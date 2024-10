Pridržavanje mediteranske prehrane povezano s manjim rizikom od fibrilacije atrija

Nedavna Studija objavljen u časopisu Frontiers in Cardiovascular Medicine ispitao je trenutne dokaze o utjecaju prehrambenih intervencija, pojedinačnih hranjivih tvari i drugih sastojaka prehrane na stanje.

Najčešća srčana aritmija, fibrilacija atrija, karakterizirana je brzim i nepravilnim otkucajima srčanih komora. Stanje može pridonijeti ili biti prekursor širokog spektra komplikacija, od boli u prsima i nesvjestice do zatajenja srca i moždanog udara.

Unatoč napretku u medicinskim postupcima i farmaceutskim tretmanima, učestalost fibrilacije atrija raste diljem svijeta, posebice u tzv. razvijenom svijetu.

Vidi također: Vijesti o zdravlju

Na primjer, velika kohortna studija procijenila je povećanje od tri posto godišnje u Sjedinjenim Državama od 2006. do 2018. To je dovelo do ponovnog porasta interesa za upravljanje načinom života, od čega je prehrana značajan aspekt.

Istraživači iz odjela za kardiologiju Baylor Scott & White Health Hospital, Texas, upotrijebili su pristup narativne sinteze kako bi istražili utjecaj prehrambenih intervencija na fibrilaciju atrija i procijenili ulogu koju imaju pojedinačne komponente tih intervencija.

Studija je pokazala da su dva prehrambena obrasca koja se najčešće povezuju sa smanjenom pojavnošću i boljim ishodima Mediterani DASH dijete.

Iako je ovo potonje povezano s poboljšanim kardiovaskularnim ishodima i smanjenom smrtnošću, istraživači su otkrili da kada se uzmu u obzir drugi čimbenici načina života, nije bilo dokazanog učinka na specifičnu učestalost, ponavljanje ili progresiju fibrilacije atrija.

S druge strane, mediteranska prehrana poslužila je kao â € <"robusnu preventivnu strategiju protiv razvoja fibrilacije atrija.”

Istražujući potencijalne mehanizme iza ovog učinka, istraživači su postavili nekoliko mogućih čimbenika.

Prvo je mediteranska prehrana s visokim postotkom voća, povrća i ekstra djevičansko maslinovo ulje. Sve tri skupine namirnica osiguravaju antioksidanse i polifenoli, koji imaju dokazano protuupalno i kardioprotektivno djelovanje.

oleuropein, na primjer, pokazao je sposobnost značajnog smanjenja krvnog tlaka, usklađujući se s tradicionalnom upotrebom lista masline u liječenju hipertenzije.

Studije o kojima se govori u radu također pružaju dokaze za antitrombotička i antiaritmička svojstva oleokantalni i hidroksitirosol, spojevi koji se nalaze gotovo isključivo u ekstra djevičanskom maslinovom ulju.

Pokazalo se da ovi spojevi poboljšavaju funkciju endotela i smanjuju agregaciju trombocita, smanjujući tako rizik od događaja kao što je moždani udar kod pacijenata s fibrilacijom atrija.

Važnost spojeva na bazi masline dodatno je potkrijepljena sekundarnom analizom iz 2014 PREDNOSNO suđenje, koji je otkrio značajnu zaštitu od fibrilacije atrija od mediteranske prehrane dopunjene ekstra djevičanskim maslinovim uljem.

Istraživači su citirali tu analizu, koja je pokazala 38-postotno smanjenje relativnog rizika od fibrilacije atrija u usporedbi s drugim dijetama.

Iako su ispitani dokazi snažno poduprli ulogu antioksidansa i polifenola, posebno u pogledu izravne povezanosti sa smanjenom učestalošću fibrilacije atrija, istraživači naglašavaju da su dotični mehanizmi i dalje relativno neistraženi.

Stoga zaključuju da, iako svaka komponenta zahtijeva opsežna daljnja istraživanja, prehrambene intervencije poput mediteranske prehrane treba razmatrati holistički u kontekstu prevencije bolesti.

Ovaj zaključak temelji se na sve većem broju dokaza koji pokazuju da je mediteranska prehrana povezana sa značajnim smanjenjem kardiovaskularnih događaja i šećerna bolest, poboljšana krvni tlak, inzulinska rezistencija, lipidni profili i trigliceridi, i značajno manja pretilost stope.