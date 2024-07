Pridržavanje MedDiet-a povezano s nižim rizikom smrtnosti za osobe koje su preživjele rak

Nedavno objavljeno istraživanje je otkrio da se usko pridržavanje Mediteranska prehrana može značajno smanjiti stopu smrtnosti od svih uzroka i kardiovaskularne smrtnosti među preživjelima od raka.

Studija je pokazala da je veće pridržavanje mediteranske prehrane povezano s 30 posto smanjenjem rizika od smrti iz bilo kojeg uzroka i gotovo 60 posto smanjenjem smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti među preživjelima od raka.

"Utjecaj pridržavanja mediteranske prehrane je značajan. To je procijenjeno neovisno o terapijama koje je svaki pacijent primio za svoj tumor”, rekla je Marialaura Bonaccio, istraživačica u Laboratoriju za molekularnu i prehrambenu epidemiologiju Mediteranskog neurološkog instituta Neuromed u Italiji i koautorica studije.

Vidimo sve više i više ljudi s dijagnozom raka. To bi moglo proizaći iz poboljšanih dijagnostičkih alata, ali nam također govori da će sve više i više ljudi morati povezivati ​​zdravu prehranu sa svojim tretmanima. - Marialaura Bonaccio, Mediteranski neurološki institut Neuromed

Istraživačko pismo, čiji je autor skupina talijanskih znanstvenika i objavljeno u JACC CardiOncology, također je istražilo zajedničke čimbenike rizika između kardiovaskularne bolesti i rak.

"Mnogi pojedinci koji razviju tumore također razviju kardiovaskularne bolesti,” rekao je Bonaccio Olive Oil Times. â € <"Dobro dokumentirani dokazi sugeriraju zajedničke čimbenike rizika za ova dva stanja.”

Oba stanja dijele metaboličke čimbenike rizika kao što su upala i oksidativni stres. Mediteranska prehrana, bogata protuupalnim i antioksidativnim namirnicama, rješava ove zajedničke puteve.

U istraživanju su korišteni podaci iz širokog Studija Moli-sani, koji je pratio približno 25,000 odraslih osoba iz regija Molise Italije više od desetljeća.

Ovo novo istraživanje usredotočilo se na 802 sudionika, starosti oko 60 godina, koji su na početku studije imali povijest raka. Njihove prehrambene navike i zdravstveni ishodi praćeni su tijekom 13 godina.

"Sve osobe koje smo uključili imale su tumor u trenutku kada su se pridružile studiji Moli-sani, bez obzira na vrstu tumora”, rekao je Bonaccio. â € <"Dok su se ranije studije usredotočile na utjecaj prehrane na određene vrste tumora, naša je studija imala prednost proširivanja rezultata na sve one koji su preživjeli rak.”

Sudionici su kategorizirani na temelju njihove privrženosti mediteranskoj prehrani, mjerenoj pomoću polukvantitativnog upitnika o učestalosti unosa hrane, te su dobili MedDiet rezultat.

"U skladu s prethodnom literaturom, otkrili smo da su najznačajnije dobrobiti uočene kod onih koji su se strogo pridržavali mediteranske prehrane,” rekao je Bonaccio. â € <"Povremeno pridržavanje nije donijelo mjerljive koristi.”

Prema istraživanju, pacijenti s većom privrženošću mediteranskoj prehrani imali su veći socioekonomski status i vjerojatnije je da će biti fizički aktivni. Njihova stopa smrtnosti od svih uzroka bila je 32 posto niža od ostalih pacijenata koje su istraživali istraživači.

Tijekom 12.7 godina praćenja zabilježeno je ukupno 248 smrtnih slučajeva svih uzroka, uključujući 59 kardiovaskularnih smrti i 140 od ​​raka.

Istraživači su priznali neka ograničenja studije, jer je to opservacijska studija, što znači da se uzročnost ne može izravno zaključiti. Također su primijetili kako unos ishrane koji sami navode može biti podložan pogrešnom izvješćivanju.

"Bila je to mala skupina određene dobi i to nas je spriječilo u dobivanju specifičnih podataka o vrstama raka ili različitim utjecajima u različitim godinama”, rekao je Bonaccio.

Prema Bonacciu, jedan od vrhunaca studije je to što se odnosi na mediteransku populaciju.

"Mnoga istraživanja provedena u drugim zemljama procjenjuju utjecaj mediteranske prehrane, ali vrlo ih je zanimljivo mjeriti u mediteranskom kontekstu”, rekla je.

"Mediteransko stanovništvo ima kulturu u kojoj se namirnice kombiniraju na određeni način”, dodao je Bonaccio. â € <"U Italiji se nikada ne govori samo o tjestenini ili mahunarkama, jer se uvijek kombiniraju. Način na koji se hrana kuha poboljšava nutritivna svojstva hrane.”

Povrh toga, strogo pridržavanje mediteranske prehrane znači i izbjegavanje većine ultra-prerađeni proizvodi.

"Odvajanje vremena potrebnog za pripremu obroka, transformacija svježih proizvoda kod kuće, korištenje kvalitetnih proizvoda kao što je maslinovo ulje, sve to se ne događa ako se traže gotovi proizvodi s polica,” objasnio je Bonaccio.

Talijanski znanstvenik primijetio je kako bi mediteranska prehrana mogla igrati značajniju ulogu u budućnosti prehrane.

"Vidimo sve više i više ljudi s dijagnozom raka”, rekao je Bonaccio. â € <"To bi moglo proizaći iz poboljšanih dijagnostičkih alata, ali nam također govori da će sve više i više ljudi morati povezivati ​​zdravu prehranu sa svojim tretmanima.”

Iako su potrebna dodatna istraživanja, Bonaccio je također naglasio značajne studije koje se trenutno provode, ističući ulogu koju bi mediteranska prehrana i maslinovo ulje mogli imati u zdravlju pacijenata oboljelih od raka.

"Kad vidimo da mediteranska prehrana može smanjiti smrtonosni moždani udar kod ovih pacijenata za 60 posto, a to je samo primjer uzet iz naše studije, to nam govori kako bi to moglo biti dobro polazište za svakoga tko se mora suočiti s tim bolestima," zaključio je Bonaccio.