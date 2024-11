Ekstra djevičansko maslinovo ulje duša je ovih klasičnih talijanskih zimskih jela

Unatoč temperaturama koje premašuju sezonske prosjeke, Talijani se već okreću zimskijoj prehrani kao novopečeni ekstra djevičansko maslinovo ulje dopire do restorana i kuhinja.

Listopad i studeni su tradicionalno vrijeme kada se većina talijanskih maslina bere i prerađuje u maslinovo ulje.

"Jedan od najzanimljivijih učinaka dolaska novih ekstra djevičanskih maslinovih ulja je entuzijazam koji izaziva među kvalitetnim proizvođačima i potrošačima,” Emanuele Natalizio, osnivač Olive Oil Gala u Pugliji i kuhar u povijesnom restoranu Il Patriarca u Bitontu, ispričao Olive Oil Times.

"Većina tek rano ubranih maslinovih ulja ima specifične karakteristike”, objasnio je. â € <"Ne nude širok raspon kombinacija jer je prva maslina ubrana u regiji obično vrlo delikatna, s gorčinom, pikantnošću i uravnoteženim, ali umjerenim polifenolnim profilom.”

"Jedinstveni aspekt novog ulja, budući da je svježe i rano prešano, uvijek je izrazita prisutnost klorofila,” dodao je. â € <"Kad pogledate ovo maslinovo ulje, ističe se njegova smaragdno zelena boja i osjetite sve njegove okuse, poput mirisa badema karakterističnog za Bitontova maslinova ulja.”

Nova sezona donosi mogućnosti sljubljivanja svježeg ekstra djevičanskog maslinovog ulja

S obzirom na promjenjivu sezonu i njezinu obilnost, Natalizio je podijelio nekoliko savjeta za prikazivanje ekstra djevičanskih maslinovih ulja u najboljem izdanju.

"Dobra kombinacija za ovo doba godine, kada su na vrhuncu, je s bundevama”, rekao je. â € <"Možete uzeti rižoto od bundeve ili ga sljubiti s kestenom, koji je također u sezoni.”

Osnivač Olive Oil Gala Emanuele Natalizio

"Ili možete probati pappardelle tjesteninu s bundevom i posuti slanim kestenom na vrhu,” dodao je Natalizio. â € <"Ali rade i u slasticama. Istu slasticu možete napraviti i s bučinim brašnom, karameliziranim kestenima i, naravno, maslinovim uljem. Ili možete upariti maslinovo ulje s kremom od kestena.”

Maslinovo ulje savršeno se slaže s gljivama jer jesen postaje zima

"Tipična apulijska gljiva cardoncello dobro se slaže u mesnim jelima, poput janjećih rebara”, rekao je Natalizio. â € <"Pečen s cardoncellom, jednostavan začin od češnjaka, peršina i bosiljka stvara laganu marinadu, naglašavajući slatki i pomalo gorkasti okus gljiva, koji ima lijepu teksturu.”

Ekstra djevičansko maslinovo ulje s kojim se spaja poboljšava kvalitete gljive. â € <"Kada se poslužuje toplo, maslinovo ulje djeluje kao pojačivač arome”, rekao je Natalizio.

Vrijeme je da koristite EVOO za kuhanje

"Kako nova sezona počinje, moji me pacijenti sve češće traže recepte koji koriste ekstra djevičanski proizvod maslinovo ulje za kuhanje, favorizirati konzumaciju tople hrane,” rekla je Monica Binello, biologinja specijalizirana za terapeutsku prehranu u sjeverozapadnom gradu Torinu.

"Pogledajte vrlo važne molekule, kao što je likopen, molekula pronađena u rajčicama za koju se vjeruje da ima antitumorska svojstva,” primijetio je Binello. â € <"U tom slučaju kombinacija visokih temperatura i ekstra djevičanskih maslinovih ulja utječe na molekulu i čini je znatno biodostupnijom.”

Zajedno s likopenom, dodala je, druge molekule pokazuju slično ponašanje u kombinaciji s ekstra djevičanskim maslinovim uljem.

"Osim tih dobrobiti, korištenje ekstra djevičanskog maslinovog ulja u kuhanju sezonske hrane kao što su cikorija, brokula, cvjetača ili čak artičoke također može potaknuti probavu”, rekla je.

"To se događa jer se kod kuhanja povrća u tavi s ekstra djevičanskim maslinovim uljem stvara lipidni sloj koji potiče proizvodnju želučanog soka”, dodao je Binello.

Ona predlaže da ljudi s probavnim poteškoćama prokuhaju sirovo povrće u tavi prije nego što ga skuhaju na maslinovom ulju.

"Na taj način se malo osuše i postanu probavljivije zahvaljujući ovom lipidnom sloju”, rekla je.

Binello je preporučio ekstra djevičansko maslinovo ulje pinzimonio, tradicionalni preljev na bazi maslinovog ulja, soli, papra i ponekad octa, kao klasično zimsko jelo.

"Kada govorimo o zimnici, ekstra djevičansko maslinovo ulje može se predložiti sirovo sa sezonskim povrćem u pinzimoniu, kao što su celer, mrkva i komorač, gdje ekstra djevičansko maslinovo ulje korišteno sirovo poboljšava sva njegova svojstva kao i svojstva sirove hrane, kao što su vitamini A i E, te fenoli”, objasnio je Binello.

Vellutata juha od bundeve

Vellutata je talijanska baršunasta krema koja se obično pravi blendanjem povrća. Ime dolazi od velluto, talijanska riječ za â € <"baršun”, izravan nagovještaj glatke teksture posluživanja.

Dok se druge masnoće za kuhanje povremeno koriste, ekstra djevičansko maslinovo ulje smatra se najboljom masnoćom za takvo jelo.

AI-generirana slika bundeve Vellutata

"U Pumpkin Vellutata, češnjak se pirja na ekstra djevičanskom ulju, zatim se dodaje bundeva, kuha, prolazi kroz procesor hrane i na kraju se prilagođava kukuruznim škrobom kako bi se dobila kremastost koju želite,” rekao je Binello.

"Kad ste tamo, još uvijek možete dodati malo ricotte ili parmigiano sira, a zatim malo sirovog ekstra djevičanskog maslinovog ulja,” dodala je.

Takav izbor sastojaka u kombinaciji s ekstradjevičanskim maslinovim uljem nije samo stvar ukusa.

"Preporučam jer se, primjerice, s ricottom i parmigianom obogaćuje kalcijem”, rekao je Binello. â € <"Maslinovo ulje samo po sebi također pogoduje bioraspoloživosti kalcija i procesu remineralizacije kostiju.”

"Zato predlažem ovo posluživanje u razdoblju npr. menopauze ili u slučajevima osteopenije, trudnoće, u djetinjstvu i drugo”, dodala je.

Klasik od povrća: Trifolato artičoka

Oštar jesenski zrak i početak zime često potiču apetit mnogih Talijana.

"Uvijek govorim svojim pacijentima da trebamo dati prednost kvaliteti nad kvantitetom, jer puno zdravih porcija može zadovoljiti nepce, a da ne napuštaju perimetre Mediteranska prehrana“, rekao je Binello.

Jelo od artičoke i cikorije (slika generirana umjetnom inteligencijom)

Tako je kad pirjate sezonsko povrće na visokokvalitetnom ekstra djevičanskom maslinovom ulju.

"Gledajući nekoga dobrog zdravlja i bez specifičnih bolesti, predložio bih sezonsko povrće kao što je trifolato artičoka”, rekao je Binello.

Trifolato je način kuhanja koji u tavu za pirjanje dodaje češnjak i peršin kao idealne dodatke glavnom povrću. Ova tehnika se u Italiji jako koristi za pripremu raznih jela, a najpopularniji izbor su gljive.

"Artičoke nisu samo ukusne, već su i dobre za one kojima je potrebna stimulacija jetre. Naravno, one nisu izbor za one koji pate od hepatopatija ili crijevnih upala”, objasnio je Binello, ističući kako sezonski izbor namirnica mora biti prilagođen osobnom ukusu i zdravstvenom stanju.

Slična razmatranja vrijede i za drugo popularno povrće u Italiji, poput cikorije, tradicionalno pirjane na maslinovom ulju, sa ili bez češnjaka, često popraćene artičokama i ponekad drugim povrćem poput krumpira.

Savršena zimska salata: narančasti komorač

Klasik u talijanskoj kulinarskoj tradiciji, salata od naranče i komorača predstavlja prirodno sparivanje sezonskih sastojaka, posebno kada uživate u sirovoj hrani začinjenoj ekstra djevičanskim maslinovim uljem.

"Salata od naranče i komorača savršeno je posluživanje u sezoni”, rekao je Binello. â € <"Naravno, to ne bi bio dobar izbor za one koji imaju dijabetes ili želučane probleme.”

AI-generirana slika salate od narančastog komorača

Dodala je kako masline često uključuje u salatu uz ekstra djevičansko maslinovo ulje za okus i kao još jedan izvor vitamina E.

"S vitaminom C koji dolazi iz naranči te diuretičkim i antimeteorskim učinkom komorača, savršen je za sezonu,” rekao je Binello.

"A onda, za savršen prijepodnevni ili poslijepodnevni međuobrok, zašto odabrati bilo što drugačije od malo pečenog kruha s ekstra djevičanskim maslinovim uljem na vrhu,” dodala je.

Natalizio je na istoj valnoj duljini. â € <"Jedna od najboljih stvari koju možete učiniti sa svježe prešanim ekstra djevičanskim maslinovim uljima je uživati ​​u njihovom istančanom okusu i jedinstvenosti uz kralja svih jela: maslinovo ulje na kruhu,” zaključio je.