Nove mješavine za kolače izazivaju konvencionalnu mudrost pečenja

Smjesa za kolače za pečenje ekstra djevičansko maslinovo ulje osvojio zlatnu medalju na Specialty Food Association's nagrada Sofi za smjese za pečenje.

"Ovu pobjedu Sofi vidim kao pobjedu za industriju maslinovog ulja, ne samo za moju tvrtku, jer kolače naslijepo testiraju kulinarski profesionalci u usporedbi s drugim desertima,” rekla je osnivačica Flour & Olive Estelle Sohne.

Ovo je kolaborativni proizvod. Nikada nisam želio da smjesa za kolač stoji sama jer je cijeli cilj prikazati raznolikost maslinovog ulja. - Estelle Sohne, osnivačica, Flour & Olive

Flour & Olive prodaje četiri vrste smjesa za kolače. Tvrtka također nudi popise sastojaka za više od 70 kolača i detaljne upute koje kućni pekari moraju slijediti za svaki od njih.

Ekstra djevičansko maslinovo ulje nekada se smatralo ne baš idealnom zamjenom za maslac u pečenju. Budući da maslinovo ulje uglavnom sadrži mononezasićene masti dok je maslac gotovo u potpunosti zasićena mast, smatralo se da maslinovo ulje ne može postići iste teksture kao maslac.

Međutim, to se promijenilo jer kuhari i domaći kuhari istražuju nove načine kako iskoristiti zdravstvene prednosti i profile okusa ekstra djevičanskog maslinovog ulja u pečenim kreacijama.

Regina Woods, kulinarska direktorica Dos Olivos Marketa, već otprilike godinu dana peče kolače od ekstra djevičanskog maslinovog ulja. â € <"Pripazite na maslinovo ulje,” rekla je. â € <"Imat ćete drugačiji profil okusa od kolača s maslacem.”

"Maslinovo ulje ima lakšu teksturu jer je maslac vrlo gust i bogatiji je masnoćom,” dodao je Woods. â € <"Ali maslinovo ulje daje tu lakoću i dodaje puno zraka u kolač ako ga dobro umutite.”

Sa svoje strane, Sohne je rekla kako nagrada Sofi dokazuje da je maslinovo ulje zdrava alternativa maslacu koja također može postići vrhunsku teksturu i okus.

Glavni recepti za kolače Estelle Sohne

"Kada govorite o pečenju na maslinovom ulju i izazovima koji to predstavljaju, to je stvar perspektive”, rekla je. â € <"Ako mislite da je to nemoguće, nećete se previše truditi ili ćete uzeti recept za kolač s maslacem i pokušati maslac zamijeniti maslinovim uljem. To ne funkcionira.”

Dok Sohne smatra da je za početnike najbolje s njima peći delikatna ekstra djevičanska maslinova ulja kako bi izbjegla izražene gorke i ljute okuse u kolaču, vjeruje da kolači s maslinovim uljem mogu osvojiti skeptike.

"Prednost maslinovog ulja je što je zdravija mast i može nositi druge okuse”, rekla je. â € <"Mislim da postoji slijepa točka oko maslinovog ulja, da je to ukusno mediteransko ulje, a zapravo, to je toliko svestrano ulje koje može funkcionirati s postojećim okusima drugih kuhinja.”

Woods ima drugačiji pristup odabiru maslinovog ulja za kolače. Ona daje prednost robusnim ekstra djevičanskim maslinovim uljima s notama citrusa kako bi dodala složenost svojim kolačima s okusom citrusa. â € <"Želite robusno maslinovo ulje; na taj način svijetli kroz proces pečenja”, rekla je.

Sohne je dobila inspiraciju za Flour & Olive dok je posjećivala supermarket i razmišljala o idejama za osnivanje vlastite tvrtke bazirane na prehrambenim proizvodima.

"Željela sam pokrenuti vlastiti posao i krenula sam niz pekaru, rekla je. â € <"Vidio sam tradicionalne američke mješavine za kolače s jedne strane i ova međunarodna maslinova ulja s druge strane. Odlučila sam pokušati napraviti internacionalne kolače koristeći ova maslinova ulja.”

Sohne je proveo tri godine usavršavajući univerzalne recepte za kolače (iako postoje alternativni recepti za veganske kolače). Slijedila je gotovo znanstveni pristup, uklanjajući jedan po jedan sastojak kako bi vidjela kako svaki utječe na proces pečenja kolača.

"Išlo je vrlo sporo, ali omogućilo mi je da postupno povećam koliko su kolači dobri”, rekla je. â € <"Sigurno sam ispekla više od tisuću kolača.”

Priprema počinje električnim mikserom koji muti jaja tri do pet minuta velikom brzinom.

"Zatim pokapate ekstra djevičansko maslinovo ulje, dodate mokre sastojke i smjesu za kolače”, rekla je. â € <"Neki recepti zahtijevaju miješanje, a neki zahtijevaju preljev, ali to je sustavan skup uputa koje su ujednačene u svim mješavinama za kolače. Vrlo su pristupačne za napraviti.”

Sohne je rekao da je postizanje željene teksture uključivalo precizne prilagodbe sredstava za dizanje tijesta koja se koriste u smjesi za kolače i temeljit postupak određivanja točne količine svakog sastojka.

S druge strane, Woods zasebno miješa suhe i mokre sastojke kada peče kolač od maslinovog ulja od nule, dodajući ekstra djevičansko maslinovo ulje na kraju.

"U biti, jedna trećina mog recepta je maslinovo ulje,” rekla je. â € <"Pomiješam koricu, mlaćenicu i jaje. Nakon toga dodam maslinovo ulje da se ti okusi stope, pa polako prosijem brašno.”

Zatim preporučuje savijanje – nježno kombiniranje lakših i težih smjesa kako bi se zadržao zrak – u zadnjoj minuti kako bi se maslinovo ulje potpuno raspršilo u kolaču.

Konačno, Woods peče kolače dulje na nižim temperaturama â € <"zadržati svetost maslinovog ulja i zaštititi ga od vrlo visokih temperatura, koje mijenjaju okus i teksturu kolača.”

Umjesto da peče na 350 ºF (177 ºC) kao što bi pekla kolač s maslacem, Woodsova smanjuje brojčanik na 300 ºF (149 ºC).

Kada se vratila u svoju kućnu kuhinju, rekla je Sohne, nakon što se uvjerila da njezin recept može dati dosljedne rezultate, poslala je smjese za kolače, popis sastojaka i upute za pečenje svojim prijateljima i obitelji.

Nakon što je dobila mnoštvo pozitivnih povratnih informacija i potvrda da su recepti uspjeli, lansirala je proizvod, prodajući ga na internetu, u specijaliziranim trgovinama i u suradnji s nekim proizvođačima i uvoznicima, uključujući McEvoy Ranch, Oil & Vinegar i argentinskog uvoznika ekstra djevičanskog maslinovog ulja.

Sohne ne preporučuje nijednog pojedinačnog proizvođača ekstra djevičanskog maslinovog ulja. Umjesto toga, ona vjeruje da bi mješavine za kolače Flour & Olive trebale omogućiti potrošačima da eksperimentiraju s različitim maslinovim uljima i pronađu ona najbolja koja odgovaraju njihovom ukusu.

"Ovo je proizvod suradnje”, rekla je. â € <"Nikada nisam želio da smjesa za kolač stoji sama jer je cilj prikazati raznolikost maslinovog ulja.”

"Ove mješavine za kolače oslanjaju se na partnerstva s proizvođačima maslinovog ulja i trgovcima na malo koji prodaju maslinova ulja kako bi uparili naše mješavine s maslinovim uljima na vrlo otvoren način,” zaključio je Sohne.