Pobjednici Kirkpinara
Razdoblje Republike Başpehlivan
Jednostranačko razdoblje Republike Turske počelo je formalnim uspostavom zemlje 1923. godine. başpehlivan, ili glavni hrvač, pobjednik je godišnjeg Kirkpinara — najstarijeg sportskog događaja na svijetu.Vidi također: Kirkpinar Pokrivenost
- 1 - Benli Abdullah - (1924.)
- 2 — Geçkinli Yusuf — (1925.) [1]
- 3 - Kara Emin - (1926.)
- 4 — Manisalı Rifat — (1927.)
- 5 - Gostivarlı Mülâyim (Acar) - (1928.)
- 6 - Gostivarlı Mülayim - (1929.)
- 7 - Kara Ali Acar - (1930.)
- 8 — Edirneli Himmet — Çoban Mehmet (1931.) [2]
- 9 - Kara Ali Acar - (1932.)
- 10 - Huseyin Alkaya - (1933.)
- 11 - Gostivarlı Mülayim i Hüseyin Alkaya - (1934.) [3]
- 12 — Hüseyin Alkaya — (1935., 1936., 1937., 1938., 1939., 1940., 1941., 1942.)
- 13 - Kozpınarlı İbrahim - (1943.)
- 14 - Suleyman Ertas - (1944.)
- 15 - Babaeskil İbrahim Erdi - (1945.)
- 16 — Sındırgılı Şerif Ünal — (1946.)
- 17 — İsmail Çolak — Süleyman Ertaş — (1947) [4]
- 18 — Babaeski Mustafa Yenici — (1948.)
- 19 — Sındırgılı Şerif Ünal — (1949.)
- 20 - Süleyman Ertaş - (1950.)
- 21 - İrfan Atan - (1951.)
- 22 — Tarzan Mehmet — (1952.)
- 23 - İrfan Atan - (1953.)
- 24 — Ibrahim Karabačak — (1954.)
- 25 - İrfan Atan - (1955.)
- 26 — Ibrahim Karabačak — (1956.)
- 27 - Hasan Acar - (1957.)
- 28 - Adil Atan - (1958.)
- 29 — Ibrahim Karabačak — (1959., 1960.)
- 30 — Mehmet Ali Yağcı — (1961.)
- 31 — Mehmet Ali Yağcı i Ali Çelik (1962.) [5]
- 32 — Sezai Kanmaz — (1963.)
- 33 — Mehmet Ali Yağcı — (1964.)
- 34 - Ali Çelik - (1965.)
- 35 — Ordulu Mustafa Bük — (1966., 1967., 1968.)
- 36 — Babaeskil Nazmi Uzun — (1969.)
- 37 - Ali Çelik i Aydın Demir - (1970) [6]
- 38 — Hasan Şahin — (1971.)
- 39 — Mustafa Yıldız — (1972.)
- 40 — Davut Yılmaz — (1973.)
- 41 - Ali Çelik - (1974.)
- 42 — Općina ukinula hrvanje (1975.)
- 43 — Aydın Demir — (1976., 1977., 1978.)
- 44 - Sabri Acar - (1979.)
- 45 — Mehmet Guclu — (1980.)
- 46 — Mustafa Yıldız — (1981.)
- 47 - Hüseyin Çokal - (1982., 1983., 1984.)
- 48 - Sabri Acar - (1985.)
- 49 — İbrahim Gümüş — (1986.)
- 50 — Recep Kılıç — (1987.)
- 51 — Recep Gurbuz — (1988.)
- 52 — Saffet Kayali — (1989.)
- 53 — Ahmet Taşçı — (1990., 1991., 1992., 1993.)
- 54 — Cengiz Elbeye — (1994.)
- 55 — Ahmet Taşçı — (1995., 1996., 1997.)
- 56 — Cengiz Elbeye — (1998.)
- 57 — Ahmet Taşçı — (1999.)
- 58 — Vedat Ergin — (2000., 2001.)
- 59 — Hasan Tuna — (2002.)
- 60 — Kenan Šimšek — (2003.)
- 61 — Recep Kara — (2004.)
- 62 — Şaban Yılmaz — (2005.)
- 63 — Osman Aynur — (2006.)
- 64 — Recep Kara — (2007., 2008.)
- 65 — Mehmet Yesilyeşil — (2009., 2010.)
- 66 — Ali Gurbuz — (2011., 2012.)
- 67 — İsmail Balaban — (2013.)
- 68 — Fatih Atli — (2014.)
- 69 — Orhan Okulu — (2015.)
- 70 — Recep Kara — (2016.)
- 71 — Ismail Balaban — (2017.)
- 72 — Orhan Okulu (2018)
- 73 — Ali Gurbuz (2019)
- 74 — Ali Gürbüz (2021)
- 75 — Cengizhan Şimşek (2022)
- 76 — Yusuf Can Zeybek (2023)
- 77 — Yusuf Can Zeybek (2024)
[1] Pojavljuje se u publikacijama, ali neprovjereno.
[2] Izjednačeno.
[3] Izjednačeno.
[4] Nijedan pobjednik nije proglašen.
[5] Nijedan pobjednik nije proglašen.
[6] Hrvanje je završilo prije završetka.