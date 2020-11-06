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Pobjednici Kirkpinara

Razdoblje Republike Başpehlivan

Jednostranačko razdoblje Republike Turske počelo je formalnim uspostavom zemlje 1923. godine. başpehlivan, ili glavni hrvač, pobjednik je godišnjeg Kirkpinara — najstarijeg sportskog događaja na svijetu.

Vidi također: Kirkpinar Pokrivenost
  • 1 - Benli Abdullah - (1924.)
  • 2 — Geçkinli Yusuf — (1925.) [1]
  • 3 - Kara Emin - (1926.)
  • 4 — Manisalı Rifat — (1927.)
  • 5 - Gostivarlı Mülâyim (Acar) - (1928.)
  • 6 - Gostivarlı Mülayim - (1929.)
  • 7 - Kara Ali Acar - (1930.)
  • 8 — Edirneli Himmet — Çoban Mehmet (1931.) [2]
  • 9 - Kara Ali Acar - (1932.)
  • 10 - Huseyin Alkaya - (1933.)
  • 11 - Gostivarlı Mülayim i Hüseyin Alkaya - (1934.) [3]
  • 12 — Hüseyin Alkaya — (1935., 1936., 1937., 1938., 1939., 1940., 1941., 1942.)
  • 13 - Kozpınarlı İbrahim - (1943.)
  • 14 - Suleyman Ertas - (1944.)
  • 15 - Babaeskil İbrahim Erdi - (1945.)
  • 16 — Sındırgılı Şerif Ünal — (1946.)
  • 17 — İsmail Çolak — Süleyman Ertaş — (1947) [4]
  • 18 — Babaeski Mustafa Yenici — (1948.)
  • 19 — Sındırgılı Şerif Ünal — (1949.)
  • 20 - Süleyman Ertaş - (1950.)
  • 21 - İrfan Atan - (1951.)
  • 22 — Tarzan Mehmet — (1952.)
  • 23 - İrfan Atan - (1953.)
  • 24 — Ibrahim Karabačak — (1954.)
  • 25 - İrfan Atan - (1955.)
  • 26 — Ibrahim Karabačak — (1956.)
  • 27 - Hasan Acar - (1957.)
  • 28 - Adil Atan - (1958.)
  • 29 — Ibrahim Karabačak — (1959., 1960.)
  • 30 — Mehmet Ali Yağcı — (1961.)
  • 31 — Mehmet Ali Yağcı i Ali Çelik (1962.) [5]
  • 32 — Sezai Kanmaz — (1963.)
  • 33 — Mehmet Ali Yağcı — (1964.)
  • 34 - Ali Çelik - (1965.)
  • 35 — Ordulu Mustafa Bük — (1966., 1967., 1968.)
  • 36 — Babaeskil Nazmi Uzun — (1969.)
  • 37 - Ali Çelik i Aydın Demir - (1970) [6]
  • 38 — Hasan Şahin — (1971.)
  • 39 — Mustafa Yıldız — (1972.)
  • 40 — Davut Yılmaz — (1973.)
  • 41 - Ali Çelik - (1974.)
  • 42 — Općina ukinula hrvanje (1975.)
  • 43 — Aydın Demir — (1976., 1977., 1978.)
  • 44 - Sabri Acar - (1979.)
  • 45 — Mehmet Guclu — (1980.)
  • 46 — Mustafa Yıldız — (1981.)
  • 47 - Hüseyin Çokal - (1982., 1983., 1984.)
  • 48 - Sabri Acar - (1985.)
  • 49 — İbrahim Gümüş — (1986.)
  • 50 — Recep Kılıç — (1987.)
  • 51 — Recep Gurbuz — (1988.)
  • 52 — Saffet Kayali — (1989.)
  • 53 — Ahmet Taşçı — (1990., 1991., 1992., 1993.)
  • 54 — Cengiz Elbeye — (1994.)
  • 55 — Ahmet Taşçı — (1995., 1996., 1997.)
  • 56 — Cengiz Elbeye — (1998.)
  • 57 — Ahmet Taşçı — (1999.)
  • 58 — Vedat Ergin — (2000., 2001.)
  • 59 — Hasan Tuna — (2002.)
  • 60 — Kenan Šimšek — (2003.)
  • 61 — Recep Kara — (2004.)
  • 62 — Şaban Yılmaz — (2005.)
  • 63 — Osman Aynur — (2006.)
  • 64 — Recep Kara — (2007., 2008.)
  • 65 — Mehmet Yesilyeşil — (2009., 2010.)
  • 66 — Ali Gurbuz — (2011., 2012.)
  • 67 — İsmail Balaban — (2013.)
  • 68 — Fatih Atli — (2014.)
  • 69 — Orhan Okulu — (2015.)
  • 70 — Recep Kara — (2016.)
  • 71 — Ismail Balaban — (2017.)
  • 72 — Orhan Okulu (2018)
  • 73 — Ali Gurbuz (2019)
  • 74 — Ali Gürbüz (2021)
  • 75 — Cengizhan Şimşek (2022)
  • 76 — Yusuf Can Zeybek (2023)
  • 77 — Yusuf Can Zeybek (2024)

[1] Pojavljuje se u publikacijama, ali neprovjereno.
[2] Izjednačeno.
[3] Izjednačeno.
[4] Nijedan pobjednik nije proglašen.
[5] Nijedan pobjednik nije proglašen.
[6] Hrvanje je završilo prije završetka.