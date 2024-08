Davis Olive Center odgovara na kritike MOO-a zbog izvješća

Napisala Lori Zanteson

Olive Oil Times Saradnik | Izvještavanje iz Los Angelesa

Prošlogodišnje izvješće UC Davis Olive Center, â € <"Testovi pokazuju da je uvoz â € <'ekstra djevičansko maslinovo ulje često ne ispunjava međunarodne i USDA standarde, “Izazvao je pomutnju u industriji maslinovog ulja i šire kada su popularni mediji trubili rezultate s fantastičnim naslovima poput â € <"To maslinovo ulje nije djevica". Kontroverzna studija kalifornijskog sveučilišta navela je da je 69 posto uvezenih uzoraka maslinovog ulja označeno â € <"ekstra djevičansko maslinovo ulje ”nisu uspjeli međunarodni kemijski i senzorni standardi za ekstra djevičansko razvrstavanje.

Stručna skupina za kemiju Međunarodnog vijeća za masline (IOC) izuzela se od nalaza iobjavio pobijanje, navodeći malu veličinu uzorkovanja, nepoznate uvjete skladištenja, kemijske metode ispitivanja i senzorne analize studije.

Sada su autori izvještaja dali svoj vlastiti istaknuti odgovor na ove kritike, braneći svaku iznimku koju su donijeli kemičari MOO-a u izjavi koja je prvi put objavljena na web mjestu Američko udruženje kemičara nafte.

"Po mom mišljenju, "vodeći znanstvenik studije, dr. Edwin Frankel, napisao je u e-poruci na Olive Oil Times, â € <"MOO je bio vrlo politiziran u uspostavljanju standarda za izvozena ekstra djevičanska maslinova ulja. Nadamo se da ćemo u Kaliforniji moći razviti bolje standarde u potpori naših lokalno proizvedenih ekstra djevičanskih maslinovih ulja. "

UC Davis stoji iza izvješća

Odgovor na izvješće Sveučilišta Kalifornija u Davisu („Testovi pokazuju da je uvezeno â € <'ekstra djevičansko maslinovo ulje često ne uspijeva međunarodnim i USDA standardima ”, UC Davis Olive Center, srpanj 2010.) kretao se od poznavanja klimanja glavom do oštrih kritika poput onih koje je ponudila Kemijska stručna skupina Međunarodnog vijeća za masline (IOC; Madrid, Španjolska) . Poštujemo članove stručne skupine, ali u potpunosti stojimo iza izvješća.

Da bismo brzo pregledali izvor kontroverze, studija UC Davis otkrila je da je 69% uvezenih maslinovih ulja koja smo testirali palo na službenom senzornom testu MOO-a, a taj je rezultat u 31% slučajeva potvrdio IOC-ovim testovima za UV apsorpciju produkti oksidacije, a u 86% slučajeva njemački testovi diacilglicerola (DAG) i pirofeofitina (PPP).

Izvještaj su popunili UC Davis Olive Center i Australijski laboratorij za istraživanje ulja. IOC i AOCS priznali su australski laboratorij zbog stručnosti u provođenju kemijskih i osjetnih testova IOC-a.

Iako izjava Stručne skupine ne predstavlja na odgovarajući način raznolikost mišljenja među članovima vijeća, od kojih mnogima nije pružena prilika da pregledaju ili potpišu izjavu, mi ćemo na izjavu odgovoriti onako kako je napisana.

Statistički značaj. Stručna skupina MOO-a tvrdi da je izvještaj UC Davisa â € <"nije statistički značajno “, ali zapravo je UC Davis analizirao uzorke četiri puta brže od vlastitog programa kontrole kvalitete MOO-a (na godišnjoj osnovi). Prema službenom izvješću MOO-a dostupnom na internetskim stranicama MOO-a, MOK je analizirao prosječno 116 ekstra djevičanskih uzoraka godišnje u 2008. i 2009. godini prikupljenih iz Sjedinjenih Država i Kanade. Ove zemlje imaju ukupno 340 milijuna stanovnika, pa je MOK analizirao jedan uzorak na svakih 2.93 milijuna ljudi. Studija UC Davis temelji se na 52 uzorka prikupljena iz države Kalifornije koja ima 38 milijuna stanovnika. Tako je studija UC Davis analizirala jedan uzorak na svakih 730,000 - ljudi, ili četiri puta više od stope IOC-a.

Uvjeti skladištenja. Stručna skupina, iako prihvaća naša otkrića da mnoga ulja nisu u skladu sa standardima IOC-a, to tvrdi â € <"nemoguće je rezultate smatrati pouzdanima ”bez podataka o otpremi ili vremenu ispitivanja. Evo činjenica: Svi uzorci ulja prikupljeni su i njima je upravljao jedan član istraživačkog tima u UC Davis. Uzorci su prikupljeni u roku od sedam dana kada su se dnevne temperature kretale između 52 ° F i 56 ° F (11 ° C i 13 ° C). Uzorci su bili u tranzitu do UC Davis ne više od devet sati. Istraživački tim odmah je kodirao, umotao u foliju, pakirao za otpremu i poslao uzorke u australski laboratorij, a uzorci su u Australiju stigli pet dana nakon isporuke. Australski laboratorij za istraživanje ulja ima certifikat IOC i slijedi standarde kvalitete IOC koji se odnose na vrijeme ispitivanja i sve ostale parametre.

Kemijske metode. Stručna skupina navodi da je IOC trgovinski standard â € <"sadrži sve potrebne metode za procjenu kvalitete i čistoće maslinovog ulja ... stoga nije bilo potrebno primijeniti neslužbene metode navedene u izvješću. " Iako cijenimo rad koji je MOK obavio u razvoju standarda, očekujemo da će se malo kemičara složiti da su standardi MOO-a u potpunosti adekvatni, a osjećamo snažno dodavanje metoda MOK-a dodatnim testovima (DAG i PPP) usvojenim u Njemačkoj i Australiji. Zapravo su njemački / australski kemijski testovi potvrdili negativne senzorne rezultate u 86% slučajeva, dok su IOC kemijski testovi potvrdili negativne senzorne rezultate u samo 31% slučajeva.

Stručna skupina također navodi da je odbila testove DAG i PPP jer â € <"ti se spojevi dinamički mijenjaju tijekom trajanja ulja. " Koristeći ovo obrazloženje, panel bi također trebao odbiti testove IOC-a na slobodne masne kiseline, konjugirane diene (K232) i triene (K270) i ​​vrijednosti peroksida, koji bi se svi promijenili tijekom roka trajanja ulja. Stručna skupina također kaže da studija UC Davis ne može zaključiti da su dodana rafinirana ulja jer su stigmastadieni i sterolni profili bili u skladu sa standardima IOC-a. Zapravo, studija UC Davis pokazala je da je dodavanje rafiniranih ulja moguća, a naš je studijski tim zaključio â € <"ako je bilo koji od uzoraka bio falsificiran, najvjerojatnije je adultant bio rafinirano maslinovo ulje, a ne rafinirano ulje od orašastih plodova, sjemenki ili biljaka. "

Senzorna analiza. Stručna skupina, prihvaćajući naš nalaz da mnoga ulja nisu uspjela u senzornoj analizi koju je proveo službeni odbor MOO-a, kaže da postupci MOK-a zahtijevaju drugu analizu koju bi trebala obaviti druga komisija MOK-a, te promašuje studiju UC Davis jer nema provedeno drugo ispitivanje. Zapravo, MOK ne zahtijeva senzornu ploču kako bi dobio drugo mišljenje kada komisija utvrdi da uzorak ulja nije pao na početnom ispitivanju.

Iako je UC Davisovo izvješće bilo samo jedno istraživanje i trebalo bi ga promatrati kao takvo, trebali bismo primijetiti da su ozbiljne probleme s kvalitetom maslinovog ulja pronašli Consumer Reports u rujnu 2004., Der Feinschmecker u svibnju 2005., Australian Oils Research Laboratory tijekom nekoliko godina, Sveučilište Republike u Urugvaju u listopadu 2010. i Odjel za zdravstvo u Andulacíji, Španjolska, u studenom 2010. Budući da su Sjedinjene Države sada treći najveći svjetski potrošač maslinovog ulja, ovo pitanje zaslužuje kontinuirano istraživanje.

Potičemo čitatelje da ispitaju naš izvještaj i dodataki sami procjenjuju valjanost studije. Ponavljamo našu želju za suradnjom s MOO-om na analizi kvalitete maslinovog ulja u Sjedinjenim Državama. Isprobajmo i zajedno kušajte.

Edwin N. Frankel dodatni je profesor, Selina C. Wang znanstveni je suradnik, Charles F. Shoemaker profesor je i voditelj UC Davis Laboratorija za maslinovo ulje, a Dan Flynn izvršni je direktor UC Davis Olive Center, svi na Kalifornijskom sveučilištu u Davisu. Rodney Mailer je istraživač u australskom Laboratoriju za istraživanje ulja u Wagga Waggi u Australiji.