, a sada mu je potreban više nego ikad. I navodno je došao u Davis odlučan kako bi nagovorio strane da se slože s popisom predmeta koji su zajedno poslužili za dovođenje SAD-a u nakladu MOO-a, makar samo u malim, simboličnim koracima.

Vijeće istražuje duše dok priprema nacrt novog upravnog sporazuma ili povelje koji će stupiti na snagu 1. siječnja 2015. Barjol je članstvo SAD-a u MOO-u odredio kao prioritet svoje administracije, iako američka vlada nudi malo nada. Zapravo, prema Izvješće Komisije za međunarodnu trgovinu, sad â € <"želio obuzdati članstvo u takvim skupinama. "

Možda je podlegavši ​​toj stvarnosti, Barjol uspio natjerati skupinu Davisovih sudionika, koja je bila naslagana na stranu uvoznika, da pristane preporučiti entitetu da bude â € <"promatrač “na Vijeću. Međutim, kao što je primijetio jedan sudionik, nakon što se SAD pridruže redovima promatrača, MOO bi u svojim novim podzakonskim aktima mogao izabrati izmjenu statusa promatrača kako bi unaprijedio dnevni red uz prešutnu potporu američkih proizvođača.

Ali prioritet na svakom popisu na sastanku u Davisu bio je povećati jadnu američku potrošnju maslinovog ulja i Posljednji podaci pokazujući da američki uvoz klizi samo je ojačao sveukupni osjećaj hitnosti koji su osjećale sve strane.

U intervjuima su ljudi koji su prisustvovali sastanku govorili odmjerenim tonovima i skriptiranim primjedbama o izostavljanju razlika, pronalaženju zajedničkog jezika i započinjanju otvorenog dijaloga koji je već dugo trebao.

Sudionici sastanka bili su: Jean-Louis Barjol (Međunarodno vijeće za masline), Richard Cantrill (Američko društvo kemičara nafte), Eryn Balch (NAOOA), Bob Bauer (NAOOA), Patti Andrade (Borges), Giovanni Colavita (Colavita) , Jaime Carbo (Deoleo), Frank Patton (Pompeian), Steve Mandia (Sovena), Patty Darragh (COOC), Bruce Golino (COOC), Kimberly Houlding (AOOPA), Brady Whitlow (Corto Olive), Adam Englehardt (California Olive Ranch) ), Mike Forbes (California Olive Ranch), Dan Flynn (UC Davis) i Selena Wang (UC Davis).

Sve zajedno, soba je predstavljala gotovo 100 posto maslinovog ulja koje Amerikanci konzumiraju, pa čak i značajan dio globalna proizvodnja maslinovog ulja. Deoleo, Sovena i Borges među najvećim su svjetskim proizvođačima maslinovog ulja koji u sat vremena vjerojatno proizvedu više nego što SAD proizvedu tijekom cijele godine.

Prema Sažetak sastanka, da nije bilo planova za javno puštanje, grupa je naišla na nekoliko glavnih prijepornih točaka koje su ih do sada držale na svojim obalama, poput standarda i provedbe, i bili su zadovoljni da se slože da se ne slažu :

"Bilo je rasprava vezano za nedostatak provedbe prijevare, kao i pitanja u vezi s troškovima i načinom izvršenja, ”prema bilješkama, â € <"ali nije postignut konsenzus. "

Isto tako, â € <"Bilo je rasprava vezanih uz uključivanje FDA-e u američke standarde maslinovog ulja i povremeno ažuriranje američkih standarda, ali nije postignut konsenzus. "

Dogovor je bio za SAD â € <"institucije “(vjerojatno UC Davis Olive Center i AOCS) za sudjelovanje u europskim istraživačkim projektima, a sve su se strane složile istražiti sudjelovanje u marketinškom programu USDA.

Bilo je malo naznaka da je sastanak predstavljao mekšu poziciju domaćih proizvođača predvođenih California Olive Ranchom koji je financirao Davisovu izložbu 2010. godine, koju je Američka komisija za međunarodnu trgovinu potaknula na istragu maslinovog ulja vrijednu 2 milijuna dolara, sastavila (i odbila) domaći marketinški nalog i lobirao za a neuspjeli pokušaj uključiti odredbu u Zakon o farmi koja bi uvela maslinova ulja podvrgla višim standardima da je jednog dana usvojena marketinška naredba.

Sa svoje strane, uvoznici i dobavljači većine od 300,000 tona maslinovog ulja koje se ovdje godišnje potroše nisu dali signale, prema riječima sudionika sastanka, da će se sumnjiva kvaliteta maslinovog ulja na masovnom tržištu uskoro promijeniti i došlo je do kolektivnog slijeganja ramenima kao odgovor na zabrinutost zbog subvencija koje europskim poljoprivrednim gospodarstvima omogućuju poplavu tržišta po cijenama nižim od proizvodnih troškova.

Jedan je sudionik razdor između strana koje su se sastale u Davisu okarakterizirao kao ništa manje nego ideološku â € <"zaljev." No, nekoliko sati prošlog tjedna postojao je barem napor optimizma i mogućnost da jednog dana raširena prijevara, negativne kampanje i rastuća zbunjenost potrošača oko maslinovog ulja budu zamijenjene pojednostavljenim porukama o zdravstvenim prednostima, karakteristikama okusa i kulinarskoj upotrebi .