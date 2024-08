Vijeće traži podatke o definicijama maslinovog ulja i metodama ispitivanja

Međunarodno vijeće za masline

Zaustavljanje upotrebe opisnih izraza â € <'čisti 'i â € <'svjetlo '- koje već dugo zavode potrošače maslinovog ulja - jedna je od promjena koju traže članovi industrije da bi Međunarodno vijeće za masline sada traži povratne informacije o.

Redefinicija pojma â € <"maslinovo ulje "- koje se trenutno koristi za proizvode koji sadrže mješavinu rafiniranog maslinovog ulja i djevičanskog maslinovog ulja te još jedan izvor zabune potrošača - također je na stolu kao dio prijedloga Turske.

A među raznim promjenama predlaganim ispitivanju i parametrima nalazi se i â € <"brz i jednostavan ”način mjerenja fenolni spojevi što bi pomoglo upotrebi zdravstvenih tvrdnji na etiketama.

Prema novom sustavu osmišljenom za povećanje transparentnosti, MOO je počeo distribuirati takve prijedloge o novim ili revidiranim metodama analize, parametrima ili ograničenjima. Danas je objavio 12 takvih prijedloga i pozvao povratne informacije relevantnih dionika do 8. rujna. Prijedlozi dolaze iz raznih dijelova svijeta i nisu iz izvršnog tajništva MOO-a, ali su ih stručnjaci za kemiju MOO-a pregledali na svom posljednjem sastanku, a Savjetodavni odbor MOO-a raspravljao je na svom sastanku od 22. do 23. svibnja u Hrvatskoj.

Oni uključuju:

- Opuštanje granice K270 (UV apsorpcija) za rafinirano maslinovo ulje od 1.1 do 1.25 i granice K270 za maslinovo ulje od 0.9 do 1.15. To je predložilo tursko izaslanstvo MOO-a, a to je povezano s poteškoćama u održavanju trenutnih vrijednosti prilikom izvoza maslinovog ulja u druge zemlje i s ciljem olakšavanja trgovine.

- Nova metoda za određivanje sadržaja bakra pirofeofitina u ulje maslinove komine. Predložila tajvanska Uprava za hranu i lijekove za borbu protiv prijevara, naime upotrebom bakrenog pirofeofitina â € <"ozeleni ”ulje maslinove komine.

- Rutinska upotreba â € <"jednostavna, brza ”kolorimetrijska metoda (Folin-Ciocalteu, izražena u hidroksitirozolu) za kvantifikaciju sadržaja fenolnih spojeva u maslinovim uljima. Predložili stručnjaci MOK-a i korisni za prehrambene tvrdnje na etiketama.

- Kombinacija tri metode analize u jednoj, naime one za pripravu metilnih estera, određivanje masnih kiselina i određivanje transmasnih kiselina. Predložila radna skupina za metode IOC-a kao pojednostavljenje metoda u standardu IOC-a.

- Nova ili promijenjena definicija â € <"maslinovo ulje".; brisanje â € <"obično maslinovo ulje ”kategorija; klasifikacija ulja s kiselošću> 2.0 posto kao â € <"lampante maslinovo ulje"; brisanje riječi â € <"čisti “i â € <"svjetlo"; i zamjena pojma â € <"dobro uravnotežen ”od â € <"gorkog i oštrog intenziteta ”. Tursko izaslanstvo predložilo da izbjegne zavaravanje potrošača boljim definiranjem i opisivanjem maslinovog ulja. â € <"Pojednostavljenje kategorija i upotreba opisnijih izraza poboljšat će međunarodnu trgovinu i razumijevanje proizvoda od strane potrošača. "

Cjelovit popis prijedloga objavljen je na web mjestu MOO-a. MOO je rekao da će oni biti pojačani u nacrtima tehničkih prijedloga kad i kada ih autori dostave izvršnom tajništvu.