Kineski potrošači zbunjeni izborom maslinovog ulja

Maslinovo ulje usporava starenje, prva je obrana u prehrani protiv razaranja srčanih bolesti i izvrsnog je okusa. To je poprilična reputacija koju treba opravdati, što prosječnog kineskog potrošača ostavlja u škripcu. Zbunjujući niz izbora i zbunjujuće marketinške poruke zbunjuju mnoge kineske potrošače oko toga što kupiti.

Problem je u tome što mješavina pretjeranog marketinga i bizarnih cijena neupućenima otežava odvajanje žita od kukolja. Svaka marka maslinovog ulja pohvalit će se koliko je zdrava, bogata nezasićenim mastima, čistoća i kvaliteta. Ali naravno, to je reklama za vas. Što kažete na korištenje brojeva za razlikovanje dobrog od lošeg? Pa, to bi moglo uspjeti ako biste mogli pronaći – i onda povjerovati – brojevima. Kineska izvješća o tom pitanju kažu da je označavanje većine maslinovih ulja zbunjujuće i teško razumljivo prosječnom potrošaču.

Svi žele svježe maslinovo ulje, zar ne? Dakle, pogledajte datum proizvodnje, koji bi trebao biti utisnut negdje na etiketi – osim što niste sigurni je li datum koji čitate datum kada su masline cijeđene i prešane (ovdje unesite državu) ili ako je ovo datum kada je cijela stvar zapakirana u Kini. Isto je i s rokom upotrebe i drugim kritičnim informacijama. U listopadu 2009. godine Kina je donijela neke zakone i standarde za maslinovo ulje i njegovu ambalažu, ali ono što ovaj kineski novinar nalazi na policama još uvijek ostavlja nedostatke želja.

Ali plaćate ono što dobijete, zar ne? Pa, voljeli biste tako misliti, ali što može opravdati razliku između boce talijanskog djevičanskog maslinovog ulja od 1 litre koja košta 200 juana (oko 29.40 USD) i 2.5-litarskog maslinovog i suncokretovog ulja koje košta manje od 20 juana (2.94 USD)? Čini se da čak i malo maslinovog ulja neka ulja za kuhanje postaju skuplja od onih koja ih nemaju. Ako su masline čarobni sastojak koji objašnjava razlike u cijenama, možda možete zamisliti zašto je cijena vrhunskih proizvoda tako visoka. Drugim riječima, to je ono što marketing radi najbolje – napuhati cijene na sve strane – no drugo je pitanje je li to najbolje za potrošača ili nije.

Neka kineska izvješća savjetuju kako odabrati ulje. Pogledajte bistrinu ulja, kažu. Izgleda li debelo ili tanko? Je li boja pretamna ili presvijetla? Držite se dobrih marki, kažu. Više marketinga, više zabune.

Naravno, većina dobrih marki je uvezena, opskrbljena raskrižje ili više luksuznih namirnica koje opskrbljuju iseljenike, koji sa svojim višim prihodima i zapadnjačkim podrijetlom čine puno drugačijeg potrošača od prosječnog Kineza, koji će morati ozbiljno češkati glavu prije nego što sve to shvati i pronađe nešto čega se mogu držati.