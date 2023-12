Atena Madrid New York Rim Zagreb

zabodena⚲ Konačni rezultati bit će objavljeni danas 25. svibnja 08:04 UTC Izvještavanje osoblja OOT-a iz New Yorka Najveće svjetsko natjecanje maslinovog ulja otkriva ovogodišnje nagrađivane robne marke putem prijenosa uživo na Službeni vodič za najbolja svjetska maslinova ulja. Organizatori natjecanja rekli su da je ostalo još otprilike 30 pobjednika za provjeru i da će posljednji rezultat biti objavljen oko 2:30 (UTC).

25. svibnja 11:36 UTC

Lisa Anderson izvještava iz Cape Towna

Frantoio, sorta koja je urugvajskom proizvođaču Olivasu de Pasu priskrbila Srebrnu nagradu na ovogodišnjoj World Olive Oil Competition, izvorno je u tu južnoameričku zemlju donesen iz Europe.

Uzgoj maslina uveden je u Urugvaj 1780. od strane španjolskih doseljenika, ali proizvodnja ekstra djevičanskog maslinovog ulja u zemlji Mercosura relativno je nova, počevši od prve proizvodnje djevičanskog maslinovog ulja 1930-ih. Otprilike na prijelazu stoljeća novi nasadi s certificiranim materijalom — bez patogena i pravim — uvedeni su iz Europe, od kojih je Frantoio bio jedan od šest glavnih kultivara.

Jedna od šest najprodavanijih sorti ove godine NYIOOC, Frantoio ekstra djevičanska maslinova ulja voćna su s gorkim i začinskim notama, a na nosu podsjećaju na svježe začinsko bilje i bademe.

25. svibnja 11:34 UTC

Lisa Anderson izvještava iz Cape Towna

Južnoafrički proizvođač Maslinovo imanje Lion's Creek koji je osvojio dvije nagrade - zlatnu i srebrnu - na 2022 NYIOOC nalazi se u južnoafričkom Karoou, pustinjskoj regiji s ljetnim kišama i hladnim, suhim zimama.

Iako Južna Afrika ima šest jasno definiranih i raznolikih klimatskih zona, u rasponu od područja sinonima za snježne planine do toplih suptropskih područja, masline se uzgajaju diljem zemlje. Epicentar podsaharske maslinarske industrije koncentriran je u pokrajini Western Cape sa svojom mediteranskom klimom, najpovoljnijom za uzgoj maslina.

Vrlo prilagodljiv Misijska sorta, koje se koristilo u jednom od nagrađivanih ulja Lion Creeka, u Južnu Afriku je uneseno iz Kalifornije i zbog svoje je svestranosti najrasprostranjenije stablo masline u zemlji.

Hrvatski maslinari već slave svoje NYIOOC uspjesi

23. svibnja 17:48 UTC

Iz Zadra javlja Nedjeljko Jusup

"Treći smo u svijetu [po ukupnom broju nagrada]”, Tomislav Duvnjak, vlasnik Vodice DOO u Dalmaciji, koji je osvojio dvije Srebrne nagrade na 2022 NYIOOC World Olive Oil Competition, rekao je mreži lokalnih maslinara. â € <"Nadam se da ćemo izdržati do kraja i da je ovo najveći uspjeh do sada.”

Duvnjak je osvojio dvije srebrne nagrade i među hrvatskim je producentima koji su kombinirali rekordno 93 nagrade (67 zlatnih i 26 srebrnih) do kraja još jedan dan rezultata. Više su ove godine osvojili samo španjolski i talijanski proizvođači, sa 140, odnosno 111.

Uz rekordan broj nagrada, hrvatski proizvođači ostvarili su najveću uspješnost od svih zemalja koje su na natjecanju osvojile više od tri nagrade, s 83 posto. Sljedeći su Japan i Novi Zeland sa po 75 posto.

"Nagrade su priznanje za veliki trud i rad”, rekao je Domagoja Živkovića, koji je na natjecanju osvojio zlatnu nagradu. â € <"Ali i obveza da se i dalje usavršavam jer je teško ostati na vrhu.”

Ivica Vlatković, predsjednik Udruge maslinara Zadarske županije, koji je osvojio i dva Srebrna priznanja na 2022. NYIOOC, dodao je kako se ne može podcijeniti uloga koju je tradicija odigrala u uspjehu hrvatskih uzgajivača i proizvođača.

"Rad i rad hrvatskih maslinara, naših djedova, nije bio uzaludan”, zaključio je. â € <"Mnogi od nas su gradili na njihovim temeljima, posadili nove masline i postigli uspjeh.”

Već rekordna godina za producente u Hrvatskoj, Turskoj, SAD-u

21. svibnja 13:21 UTC

Izvještavanje osoblja OOT-a iz New Yorka

S obzirom da je ostalo još nekoliko dana do objave ovogodišnjih nagrađivanih brendova, proizvođači iz Hrvatske već su osvojili 91 nagradu, srušivši svoje prethodni rekord od 87 u 2021. U 2015. bilo je samo 9 prijava iz zemlje, koja je od tada postala jedna od najjačih po broju prijavljenih robnih marki i stopi uspješnosti.

Dramatičan porast brendova koji sudjeluju iz Turska donio je rekordnih 58 nagrada dok rezultati i dalje dolaze, jačajući renome zemlje kao izvora maslinovih ulja svjetske klase.

U međuvremenu, producenti iz Ujedinjene države do sada su osvojili 81 od najpoželjnijih nagrada u industriji, srušivši rekord iz 2018. od 75.

20. svibnja 13:26 UTC

Paolo DeAndreis izvještava iz Rima

Na kraju 2022 NYIOOC rollout pristupi, proizvođači iz 25 zemalja na šest kontinenata uspjeli su na tržištu Službeni vodič za najbolja svjetska maslinova ulja. Trijumfalni proizvođači koji su do sada otkrili koristili su najmanje 120 različitih sorti maslina u svojim nagrađivanim monosortima i mješavinama.

Ti kultivari su izraz njihovih lokalnih teritorija i tradicije, kao npr Oblica, uzgojene u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, odn Edremit, što označava povijesnu tradiciju izvrsnosti maslinovog ulja u Turskoj.

Druge sorte su se istaknule u nekoliko zemalja i geografskih širina zahvaljujući svojoj sposobnosti prilagodbe različitim klimatskim uvjetima.

Korištenje električnih romobila ističe sorta Frantoio uzgaja se po NYIOOC pobjednici u devet različitih zemalja. Toskanska sorta nagrađuje maslinare ne samo u Španjolskoj i Hrvatskoj, već i u SAD-u, Australiji, Novom Zelandu, Kini, Južnoj Africi i Urugvaju. Stabla Frantoia poznata su po svojoj snazi ​​i vitalnosti te prinosu plodova višim od prosjeka što rezultira uljima jedinstvenih aromatičnih svojstava.

Sve veći broj pobjednika postigao je i sortu Picholine, koja dolazi iz južne Francuske i koja se toliko impresivno proširila da je koriste NYIOOC pobjednici u osam zemalja uključujući Australiju, Sjedinjene Američke Države, Maroko i Izrael. Jedna od karakteristika ove sorte je njena sklonost isporučivanju polifenola viših od prosječnih, koji poboljšavaju zdrav profil ekstra djevičanskog maslinovog ulja.

Korištenje električnih romobila ističe Koroneiki kultivar nalazi se u nagrađivanim robnim markama u sedam zemalja, uključujući Sjedinjene Države, Brazil i Novi Zeland. Koroneiki je drevna sorta koja se široko uzgaja u svojoj matičnoj zemlji, Grčkoj, popularan je izbor za farme visoke gustoće, isporučujući vrhunska ulja u mnogim kontekstima.

19. svibnja 10:54 UTC

Costas Vasilopoulos izvještava iz Atene

Pretvaranje maslina sorte Kalamata u maslinovo ulje nije uobičajeno u industriji maslinovog ulja, budući da su uglavnom rezervirane kao stolne masline za dopunu grčke salate i druga mediteranska jela.

Međutim, sorta je dala uspješan rezultat za grčkog proizvođača koji je u konkurenciju nastupio sa svojom monosortom Kalamata.

Kouros od Zeusa iz Lakonije na jugoistočnom Peloponezu zaradio zlatnu nagradu za svoj istoimeni brend napravljen isključivo od sorte Kalamata.

"Jako sam sretan što sam osvojio zlatnu nagradu na tako važnom natjecanju”, rekao je vlasnik Efthymios Christakos. â € <"Proizveli smo inovativno ekstra djevičansko maslinovo ulje od maslina Kalamata-Kalamon s ljubavlju i predanošću i osjećamo se nagrađeni za rezultate.”

Atsas Organic Products iz Nikozije, s druge strane, koji uzgaja svojih 7,000 stabala maslina na svojoj ekološkoj farmi u blizini sela Evrychou (dolina Solea) na Cipru, osvojio je Srebrnu nagradu za Atsas Srebrno izdanje mješavina maslina sorti Kalamon i Koroneiki.

Službeni vodič prikazuje najbolje svjetske mješavine

18. svibnja 12:33 UTC

Ylenia Granitto izvještava iz Rima

Manje od tjedan dana od završetka desetog izdanja NYIOOC, može se primijetiti da skoro pola od pobjedničkih marki u Službenom vodiču za najbolja svjetska maslinova ulja su mješavine.

Dok monosortne (također tzv monokultivari) su jednovrstni proizvodi, mješavine kombiniraju dvije ili više sorti maslina za izradu složenih organoleptičkih profila.

Ova vrsta proizvodnje može rezultirati izvanrednim ekstra djevičanskim maslinovim uljem, kao što je intenzivna fuzija Bosana, Tonda di Cagliari i Semidana s oznakom Accademia Olearia; harmonijski savez Frantoia, Leccina, Moraiola, Pendolina i Dolce Agogia napravljen u Imanje Fontanaro; i bogata mješavina – Biancolilla Centinara, Nocellara del Belice, Cerasuola, Passalunara, Minuta, Moresca, Giarraffa, Nocellara Etnea, Piricuddara i Tonda Iblea – koja čini mješavinu baštine Bona Furtuna farma.

"Kada je riječ o mješavinama, možemo reći da sindikat čini snagu”, rekla je Irene Carpinelli, kušačica i osnivačica e-olia Olive Oil Times. â € <"Ako su dobro sastavljene, specifičnosti različitih uključenih sorti su poboljšane i uzvišene. Intenzivno, živahno, voćno ulje može se, na primjer, pomiješati s glatkijim, svježijim, što rezultira uravnoteženom kombinacijom koja naglašava određene mirise i okuse. Ipak, definitivno možemo reći da su kombinacije beskrajne.”

Mješavina se može dobiti na dva različita načina: A â € <"poljska mješavina” nastaje zajedničkom preradom plodova različitih sorti ili mlinari mogu svaku sortu pojedinačno zgnječiti i kasnije izmiješati ulja. â € <"Potonje omogućuje bolje kombiniranje sorti s različitim vremenima sazrijevanja”, istaknuo je Carpinelli.

"Dok monosorte mogu biti izraz teritorija i proizvodne metode, ja bih definirao mješavine kao â € <'potpisnih proizvoda”, rekla je. â € <"To su senzorne kreacije koje proizlaze iz okusa, iskustva i osjetljivosti farmera koji također treba voditi računa o trendovima i ciljevima godišnjih doba. Vidim ih kao izraz umijeća proizvođača i blendera.”

Žutica monosortna crnogorskom gospodarstvu donosi pobjednički rezultat

18. svibnja 12:14 UTC

Paolo DeAndreis izvještava iz Rima

Barsko Zlato je prvi brend iz Crne Gore koji je sa svojom Srebrnom nagradom dospio na izdanje Službenog vodiča za najbolja svjetska maslinova ulja za 2022.

Crna Gora je mala zemlja s drevnim tradicijama čije obale prekrivaju južni Jadran. Tu, na tim pitomim padinama, vjeruje se da su prve maslinike zasadili Rimljani prije više od dvije tisuće godina. Generacije farmera gradile su tradiciju koja se proširila na vjerske obrede i kozmetiku.

Kako je napomenula udruga domaćih proizvođača, ključnu ulogu crnogorskog maslinovog ulja u njegovoj kulturi ogleda se u domaćoj kuhinji. Maslina je toliko cijenjena da lokalna legenda kaže da svaki mladoženja mora posaditi stablo masline prije nego što mu se dopusti vjenčanje.

Barsko Zlato dolazi od sorte Žutica, izdašne autohtone sorte masline koja se nalazi u većini lokalnih voćnjaka. Boja maslinovog ulja koje proizvodi Žutica obično više naginje žutoj nego zelenoj, zbog čega ga mještani i zovu â € <"žuti prinos.”

16. svibnja 20:00 UTC

Izvještavanje osoblja OOT-a iz New Yorka

Kako se rezultati nastavljaju razvijati, 524 nagrade do sada su dodijeljene brendovima iz 24 zemlje. NYIOOC organizatori su rekli da će otkrivanje vjerojatno biti završeno u utorak, 24. svibnja ili prije.

12. svibnja 13:35 UTC

Lisa Anderson izvještava iz Cape Towna

Neki poljoprivrednici uzgajaju više od jednog usjeva. Poznat kao polikultura, ova praksa služi pokušaju repliciranja prirodnih ekosustava.

Zbog sličnih klimatskih zahtjeva, uzgoj maslina i grožđa tradicionalna je polikulturna poljoprivredna praksa koju koriste proizvođači kao npr. SCEA Lavovi koji je osvojio zlatnu nagradu za a Provansa AOP ekstra djevičansko maslinovo ulje na ovogodišnjem World Olive Oil Competition.

Stabla maslina štite vinovu lozu od jakih vjetrova koji mogu ometati oprašivanje i zaslužna su za zaštitu vinograda u talijanskoj regiji Umbrija od filoksere, štetnika koji napada grožđe.

12. svibnja 13:25 UTC

Lisa Anderson izvještava iz Cape Towna

Prije dvadeset godina Brazil nije imao proizvođača maslinova ulja. Od tada se njegova novonastala industrija proširila na prinos od 230,000 litara u 2019., a prije dvije godine počela je izvoziti svoja ulja.

Otprilike tri četvrtine ubranih maslina južnoameričkog proizvođača čine sorta Arbequina, a brazilska maslinova ulja su obično zeljasta, s nekima s okusom guave.

Najjužnija brazilska država Rio Grande do Sul, dom proizvođača Olivas da Lua koji su kući odnijeli dvije zlatne nagrade za svoja ekstra djevičanska maslinova ulja srednjeg intenziteta Koroneiki na sajmu 2022. NYIOOC, najveća je maslinarska regija koja je 60. dala 2019 posto maslinovog ulja u zemlji.

12. svibnja 13:22 UTC

Paolo DeAndreis izvještava iz Rima

Otišla je još jedna zlatna nagrada A1980, organsko ekstra djevičansko maslinovo ulje iz prekrasnog krajolika koji okružuje jezero Bolsena u gornjoj regiji Lazio u središnjoj Italiji. Riječ je o vrlo plodnoj zemlji gdje se maslinici lako uočavaju na obalama jezera i u okolnim područjima.

Korištenje električnih romobila ističe Farma Alessandra Nicolai uzgaja svoje masline Frantoio, Moraiolo, Leccino i Pendolino u Montefiasconeu, poznatom drevnom selu koje se uzdiže nad jezerom i kojim dominira Rocca dei Papije â € <"Papinski dvorac”, impresivna građevina koju je izgradio papa Innocenzo III u 12th stoljeća CE.

Blage padine koje okružuju dvorac – koje ljubi zapadni povjetarac i jedinstvena lokalna klima potaknuta očaravajućim jezerom koje njeguju tisuće turista – brinule su generacije vinogradara i maslinara. Većina područja Montefiasconea vulkanskog je porijekla, što je blagoslov za vinogradare, maslinare i voće.

"Nakon prošlogodišnje dodjele nismo očekivali još jednu potvrdu na prestižnoj NYIOOC”, rekla je Alessandra Nicolai Ontuscia, lokalne novine. â € <"Prolio sam radosne suze zbog vijesti. Uključena je cijela moja obitelj, poput moje majke koja nas je nakon prošlogodišnje pobjede ohrabrila da ne prestanemo s potragom za kvalitetom, a danas s njom dijelimo te pozitivne rezultate.”

11. svibnja 17:53 UTC

Izvještavanje osoblja OOT-a iz New Yorka

U 2014 NYIOOC, nagrađeno je oko jedne trećine prijavljenih radova. Ove godine se očekuje da će najmanje dvije trećine proizvođača koji sudjeluju ponijeti najpoželjnije nagrade u industriji ako najnoviji trendovi držite.

"Iz godine u godinu postojao je stalni uspon u stopi uspjeha - ne zato što su naši suci postali mekši, već zbog čiste odlučnosti proizvođača iz cijelog svijeta da odgovore na poziv i poboljšaju svoje metode", napisao NYIOOC predsjednik Curtis Cord u nedavnom postu na blogu.

Proizvođači u svakoj regiji više su educirani o tome što je potrebno za proizvodnju visokokvalitetnog maslinovog ulja nego 2014. godine, kada je većina ulja bila kasno berba i nefiltrirana. Tehničke i obrazovne inicijative zadruga, ZOP-a i nacionalnih poljoprivrednih organizacija pridonijele su dramatičnom porastu kvalitete tijekom tog razdoblja.

"Naši su suci od radosti zbog rijetkog uzorka koji ih je veselio prije deset godina do sada uglavnom oduševljeni. Kamo sreće za sve nas što imamo toliko izvrsnih ulja na izbor – nezamisliv koncept prije samo deset godina”, istaknuo je Cord.

U ovu desetinu ušlo je 1,267 ulja NYIOOC predstavljaju elitnu podskupinu visokokvalitetnih marki ekstra djevičanskog maslinovog ulja iz 28 zemalja. Do sada, deset godina kasnije, većina proizvođača koji sudjeluju razumiju što degustacijski panel i tržište traže.

Itrana očarava evokativnim notama rajčice

9. svibnja 16:20 UTC

Ylenia Granitto izvještava iz Rima

Itrana je sorta maslina koja stoji iza uspjeha Carroccia Campodimele, Brezza Tirrenai Agresti 1902, svaki je dodijelio zlatnu nagradu na NYIOOC World Olive Oil Competition.

Tri nagrađivane farme u pokrajini Latina, u južnom Laziju, proizvode izvanredne monosortne sorte koje se razlikuju po mirisu rajčice, vidljivom na nosu i ustima, nadopunjenim notama pokošene trave, aromatičnog bilja i blagom daškom badema.

"Po mom mišljenju, Itrana ekstra djevičanska maslinova ulja ističu se svojom harmonijom,” Gisa Di Nicola, kušač i osnivač Oliocentrica, Rekao je Olive Oil Times. â € <"Mogu biti vrlo elegantne, s uvijek dobro izbalansiranim voćem, gorčinom i pikantnošću. Njihova aroma lista rajčice vas zaintrigira i podsjeća na bruskete natrljane rajčicom koje vam je baka pripremala dok ste bili mali, a možete zamisliti i grančicu bosiljka na kriški kruha, a oko sebe travnate padine na povjetarcu. Možemo reći da njihovi mirisi dočaravaju cijelu atmosferu. Budući da Itrana obično nije previše gorka ili ljutka, koristim je u degustacijama kako bih manje iskusne potrošače upoznala sa svijetom visokokvalitetnih ekstra djevičanskih maslinovih ulja.”

Kako tlo i klimatski uvjeti utječu na organoleptička svojstva maslinovog ulja, mogu postojati senzorne varijacije ovisno o tome gdje se voćnjaci nalaze. â € <"U unutrašnjosti Sonnina i Itrija, stabla smještena na strmom terenu mogu dati nešto intenzivnija maslinova ulja”, istaknuo je Di Nicola. â € <"Ova osobina je ublažena u uljima napravljenim od biljaka okrenutih prema moru, poput onih u blizini Gaete. Doista, nalazimo mnoge voćnjake koji leže na terasastim brežuljcima poduprtim suhozidima u blizini mora. Na nutriceutskoj razini primijetio sam da, ako se primjenjuju prave mjere proizvodnje, najskriveniji i uzdignuti nasadi mogu dati proizvode s vrlo visokim razinama polifenoli“, primijetila je.

Ne zaboravimo da, zahvaljujući svojoj dvostrukoj sposobnosti, plod Itrane može postati ukusna stolna maslina nakon proces namakanja.

Neka stabla trebaju društvo. Drugi ne.

6. svibnja 12:50 UTC

Lisa Anderson izvještava iz Cape Towna

Stabla maslina koja su dala nagrađivano ekstra djevičansko maslinovo ulje Leccino koje je zaradio australski proizvođač Imanje maslina Cape Schanck jedna od njihove tri ovogodišnje zlatne nagrade World Olive Oil Competition je samosterilna sorta kojoj su potrebna druga stabla kako bi rasla uz nju da bi rodila, dok su neke samooplodne i ne trebaju druga stabla masline za oprašivanje.

Osim što su samosterilna, stabla Leccino kao i sve sorte maslina su samonekompatibilna, što znači da ih treba oprašiti stablom druge sorte kako bi se spriječilo srodstvo u srodstvu.

Iako to ponekad zahtijeva dodatni napor uzgoja druge sorte masline u istom gaju, samooplodna stabla daju veći prinos od samooplodnih stabala i otpornija su na nepovoljne klimatske uvjete.

Iako su samonekompatibilne i samosterilne, stabla masline poput Leccina mogu biti izvrsna stabla oprašivača za druge sorte.

4. svibnja 12:58 UTC

Lisa Anderson izvještava iz Cape Towna

Jordanski proizvođači imaju stalne izazove s vrućim i suhim vremenom, no ironično je da ovi klimatski uvjeti daju ekstra djevičanskim maslinovim uljima Levantskog kraljevstva njihova jedinstvena organoleptička svojstva.

Proizvođači poput Jordanovih Al-Maida Poljoprivredni, koji su na ovogodišnjem natjecanju osvojili zlato i dva srebra za svoje ekstra djevičansko maslinovo ulje World Olive Oil Competition, suočavaju se s višim temperaturama zbog klimatskih promjena.

Međuvladin panel za klimatske promjene Ujedinjenih naroda ne može sa sigurnošću predvidjeti izglede za jordanske poljoprivrednike, ali tijekom kišne sezone stabla maslina u zemlji smanjuju eroziju tla koja dovodi do dezertifikacije.

"Ovo je naša druga godina sudjelovanja na natjecanju maslinovog ulja u New Yorku”, rekao je Ziad Bilbeisi, vlasnik Al-Maide Olive Oil Times. â € <"Prošlogodišnja nagrada dala nam je mnoge prilike, kao što je poziv da dostavimo naš EVOO za ceremoniju dodjele nagrada za najboljeg kuhara u Amsterdamu. Ovogodišnje nagrade dodatno će promovirati naše maslinovo ulje na novim tržištima omogućujući širu izloženost i uživanje u ovim jordanskim sortama Arbequina i Arbosana.”

Manastir Svetog Maksima Vatoped

Manastir Sveta Gora nudi nagrađivano maslinovo ulje i autentičnu mediteransku kuhinju

3. svibnja 22:32 UTC

Costas Vasilopoulos izvještava iz Atene

Korištenje električnih romobila ističe Vatopedski manastir na Svetoj Gori osvojio je čak četiri zlatne nagrade na desetom izdanju World Olive Oil Competition.

Samostansko organsko maslinovo ulje Eleonas Vatopediou Bio osvojio je zlatne nagrade za svaku od svoje tri verzije: organski Koroneiki, ranu berbu Koroneiki i mješavinu. Još jedno zlato zasluženo je za monaški koroneiki Eleonas.

Gora Atos, autonomna država smještena na rtu Atos u sjevernoj Grčkoj, ima dvadeset manastira i duhovno je i monaško središte istočne pravoslavne crkve od njenog osnivanja krajem 8.th stoljeću.

Atonska zajednica popularno je odredište za ljude iz cijelog svijeta, bez obzira na njihova vjerska uvjerenja, koji žele iskusiti svijet iz drugog doba. Posjetitelji zajednice također imaju priliku kušati mediteransku kuhinju u svom najčišćem obliku.

Redovnici s planine Atos su vješti proizvođači vina i maslinovog ulja, a poznati su diljem Grčke po svojim jednostavnim i ukusnim receptima.

Njihova se jela uglavnom temelje na mediteranskim namirnicama poput mahunarki, povrća i morskih plodova, budući da je meso u svim oblicima isključeno. Za dodatni okus koriste začinsko bilje poput komorača, peršina, pimenta, cimeta i kumina.

Samostani održavaju vlastite vinograde i voćnjake maslinovog ulja, a prostrani vrtovi u kojima se uzgaja ekološko povrće, voće i mahunarke visoke kvalitete protežu se na planinskom zemljištu.

3. svibnja 11:16 UTC

Lisa Anderson izvještava iz Cape Towna

Masline Bianchera proizvode intenzivna maslinova ulja, no slovenski proizvođač Timor miješao je domaće â € <"Istarska Bjelica” s drugim kultivarima kako bi se stvorila nježna organska mješavina koja donio im je zlatnu nagradu Na 2022 NYIOOC.

Proizvođači miješaju ulja iz različitih razloga, na primjer kako bi osigurali dosljednost okusa jer okus određene sorte gaja može varirati godišnje zbog klime i drugih čimbenika.

Mješavine se stvaraju ili kombiniranjem ulja iz različitih šumaraka i posjeda, ili uzgojem različitih kultivara u istim šumarcima i tretiranjem njih kao jedne cjeline. Poznate kao poljska mješavina, te se masline potom beru, melju i flaširaju istovremeno.

Dolina Hula, Izrael

Nagrađivana maslinova ulja iz izraelske doline Hula

2. svibnja, 17:35 UTC

Paolo DeAndreis izvještava iz Rima

Osvojene su dvije zlatne nagrade 2022 NYIOOC by KeremZait, visokokvalitetni proizvođač ekstra djevičanskog maslinovog ulja čija su stabla maslina raštrkana obalama rijeke Jordan u dolini Hula, jedinstvenom okruženju u sjevernom Izraelu gdje su se tijekom vremena ljudska naselja i poljoprivredne aktivnosti borile da uspostave svoj odnos s bogatim ali krhko okruženje unutar nacionalnog rezervata Hula. To je prvi prirodni park u zemlji — bujne močvare u kojima uspijevaju ptice selice, rijetke vodene biljke i močvarne životinje.

KeremZait ulaže u najsuvremenije strojeve i najbolje poljoprivredne prakse, izgrađene na dugogodišnjoj tradiciji uzgoja maslina. Masline u tom području imaju drevnu povijest, a lokalno maslinarstvo seže tisućljećima.

Istraživači vjeruju da su maslina, pistacija i hrast bile najraširenije vrste drveća na tom području prije više od 15,000 godina, kada su temperature počele rasti kako je posljednje ledeno doba počelo blijedjeti. Od tada su masline postale siguran izvor goriva i hrane za lokalno stanovništvo.

"Velika je čast biti imenovan među najvećim imenima u industriji maslinovog ulja. Naš jedinstveni proces od kraja do kraja — od rasta preko prešanja do distribucije — koji smo razvili na našoj izraelskoj farmi tijekom posljednjih deset godina, omogućuje nam da isporučimo ove zlatne kvalitetne proizvode našim vrijednim potrošačima i dovedemo proizvod vrhunske razine do lokalno tržište”, rekao je Nimrod Azulay, suvlasnik KeremZaita Olive Oil Times.

29. travnja u 14:14 UTC

Izvještavanje osoblja OOT-a iz New Yorka

Više od 370 dobitnika nagrada bit će objavljeni prije prvog dana svibnja - mnogo prije nego što su objavljeni rezultati u prethodnim izdanjima. Proizvođači u svakoj regiji trube o svojim postignućima kanali društvenih medija i pojavljivanja u novinskim kućama diljem svijeta u ranijoj fazi svojih kampanja nego prije.

Većina ulja sjeverne hemisfere analizirana je tjednima ranije nego što je bila, a brendovi s južne hemisfere pridružuju se redu tek iz mlinova.

Korištenje električnih romobila ističe Službeni vodič za najbolja svjetska maslinova ulja gleda se više od 20,000 puta dnevno, a interes raste kako se rezultati nastavljaju razvijati.

Masline specifične

Picual i Koroneiki se međusobno susreću u nagrađenim monosortima

29. travnja u 11:55 UTC

Costas Vassilopoulos izvještava iz Atene

Nakon 18 dana nakon desetog izdanja World Olive Oil Competition, 357 nagrade (255 zlata i 102 srebra) dodijeljeni su proizvođačima iz 21 zemlje diljem svijeta, dok se rezultati nastavljaju razvijati.

Monosortne (ulja proizvedena od jedne sorte masline) do sada su osvojile 217 nagrada, u usporedbi sa 140 koje su osvojili brendovi proizvedeni s dvije ili više sorti, odnosno mješavina.

Što se tiče pojedinih sorti, najviše pobjeda su odnijela ulja napravljena od Picualna i Koroneiki sorte - 28 odnosno 27.

Organizatori natječaja ranije su napomenuli da je Koronieki prevladavajuća sorta u 2022. godini NYIOOC (između monosorta i mješavina) među 151 posebnom vrstom maslina zastupljenom u ovogodišnjem natjecanju.

28. travnja u 12:14 UTC

Ylenia Granitto izvještava iz Rima

Proizvođač Agresti 1902 slavi svoj ulazak u svijet visokokvalitetnog ekstra djevičanskog maslinovog ulja Zlatnom nagradom za 501 Nadmorska visina. â € <"Oduševljeni smo ovim priznanjem koje označava naše prvo sudjelovanje na NYIOOC”, rekao je Francesco Agresti Olive Oil Times nakon što je saznao da je njegova monosortna Itrana sletjela na Službeni vodič.

Prije nekoliko godina preuzeo je tradiciju proizvodnje maslinovog ulja svojih baka i djedova s ​​ciljem stvaranja vrhunskog ekstra djevičanskog maslinovog ulja od 1,200 stoljetnih stabala maslina na strmim terasastim brežuljcima između Sonnina i Itrija, u južnom Laziju. â € <"Eksperimentirali smo pet godina prije nego što smo prošle sezone realizirali malu pilot produkciju”, otkrio je. â € <"Konačno, ove godine smo lansirali definitivan proizvod i već nam predstavlja veliko zadovoljstvo.”

Mnoga od najboljih svjetskih maslinovih ulja također su organska

28. travnja u 12:07 UTC

Paolo DeAndreis izvještava iz Rima

Među dosad objavljenim dobitnicima Zlatne i Srebrne nagrade, gotovo svaki treći je organski proizvedeno ekstra djevičansko maslinovo ulje.

Takvi preliminarni podaci pokazuju snažnu predanost mnogih vrhunskih proizvođača jer je zdrav profil ekstra djevičanskog maslinovog ulja relevantan pokretač na međunarodnim tržištima.

Posljednji podaci iz World of Organic Agriculture pokazuju da je na kraju 2020. globalna tržišna vrijednost organske hrane premašila 120 milijardi eura, što je povećanje od 14 milijardi eura u odnosu na prethodnu godinu i najveći porast ikada zabilježen. Sjedinjene Američke Države, koje su najveći svjetski uvoznik ekstra djevičanskog maslinovog ulja, također su vodeće tržište kada je riječ o organskoj hrani.

28. travnja u 11:58 UTC

Lisa Anderson izvještava iz Cape Towna

Producent asur koji su osvojili zlatnu nagradu za svoje ekstra djevičansko maslinovo ulje srednjeg intenziteta na desetom izdanju World Olive Oil Competition proizvodi svoje nagrađivano ulje za prodaju u Belgiji.

Ranije ove godine Centar za promicanje uvoza iz zemalja u razvoju (CBI) u Nizozemskoj izvijestio je da je Belgija 2020. uvezla više od 22,000 tona maslinovog ulja u vrijednosti od 74.5 milijuna eura, te da je 59 posto njezinog uvoza maslinovog ulja bilo ekstra djevičanskog maslinovog ulja.

CBI je izvijestio da je od svih vrsta maslinovog ulja ekstra djevičansko maslinovo ulje najbrže rastuća vrsta maslinovog ulja uvezenog u Belgiju s povećanjem od 5,500 tona iz 2017. na 13,300 tona u 2020. godini.

Belgija je navodno uvezla 48 posto svog maslinovog ulja iz Španjolske, a iz ostalih zemalja najbrže raste njihov uvoz iz Grčke.

Četvrto zlato za istarskog vergala Frantoia

26. travnja u 17:29 UTC

Iz Zadra javlja Nedjeljko Jusup

Nije slučajno da je ekstra djevičansko maslinovo ulje Vergal Frantoio Istarske turističke tvrtke Aminess iz Novigrada po četvrti put nagrađeno Zlatnom nagradom na prestižnoj NYIOOC, što je možda na pola puta u procesu otkrivanja svojih rezultata.

"Izuzetno smo ponosni na naš Vergal. Po četvrti put smo nagrađeni u iznimno jakoj konkurenciji najboljih svjetskih ulja. Nastojat ćemo i dalje ostati u samom vrhu, â € <"rekao je Alen Fiala, Vergal brand manager u Aminessu.

Vergal je naziv starog izvora slatke vode — sinonim za zdravlje, čistoću i život — a nastavlja se i danas u obliku ekstra djevičanskog maslinovog ulja koje Aminess proizvodi od sorti Istarska Bjelica, Frantoio, Pendolino i Leccino, koje posadili su prije 15 godina pored svojih hotela i kampova.

Maslinici su blizu mora, što utječe na plodove masline i kvalitetu ulja. Godišnje uberu i prerade 50 tona maslina i proizvedu oko 5,000 litara ulja. Svaka sorta donosi jedinstven okus i aromu, ovisno o karakteristikama voća, a za nagrađivano ocjenjivačko povjerenstvo Vergal Frantoio 2022 NYIOC istaknule su se artičoke, orasi, rotkvice, začini i začinsko bilje.

U Aminessu slavne osobe i drugi proizvođači ekstra djevičanskih maslina iz hrvatskih maslinarskih regija Istre i Dalmacije s nestrpljenjem iščekuju ocjene svojih ulja.

Prošle godine istarski proizvođači bili su zaslužni za 39 od ukupno 86 hrvatskih nagrada.

Velika pobjeda za Darvari Gida Tarim jer rekordni broj proizvođača iz Turske čeka svoje rezultate

26. travnja u 12:40 UTC

Costas Vassilopoulos izvještava iz Atene

Darvari̇ Gida Tarim postao je prvi turski proizvođač koji je osvojio četiri nagrade na desetom izdanju najvećeg svjetskog natjecanja u maslinovom ulju dok se rezultati nastavljaju razvijati na Službeni vodič.

Proizvođač iz tjesnaca Dardanelles dobio je dva zlatna priznanja za svoju osjetljivu monosortnu otomansku oznaku White Label iz endemske sorte Ayvalik i delikatnu monosortu Byzantium Anna iz Edremita.

Darvari također je dobio dvije Srebrne nagrade za još dva monosortna ekstra djevičanska maslinova ulja, Otomansko crnu etiketu i Byzantium Irene, oba napravljena od maslina široko korištene sorte Edremit.

"Imali smo poteškoća s pronalaženjem adekvatne radne snage za berbu, ali smo uložili u neku specijalnu opremu i imali smo dobar plod”, rekao je suvlasnik Cem Erdilek nakon objave rezultata. â € <"Sretni smo i ponosni što smo dokazali svoju kvalitetu i vidjeli da smo na pravom putu.”

Na ovogodišnjem se natječu 113 brendova iz Turske NYIOOC — najviše ikad poslanih od strane anadolskih proizvođača.

Kina se vraća u krug pobjednika

26. travnja u 12:25 UTC

Paolo DeAndreis izvještava iz Rima

Moderna tehnologija prerade uvezena iz Italije, rasadnici osnovani u suradnji s mediteranskim partnerima i nadovezujući se na solidno znanje o maslinarstvu pomogli su kineskom Gansu Times Olive Technology osvojio Srebrnu nagradu 2022 NYIOOC. Iako nije bila prva za kineske proizvođače, takva relevantna nagrada je izostala od Zlatne nagrade za 2017. koju je dodijelio Longnan Xiangyu Olives Development.

Rođen 2018., održivost Gansu Times Olive Technology certificirana je od strane međunarodne komisije B korporacija koji je masliniku dodijelio ocjenu 92.4. Masline dolaze iz Gansu Longnana, srca kineske proizvodnje maslinovog ulja, grada koji se nalazi na zemljopisnoj širini bliskoj onoj mnogih zemalja proizvođača u mediteranskom bazenu.

Pobjeda Gansua nije iznenađujuća s obzirom na snažna ulaganja koja su lokalni poljoprivrednici uložili u proširenje proizvodnje maslina i poboljšanje svojih proizvoda. Prema novinskoj agenciji Xinhua, 2021. godine zemljište posvećeno maslinicima u Kini doseglo je više od 42,000 hektara. Uzgoj maslina sada zapošljava tisuće u tom području i smatra se stupom lokalnog gospodarstva.

"Svaka kap maslinovog ulja koju proizvedemo primjer je razmjene i integracije između Kine i inozemstva”, rekao je Xinhua Li Gang, generalni direktor Gansu Times Olive Technology.

26. travnja u 12:11 UTC

Lisa Anderson izvještava iz Cape Towna

Francuske Moulin Oltremonti koji je osvojio zlatnu nagradu za svoje miješano ekstra djevičansko maslinovo ulje srednjeg intenziteta Taggiasca jedan je od sve većeg broja proizvođača koji se upuštaju u rastuće tržište oleoturizma.

Ovaj relativno novi trend u agroturizmu, koji uključuje rekreacijske i informativne aktivnosti u maslinicima i nasadima, u Italiji se proširio do te mjere da su odredbe koje reguliraju sektor vinskog turizma proširene na â € <"turističke djelatnosti maslinovog ulja” od 1. siječnja 2020.

Španjolski projekt Oleotour Jaén razvija oleoturizam u regiji promicanjem poljoprivrednih atrakcija u cijeloj pokrajini.

Oleoturizam nudi mediteranskim destinacijama bijeg od sezonskosti općeg turizma: Najprometnije razdoblje za sektor oleoturizma su tijekom berbe mjeseci kasnije u godini, koji su općenito najmirniji mjeseci za ostatak turističkog sektora.

Loopline masline, Novi Zeland

Novozelandski proizvođači dolaze jako

22. travnja u 22:35 UTC

Paolo DeAndreis izvještava iz Rima

"Njihove pobjede su veliko priznanje za naše novozelandske proizvođače koji su fanatični u pogledu najbolje prakse u svim aspektima njihove proizvodnje”, rekla je Gayle Sheridan, izvršna direktorica Olives New Zealanda. Olive Oil Times.

Olives NZ ulazi u nekoliko vodećih lokalnih brendova maslinovog ulja NYIOOC od 2015. Ove godine do sada, Olives NZ prijave osvojile su dvije zlatne i jednu srebrnu.

Organski Tunel Totara je prvi put dobitnik Zlatne nagrade. Plava zemlja također je ove godine osvojio zlato, kao i 2018. godine. Kapiti masline osvojio srebrnu nagradu.

"S nestrpljenjem čekamo rezultate naše četvrte prijave i ostalih neovisnih prijava [iz Novog Zelanda]”, dodao je Sheridan.

22. travnja u 14:30 UTC

Lisa Anderson izvještava iz Cape Towna

Nježno organsko Souri ekstra djevičansko maslinovo ulje by Libanonski proizvođač Solar koji je nagrađen Zlatnom na desetom World Olive Oil Competition pravi se od maslina ubranih sa stabala starih oko 150 godina.

Masline obično počinju davati plodove između pet i 12 godina starosti, a Arbequina i Koroneiki ponekad počinju oko tri godine. Godine 2012. utvrđeno je da su stabla maslina koja rastu u Getsemanskom vrtu u Jeruzalemu stara najmanje 900 godina, a 2018. Olive Oil Times izvijestili su da ta stabla još uvijek rađaju plodove.

Maslina Vouves na Kreti, koja je jedno od najstarijih stabala maslina na svijetu, stara je između 2,000 i 4,000 godina i još uvijek daje plodove.

21. travnja u 13:59 UTC

Lisa Anderson izvještava iz Cape Towna

Picholine maslinovo ulje, koje je osigurao marokanski proizvođač Božanstvena Maslina Srebrnu nagradu za ekstra djevičansko maslinovo ulje srednjeg intenziteta 2022 NYIOOC, utvrđeno je da ima neuroprotektivne sposobnosti protiv Alzheimerove bolesti prema članku objavljenom u Olive Oil Times.

Istraživači koji su proveli studiju koristili su komercijalnu sortu ekstra djevičanskog maslinovog ulja Picholine iz Francuske.

Picholine je najrasprostranjenija sorta masline u svojoj rodnoj Francuskoj, kao iu Maroku. Uz plodno maslinovo ulje s orašastim notama, ova prilagodljiva sorta uzgaja se diljem svijeta.

Dramatičan uspon Turske i Hrvatske na svjetsku pozornicu maslinovog ulja

21. travnja u 00:49 UTC

Izvještavanje osoblja OOT-a iz New Yorka

Uz 1,267 robnih marki iz 28 zemalja koje se natječu za najpoželjnije nagrade za kvalitetu u industriji, ovogodišnji World Olive Oil Competition predstavlja najveću i najraznovrsniju međunarodnu kolekciju maslinovih ulja ikada sastavljenih i analiziranih.

Proizvođači iz Turske i Hrvatske zajedno čine 228 robne marke, što je više od ukupno 56 prije samo 5 godina. Dramatični uspon u obje zemlje uslijedio je nakon inicijativa regionalnih i nacionalnih organizacija da povećaju vidljivost svojih lokalnih ulja tako što su se snažno predstavile na Svjetskom natjecanju.

Uskrsa

Ovaj NYIOOC pobjednik je inspiriran Aristotelom

20. travnja u 23:45 UTC

Costas Vassilopoulos izvještava iz Atene

Sa sjedištem u Aristotelovoj zemlji na Halkidikiju, prvi put ušao Uskrsa osvojio je Srebrnu nagradu za ekstra djevičansku Entelechia napravljenu od rano ubranih maslina autohtone sorte Halkidiki.

"To nam je bio prvi put na natjecanju”, rekao je vlasnik Yiorgos Paschalas Olive Oil Times minuta nakon proglašenja pobjede. â € <"Naša ekstra djevičanska prodana je prije manje od godinu dana i pobjeda na ovom najprestižnijem natjecanju oduvijek je bila naša težnja.”

Riječ â € <'Entelechia' je skovao sam veliki filozof, a to se prevodi na â € <'velika pažnja i pažnja, te temeljitost.'

"Maslinovo ulje Entelechia s poštovanjem čuvamo u vrlo elegantnoj, staklenoj boci”, istaknuli su iz tvrtke. â € <"Svaka boca sadrži aristotelovsku filozofiju koja je temelj našeg nadahnuća. To je put od sjemenke do biljke, od ploda masline do maslinovog ulja, naš završetak.”

Entelechia je ekstra djevičanski srednjeg intenziteta kojeg karakterizira gorak i pikantan okus s dugim poslijeokusom s mirisima svježe trave, listova masline i rajčice, artičoke i badema.

Karim Fitouri, Olivko

Rano NYIOOC rezultati ukazuju na stalni uspon Tunisa

20. travnja u 23:02 UTC

Paolo DeAndreis izvještava iz Rima

Nekoliko tjedana nakon natjecanja, tuniski proizvođači već su osvojili 14 nagrada za 2022. NYIOOC nastavlja otkrivati ​​ovogodišnje pobjedničke brendove putem prijenosa uživo na Službeni vodič za najbolja svjetska maslinova ulja. S obzirom na ove početne rezultate ove godine, tuniski proizvođači mogli bi čak premašiti rekordnih 30 nagrada osvojenih na 2021. NYIOOC.

Nagrade koje su osvojili Tuniski proizvođači potvrđuju zrelost sektora koji kontinuirano raste ne samo po kvaliteti proizvoda već i po količini.

Predviđena proizvodnja svrstava sjevernoafričku zemlju na četvrto mjesto nakon najvećih proizvođača Europske unije: Španjolske, Italije i Grčke.

20. travnja u 12:40 UTC

Lisa Anderson izvještava iz Cape Towna

Gansu Times Olive Technology, kineski proizvođač koji ima osvojio srebrnu nagradu za svoje nježno Frantoio ekstra djevičansko maslinovo ulje na ovogodišnjem NYIOOC, nalazi se u najvećoj maslinarskoj regiji azijske zemlje, prefekturnom gradu Longnan u kineskoj provinciji Gansu.

Sa svojim mediteranskim terroirom, Longnan je dom za više od stotinu kultivara i čini oko 50 posto stabala maslina u Kini. Oko 85 posto kineskog maslinovog ulja proizvodi se u Longnanu.

Ranije prošle godine tvrtka za istraživanje tržišta Mordor Intelligence procijenila je da će azijsko-pacifičko tržište maslinovog ulja rasti po godišnjoj stopi od 4.2 posto od 2020. do 2025., ali je objavljeno da lokalni potrošači i dalje preferiraju uvozna maslinova ulja.

19. travnja u 18:26 UTC

Paolo DeAndreis izvještava iz Rima

Cipar je ponovno među proizvođačima najboljih ekstra djevičanskih maslinovih ulja na svijetu. Sa svojim organski uzgojenim maslinama prešanim u roku od trideset minuta od berbe, nefiltrirane gorke i voćne Atsas Srebrno izdanje osvojio je Srebrnu nagradu 2022 NYIOOC, što dolazi nakon zlatne nagrade 2021 NYIOOC.

Kao i druge visokokvalitetne EVOO Atsas Organic Products, boce Silver Edition odlikuju se svojim potpuno crnim premazom koji, prema navodima tvrtke, â € <"spriječiti izravan kontakt sa svjetlom i oksidaciju”, čime se tijekom vremena čuva kvaliteta sadržaja.

Atsas Silver Edition mješavina je maslina Koroneiki i Kalamata koje potječu iz malog sela Evrychou, u okrugu Nicosia, relevantnom poljoprivrednom području za neke od najtradicionalnijih usjeva mediteranskih bazena. Tamo sedam tisuća Atsas maslina dijeli krajolik s vinogradima i žitaricama. To je tampon zona Ujedinjenih naroda, poseban status koji je prema Atsasu pomogao zadržati zemljište netaknuto dugi niz godina.

"Naša tvrtka predviđa stvaranje i održavanje održivog poljoprivrednog ekosustava, kroz permakulturu. Cilj nam je nastaviti neprekinutu proizvodnju našeg vrhunskog ekstra djevičanskog maslinovog ulja, uz korištenje poljoprivrednih praksi koje podržavaju agroekologiju i zadovoljavaju potrebe klimatskih i posebnih uvjeta tla našeg gospodarstva. Naš tim radi na pretvaranju zemlje u jedinstven i plodonosan agro-ekosustav”, navela je tvrtka na svojoj web stranici.

U svojim prostorijama tvrtka upravlja vodospremom i infrastrukturom potrebnom za brigu o stablima i preobrazbi maslina.

Castelbottaccio, dom Collettiva Castelbooma (Fotografija ljubaznošću Turismo in Molise)

U Moliseu Collettivo Castelboom sjaji zlatom

19. travnja u 18:23 UTC

Ylenia Granitto izvještava iz Rima

Smješten u srcu Molisea, u središnjoj Italiji, Collettivo Castelboom čine profesionalci iz sektora kulture, mode, hrane i istraživanja.

Nadilazeći puki koncept farme, jest â € <"kolektiv umjetnika, glazbenika, arhitekata, dizajnera, kuhara, filozofa i antropologa, gdje je svatko nositelj vlastitih vještina vezanih uz zemlju i kulturu, a sve ih ujedinjuje ljubav prema prirodi i ljepoti“, kažu osnivači u predstavljanje dalekosežnog projekta.

Njihova je misija stvaranje radnih mjesta, promicanje teritorija, očuvanje okoliša, povećanje vrijednosti lokalnog poljoprivrednog sektora i podizanje kulturne svijesti. Ponavljajući prošlogodišnji uspjeh na World Olive Oil Competition, grupa je osvojila zlatnu nagradu sa Solare, monosortna sorta Gentile di Larino koju karakterizira srednja voćnost i dobro izbalansirana gorčina i pikantnost, s prevladavajućim daškom svježeg badema i notama lista masline i poljskog bilja.

15. travnja u 18:28 UTC

Paolo DeAndreis izvještava iz Rima

Takao Nouen u Shodoshimi ponovno je osvojio zlatnu nagradu na Svjetskom natjecanju u maslinovom ulju. Proizvođač iz Japana nagrađen je za a Nevadillo Blanco i Manzanilla mješavina. Takao Nouen posjetiteljima svoje web stranice poručuje da uspjeh počinje brigom o tlu, berbom svake sorte u pravo vrijeme i ručnom brigom o maslinama, jednu po jednu. Maslina Hatake nosi osjećaj okusa začinskog bilja, zelenog čaja, zelenog badema i trave, primijetilo je ocjenjivačko vijeće.

Do sada su najavljene četiri zlatne i dvije srebrne nagrade Japanske marke, od 8 marki koje su ušle iz zemlje, prema službena statistika.

Donato Conserva i njegov brat Michele na farmi Mimì

14. travnja u 11:51 UTC

Ylenia Granitto izvještava iz Rima

"Sretni smo i ponosni na rezultate koje smo postigli”, rekao je Donato Conserva Olive Oil Times odmah nakon druge zlatne nagrade koju je zaradio Mimi na desetom NYIOOC pojavio se na prijenos uživo natjecanja.

Apulski proizvođač je prisutan u Službeni vodič za najbolja svjetska maslinova ulja sa svojom Coratinom sedmu godinu zaredom.

"Ove nagrade vraćaju nam sve uložene napore, posebno suočavanje s klimatskim izazovima, kako bismo našim potrošačima jamčili najvišu razinu kvalitete”, rekao je poljoprivrednik. â € <"Vjerujemo da nam ova priznanja dobivena u tako važnom natjecanju mogu dati poticaj stvaranju novih sinergija i suradnje.”

Proteže se na površini od 75 hektara (185 hektara) između Modugna i susjednih sela u pokrajini Bari, voćnjak maslina u kojem se rađa ekstra djevičansko maslinovo ulje Mimì uključuje 23,000 biljaka Ogliarola Barese, Coratina, Peranzana, Cima di Melfi i Nocellara del Belice.

U jezgri farme nalazi se visokotehnološki mlin, gdje se plodovi usitnjavaju odmah – često unutar nekoliko sati nakon berbe.

"Neprestano poboljšavamo naš proizvodni proces tehničkim ažuriranjima i poboljšanjima”, istaknuli su iz Conserva. U tijeku je suradnja s Poliklinikom Bari radi provođenja studija o nutricionističkim svojstvima ekstra djevičanskog maslinovog ulja. Na farmi Mimì posebna se pozornost pridaje organoleptičkim profilima, s ciljem razvoja proizvoda s visokim udjelom polifenola.

14. travnja u 11:48 UTC

Lisa Anderson izvještava iz Cape Towna

Kao što je maslinarstvo buja u Gruziji a njegovi uzgajivači rade na tome da odigraju ključnu ulogu u sektoru maslina na Južnom Kavkazu, lokalni farmeri uzgajaju masline Edremit i Gemlik, dvije sorte uvezene iz Turske.

Edremit, sorta koju je zaradio turski proizvođač Mavras Zeytincilik dvije Srebrne nagrade na ovogodišnjoj NYIOOC, široko se uzgaja u Turskoj i čini gotovo petinu stabala maslina u zemlji. Obožavaju ga gruzijski farmeri zbog svoje hladnoće i prilagodljivosti lokalnim poljoprivrednim praksama, kao što je prskanje bakra.

Poznate i kao Ayvalik, Edremit masline proizvode ulja s intenzivnom voćnošću i nježnom gorčinom.

OPG Damir Vanđelić

Istarska ulja debitiraju jer se rezultati nastavljaju nizati

13. travnja u 12:47 UTC

Jusup Nedjeljko javlja iz Zadra

Kao 2022 NYIOOC rezultati se nastavljaju u svom svjetskom sindikatu, među dobitnicima se pojavljuju ulja iz Istre, najpoznatije hrvatske maslinarske regije.

"Prošle godine zlato i srebro, sada dva zlata. To je najbolja potvrda da stalno napredujemo u kvaliteti”, rekla je Patricija Vanđelić Olive Oil Times.

Korištenje električnih romobila ističe OPG Vanđelić nalazi se u srcu Istre, između Bala i Rovinja uz jadransku obalu. Na oko 6,500 hektara raste 60 stabala maslina. Tu su i trešnje, nektarine, marelice, jabuke, kruške, bobičasto voće i grožđe. Ipak, najpoznatiji nositelj imena Nono Remiggio je njihov â € <"tekuće zlato” od autohtonih sorti Buža, Istarska Bjelica, Rosinjola, Karbonaca, Leccino, Pendolino, Frantoia i Maraiola.

"Naše masline rastu na 50 do 90 metara nadmorske visine, gdje uvijek struji svježi zrak koji uz puno sunca daje plodove iznimnog kvaliteta”, rekao nam je Vanđelić. Sezonu započinju ručnom branjem, a svježe voće odmah prerađuje u vlastitoj uljari. Patricia ističe da je to velika prednost. Ne ovise o drugima i sami reguliraju preradu unutar 12 sati od berbe.

Korištenje električnih romobila ističe Nono Remiđo ulje marke, nazvano po njihovom djedu, na tržište stiže u kvalitetnoj ambalaži — debelo tamno staklo i antioksidacijski čep zadržavaju boju, miris i okus ulja kao da je upravo napunjeno.

Oba Vanđelićeva ulja odlikuju se intenzivnom aromom i umjerenom gorčinom, dok osjetilom okusa dominira voćnost artičoke, začinskog bilja, cvijeća, zelene paprike i vanilije.

"Trudimo se da kvaliteta ostane ista ili, kakva je ove godine — još bolja, rekla je Patricija Vanđelić Olive Oil Times. â € <"Korištenje električnih romobila ističe NYIOOC Nagrade su najbolja preporuka našim kupcima. Osim stalnih, nadamo se i novim.”

13. travnja u 12:32 UTC

Lisa Anderson izvještava iz Cape Towna

Kao 2022 NYIOOC prešao u svoj drugi tjedan, prvi Galega monosortna je dodijeljen producentu Monte do Camelo, koji se nalazi u portugalskoj regiji Alto Alentejo istočno od glavnog grada Lisabona za njihovu osjetljivu Tratturo de Fronteira ekstra djevičansko maslinovo ulje.

Alto Alentejo dio je portugalske regije Alentejo, koja je poznata po svojim izvanrednim maslinovim uljima.

Galega, poznat kao â € <"portugalska maslina,” je vodeća sorta mediteranske zemlje i čini 80 posto njezine proizvodnje maslina. Voćna, dobro uravnotežena i blago gorka, ova drevna sorta otporna na sušu uglavnom se uzgaja na sjeveru.

dekan Fabijančić

U ranim rezultatima Dean Fabijančić bilježi prvu pobjedu Istre

12. travnja u 17:41 UTC

Jusup Nedjeljko javlja iz Zadra

"Naš kvalitet je konstantan. Jedino je nedostajao ovaj dodatni korak, koji smo priželjkivali i hvala Bogu”, rekao je dekan Fabijančić, uspješan maslinar i vlasnik OPG-a iz Istre, najpoznatije maslinarske regije u Hrvatskoj.

Njegova dva ulja, Vetta mješavina Bjelica, Leccina i Buža, te monosortna Vetta Buža, upravo su osvojili zlatne nagrade na 2022 NYIOOC.

"Sve naše masline uzgojene su prirodno i organski. Proizvodimo visokokvalitetni EVOO specifičnog okusa u jednoj od najboljih maslinarskih regija na svijetu — Istri”, rekao je Fabijančić. Olive Oil Times.

Korištenje električnih romobila ističe NYIOOC 2022 suci ocijenili su ulja robusna i izrazito voćna. Dominiraju okusi artičoke, papra, gorkog badema, pinjola, oraha, zelenog badema i začinskog bilja.

"Naše ulje ima simbolični naziv Vetta, što na hrvatskom znači vrh. Naziv je to mjesta gdje smo posadili prvi maslinik, ali i odražava želju da po kvaliteti budemo u samom vrhu, rekao je Fabijančić, dobitnik prvog ovogodišnjeg Zlatnog priznanja za Istru.

Od ukupno 86 nagrada za hrvatske maslinare prošle godine, 39 su bili istarski brendovi.

12. travnja u 11:58 UTC

Costas Vasilopoulos izvještava iz Atene

Ekstra djevičanska maslinova ulja iz Turske pridružila su se zavidnoj skupini ranih dobitnika nagrada na najvećem svjetskom natjecanju maslinovog ulja 2022.

Egenin Kalbi, sa sjedištem u provinciji Manisa na zapadu zemlje, osvojio je Srebrnu nagradu za monosortnu Arbequina.

Mavras Zeytincilik, iz regije Küçükkuyu, osvojio je dvije srebrne nagrade za monosort Mavras i organsku monosortnu Mavras oba napravljena od maslina sorte Edremit.

"Naša maslinova ulja, koja se natječu u cijelom svijetu, ponovno su nagrađena srebrnim nagradama”, priopćeno je iz tvrtke. â € <"Ponosni smo što predstavljamo Tursku.”

Prvaci Toskane veličaju svoju povezanost s teritorijem

10. travnja u 11:10 UTC

Ylenia Granitto izvještava iz Rima

Šestog dana u deseti World Olive Oil Competition, već pet ekstra djevičansko maslinovo ulje iz Toskane mogu se naći na Službeni vodič za najbolja svjetska maslinova ulja.

Prvaci uključuju mješavine — Podere Il Montaleo, proizvedene u Casale Marittimo pokraj Pise (Moraiolo, Frantoio, Maurino, Leccino, Pendolino); Antico Poggiolo iz Pistoie (Frantoio, Leccino i Moraiolo); Le Balze, koji se proizvodi na brežuljcima Firence (Frantoio, Moraiolo, Leccino) — i monosorte – Kali Organic Toscano IGP iz Castiglione della Pescaia (Leccino) i Il Cavallino Special edition proizveden na obali Bibbone (Leccio del Corno).

"Ova zlatna nagrada još jednom potvrđuje da je smjer kojim smo krenuli pravi,” komentirala je rezultat Romina Salvadori, producentica iza Il Cavallina. â € <"Ne samo da vodimo maslinik i mlin i radimo vrhunski proizvod, nego što je najvažnije brinemo o svom zemljištu s velikom pažnjom i poštovanjem, živeći u skladu s prirodom, u zdravom okolišu.”

Opredjeljenje za održivost je doista zajednička vrijednost svih ovih proizvođača, koji svoju povezanost s teritorijom ističu korištenjem tipično toskanskih sorti, gdje se lako mogu osjetiti note artičoke, badema, čička, cikorije i aromatičnog bilja.

Obilazak njihovih farmi, skladno uklopljen u krajolik, od obale do unutrašnjosti, znači otkriti različite duše koje čine jedinstveni šarm Toskane

Prvi pobjednik iz Francuske je Moulin de la Coquille's Fruit Vert AOP

7. travnja 18:33

Paolo DeAndreis izvještava iz Rima

Drugu godinu zaredom iznenađujući okusi Fruité Vert AOP zaradio je francuski producent Moulin de la Coquille zlatnu nagradu.

"Snažno maslinovo ulje koje će sublimirati vaše salate”, istaknuli su iz obiteljske tvrtke, čiji nasadi maslina uspijevaju u Vallée des Baux u Provansi, između Fontvieillea i Les Baux de Provence. Od 6th Stoljeća nove ere, masline su uzgajane u ovoj plodnoj regiji na jugoistoku Francuske koja se danas dijeli s poznatim vinogradima.

Anglandau, Grossane, Salonenque, Verdale i Pitcholine pet su sorti koje Moulin de la Coquille omogućuju proizvodnju svojih ekstra djevičanskih maslinovih ulja pod Zaštićenom oznakom izvornosti (PDO), europskim lokalnim certifikacijom specijaliteta. â € <"Jamči usklađenost sa strogim specifikacijama od kojih su sljedivost i potraga za izvrsnošću neodvojivi”, istaknula je obitelj. A to je jamčilo još jedno zlato za njihov Fruité Vert.

7. travnja u 12:39 UTC

Ylenia Granitto izvještava iz Rima

Nekoliko dana od početka World Olive Oil Competition, Agraria Riva del Garda dobio zlatnu nagradu za svoju organsku mješavinu 46° Parallelo Biologico. Proizvodi se na sjevernim obalama jezera Garda, predalpskog područja koje uživa mediteransku mikroklimu zahvaljujući prisutnosti širokog slatkovodnog bazena. Ovdje Casaliva, Frantoio i Leccino nalaze idealne uvjete za napredovanje. â € <"Oduševljeni smo ovim priznanjem”, rekao je Massimiliano Consolo, voditelj poslovnog razvoja tvrtke Olive Oil Times. â € <"Unatoč kampanji koja zbog klimatskih problema nije bila laka, uspjeli smo dobiti proizvod vrhunske kvalitete.”

Spiros Borraccino u mlinu Oilala

Coratina: Sjajna sorta koja stoji iza mnogih nagrađivanih marki

8. travnja u 12:08 UTC

Ylenia Granitto izvještava iz Rima

Četvrtog dana 2022 NYIOOC, osamdeset i jedno nagrađivano ekstra djevičansko maslinovo ulje predstavljeno je na Službeni vodič. Pregledavajući sorte, možda ste primijetili da se njih pet sastoji od jedne sorte: Coratina.

Plod kasno sazrijeva, poznat je po vrlo visoki polifenol sadržaj. Podrijetlom iz Corata, u blizini Barija u Pugli, masline Coratina danas se mogu naći po cijelom svijetu. Na Oilalá farmi, u Barletti, rastu uz Peranzanu. U Kaliforniji, u Imanje Cobram, uzgajaju se zajedno s Picualom, Arbosanom, Arbequinom, Missionom i Manzanillom.

Coratina ulja obično su prepoznatljiva po svom hrabrom karakteru obilježenom srednjom ili, češće, intenzivnom razinom voćnosti. Pikantnost poput paprike i odlučna gorčina obuhvaćaju notu svježeg badema, koja se percipira u nosu i ustima, gdje se mogu javiti i osjećaji trave i artičoke.

Međutim, opis tako oštrog okusa ne bi trebao zastrašiti početnike u svijetu maslinovog ulja. Današnji mlinovi visoke tehnologije, u kombinaciji sa stručnošću tehničara, blendera i kušača koji su u stanju postići pravu ravnotežu elemenata, omogućuju nam da uživamo Coratina monosorte to su izvanredna osjetilna iskustva.

8. travnja u 00:22 UTC

Lisa Anderson izvještava iz Cape Towna

Četiri dana nakon desetog Svjetskog natjecanja u maslinama, proizvođači iz Italije već su osvojili 20 nagrada — 17 zlatnih i 3 srebrne. Prvi put pobjednik Tenuta Venterra udario Gold s organskom mješavinom srednjeg intenziteta. "[Ova nagrada] je vrlo zadovoljavajuća nakon svih napora koje smo uložili tijekom cijele godine", rekla je vlasnica Antonella Ferrara u ažuriranju vijesti o Službenom vodiču za najbolje maslinovo ulje na svijetu. Italija je prijavila 208 od 1,267 prijave na najvećem svjetskom natjecanju kvalitete maslinovog ulja.

Američki pobjednici uključuju proizvođače u Oregonu i Georgiji

8. travnja u 00:06 UTC

Lisa Anderson izvještava iz Cape Towna

Producenti u Sjedinjenim Državama izgradili su svoj impresivan početak ranije ovog tjedna osvojivši još šest nagrada. Sa sjedištem u Oregonu Mlin za masline Durant zaradio tri Zlatne nagrade za svoje Mission, Frantoio i Koroneiki monosorte i Srebro za mješavinu srednjeg intenziteta.

Producent Gorgia (SAD). Pet vidri osvojio zlatnu nagradu ili svoju mješavinu Arbequina, Arbosana i Koroneikija. Sharon Flanagan, vlasnica Five Vidters rekla je u a vijesti ažuriranja na Službenom vodiču za najbolje maslinovo ulje na svijetu koje je uzgoj maslina â € <"novost u ovoj regiji u Gruziji i nadam se da će ovo postignuće potaknuti više uzgajivača u tom području.” U ovoj fazi, producenti u Sjedinjenim Državama osvojili su 16 nagrada na 2022. NYIOOC.

7. travnja u 17:39 UTC

Paolo DeAndreis izvještava iz Rima

Pogled na Jadransko more koji oduzima dah uokviruje stoljetna stabla maslina koje rastu na otoku Šolti, u Hrvatskoj, ljubljene najnježnijim vjetrovima Dalmacije. Tamo, OPG Lucio stvara dva ekstra djevičanska maslinova ulja svjetske klase. Njegovo Lucio Šoltanka monosortne i Lucio Oblica & Šoltanka mješavina je osvojila zlatnu nagradu 2022 NYIOOC.

Uzgajane među redovima začinskog bilja, ružmarina i lavande, Lucijeve masline su isključivo domaće njegujuće dalmatinske sorte poput Levantinke koje nepcu nude gorke note i lagani dodir pikantnosti. U Luciovoj monosorti Levantinka EVOO, 2022 NYIOOC Prosudbeno povjerenstvo pronašlo je okusne senzacije začinskog bilja, zelene paprike, cikorije i rotkvice.

7. travnja u 13:42 UTC

Paolo DeAndreis izvještava iz Rima

Izraelska i arapska djeca zajedno dizajniraju etikete za 2022 NYIOOC Dobitnik zlatne nagrade Ekstra pozitivno maslinovo ulje, gorak i ljut monosortni EVOO plod maslina Coratina. Proizveden od neprofitne organizacije židovskih i arapskih žena koje rade za promjene, the nagrađivano ekstra djevičansko maslinovo ulje pomoći će u financiranju lokalne suradnje i poljoprivrednih projekata u zajednici.

Osamnaest do sada za Španjolsku s jako dugim putem

7. travnja u 11:33 UTC

Lisa Anderson izvještava iz Cape Towna

Maslinovo ulje proizvođači iz Španjolske do sada su osvojili 18 nagrada - 15 zlatnih i tri srebrne - u prva tri dana 2022. NYIOOC.

"Nagrada potvrđuje put kojim moramo ići kako bismo svojim kupcima ponudili najbolju kvalitetu,” Ecológica La Olivilla's Juan Ignacio Valdés Alcocer rekao je u a vijesti ažuriranja na Službenom vodiču za najbolja svjetska maslinova ulja nakon što je treću godinu zaredom osvojio zlatnu nagradu.

Španjolski proizvođači predali su 159 uzoraka ulja NYIOOC ove godine, njihov drugi najveći broj prijava na Svjetskom natjecanju.

7. travnja u 11:29 UTC

Lisa Anderson izvještava iz Cape Towna

Proizvođači u Ujedinjene države osvojili deset nagrada u prva tri dana 2022 NYIOOC budući da se rezultati i dalje objavljuju. Tvrtka maslinovog ulja Il Fiorello je kući odnio zlato za svoj organski Moraiolo i dva srebra za svoj Pendolino i njegov organski Frantoio. Imanje Cobram nagrađen je zlatom za Coratinu srednjeg intenziteta, srebrom za Arbequinu i drugom za osjetljivu Arbequinu. Farma Showa, Oh maslinovo ulje, Rancho Milagro i Gaj Frantoio osvojio preostale četiri nagrade.

7. travnja u 11:26 UTC

Lisa Anderson izvještava iz Cape Towna

"U pulskoj marini â € <"ništa kao malo konkurentnosti za fokusiranje uma”, rekao nam je Nick Wilkinson, suvlasnik Rio Largo Olive Estate u Južnoj Africi dok su on i drugi južnoafrički proizvođači čekali rezultate svojih prijava

"Svake godine se pripremamo za berbu znajući da se ovo natjecanje bliži. Sudjelovali smo od samog početka i počašćeni smo što je malo obiteljsko imanje sve od južnog vrha Afrike sposobno stati među svim onim međunarodnim posjedima koji generacijama proizvode ekstra djevičansko maslinovo ulje. To nas drži u igri da kontinuirano proizvodimo ekstra djevičansko maslinovo ulje vrhunske kvalitete iz godine u godinu.”

6. travnja u 18:49 UTC

Costas Vasilopoulos izvještava iz Atene

Proizvođači s Krete i Peloponeza do sada predstavljaju Grčku u ranim rezultatima 2022. World Olive Oil Competition, osvojivši 5 nagrada (3 zlata i 2 srebra) na najprestižnijem svjetskom natjecanju kvalitete maslinovog ulja.

Međutim, mnoga druga područja proizvodnje maslinovog ulja u zemlji već su uspostavila tradiciju nagrađivanja u natjecanju.

Otok Lesbos u Egejskom moru, Krf i Kefalonija u Jonskom moru, središnja Grčka, Halkidiki i područje Makri u sjevernoj Grčkoj, između ostalih, uspjeli su sa svojim izvrsnim EVOO-ima u prethodnim izdanjima, a konkurentski proizvođači s ovih područja su nestrpljivi da vide hoće li trijumfirati i ove godine.

6. travnja u 17:30 UTC

Paolo DeAndreis izvještava iz Rima

Četrnaest zlatnih nagrada u sedam godina prikupila su dva ekstra djevičanska maslinova ulja proizvođača Rafael Alfonso Aguilera u blizini prekrasne pustinje Tabernas, u Španjolskoj.

Jednosortna mješavina Oro del Desierto Picual i Oro del Desierto Organic Coupage osvojio novu zlatnu nagradu Na 2022 NYIOOC.

Puno sunca, stalne temperature i brza ekstrakcija u vrijeme berbe, glavni su sastojci pobjedničke monosortne Picual čija senzacija okusa nudi cvijeće, bananu, artičoku, badem i začinsko bilje.

Jedinstvena pustinjska lokacija mjesto je za organski i održivi pristup tvrtke uzgoju i proizvodnji visokokvalitetnog ekstra djevičanskog maslinovog ulja.

"Za adekvatno gospodarenje maslinikom potrebna je briga kako bi se postigla ispravna plodnost, proizvodnja i održavanje okoliša, te dobivanje proizvoda bez kemije”, rekli su iz tvrtke nakon što su saznali za svoj produljeni pobjednički niz na World Olive Oil Competition.

Biciklistička tura u Castello Monte Vibiano Vecchio

Ljubitelji prirode i hrane, putnici, planinari, biciklisti…

6. travnja u 15:14 UTC

Ylenia Granitto izvještava iz Rima

Duboka veza između ljepote teritorija i kvalitete proizvoda sada je utvrđena činjenica.

Posljednjih desetljeća, svijest je porasla među talijanskim poljoprivrednicima da samo zdrav okoliš može dati izvrsno ekstra djevičansko maslinovo ulje. Ova spoznaja promovirala je krepostan krug u kojemu ruku pod ruku idu zaštita okoliša, uključujući njegovu povijesnu i prirodnu baštinu, te poboljšanje senzornih i nutritivnih svojstava proizvoda.

Uzmimo u obzir npr. Nino Centonze, čija farma u dolini Belice na zapadu Sicilije ima arheološke ostatke koji datiraju iz 800. pr. Ili, Tamia u Tusciji, koja graniči s drevnom hodočasničkom stazom poznatom kao Preko Francigena. Zlato, Kali Organic Toscano IGP – prvo toskansko ekstra djevičansko maslinovo ulje koje je dobilo a Zlatna nagrada na 2022 NYIOOC – koji se proizvodi tik uz prekrasne toskanske plaže.

"Oduvijek smo vjerovali da prava kvaliteta može proizaći samo iz zdravog okoliša,” rekao je Lorenzo Fasola Bologna, umbijski producent koji stoji iza višestruko nagrađivanog Castello Monte Vibiano Vecchio. â € <"Imamo privilegiju živjeti u tako lijepoj zemlji da je naša misija da je cijenimo i čuvamo.”

Službeni vodič za najbolja svjetska maslinova ulja uključuje a Sekcija za turizam — sretno mjesto za buduće ljubitelje prirode i hrane, putnike, planinare i bicikliste koji će pronaći najbolja ekstra djevičanska maslinova ulja i izvanredna iskustva povezana s njima.

6. travnja u 13:15 UTC

Daniel Dawson izvještava iz Montevidea

Zlatna nagrada za Obiteljska vinarija Škegro marka Krš znači da su Bosna i Hercegovina na karti NYIOOC pobjednici petu godinu zaredom. Lokalni dužnosnici i proizvođači u Hercegovini nadaju se da će njihovi rezultati potaknuti novonastalu industriju maslinovog ulja u regiji.

Kako se rezultati trećeg dana nastavljaju razvijati, već je dodijeljeno 3 nagrada producentima iz devet zemalja, a tijekom nadolazećih tjedana će se sve više objavljivati.

Četrdeset šest i brojite…

6. travnja u 13:12 UTC

Izvještavanje osoblja OOT-a iz New Yorka

Do sada je objavljeno samo 46 pobjednika. Ako je stopa uspješnosti u skladu s nedavnom NYIOOC U tjednima pred nama možemo očekivati ​​još čak 800 nagrada na ovom najvećem natjecanju u maslinovom ulju ikad.

6. travnja u 11:36 UTC

Lisa Anderson izvještava iz Cape Towna

U prvim rezultatima, novozelandski producenti su udarili u zemlju osvojivši dvije zlatne i jednu srebrnu nagradu. Blue Earth Olive Oil i Totara Tunnel osvojili su zlatne nagrade za svoju srednju mješavinu i srednji Frantoio. Kapiti masline nagrađene su srebrom za svoju nježnu mješavinu.

6. travnja u 11:32 UTC

Lisa Anderson izvještava iz Cape Towna

Tunizijski proizvođač Olivko učinio je sjevernoafričku zemlju ponosnom odlaskom s pet nagrada za svoja organska ulja. Tvrtka je nagrađena zlatom za svoje robustan Chetoui, srednji Chemlali i srednji Wild Cultivar i Srebrne nagrade za svoj nježni Chetoui i srednji Chetoui.

6. travnja u 11:28 UTC

Paolo DeAndreis izvještava iz Rima

Palazzo di Varignana počela je proizvoditi vrhunsko ekstra djevičansko maslinovo ulje tek nedavno, 2017., a sada, drugu godinu zaredom, svoje organsko Stiffonte osvojio je zlatnu nagradu 2022 NYIOOC. Ovaj monosortni Correggiolo dirnut je posebnim intenzitetom začina i gorkog okusa s notama artičoke, eukaliptusa i badema.

Correggiolove koštunice lako prepoznaju stanovnici sjevernotalijanske regije Emilia-Romagna jer ih karakterizira tipično asimetričan i izdužen oblik. Kako sazrijevaju, plodovi Correggiola nose djelomično crnu prevlaku osvijetljenu ljubičastim odsjajima.

Palazzo di Varignana nagrađena je s još dvije zlatne nagrade za svoje mješavine, Blend Verde i Blend Blu, koji je impresionirao NYIOOC sude svojim cvjetnim i voćnim notama.

Proizvođači iz regije glavnog grada Italije željno iščekuju rezultate

5. travnja 17:05

Ylenia Granitto izvještava iz Rima

Proizvođači iz Lazija – središnje talijanske regije u kojoj se nalazi glavni grad Rim – s nestrpljenjem prate otkrivanje pobjednika 2022. NYIOOC. Njihovo sve veće sudjelovanje tijekom vremena na World Olive Oil Competition odgovarao je sve većem broju priznanja i a jača prisutnost na svjetskoj pozornici iz godine u godinu.

Nakon što su s 9 zlatnih nagrada ukupno dobivenih 2020. godine prešli na 12 zlatnih 2021., njihova su očekivanja od tekućeg izdanja velika.

Regija ima prekrasan i raznolik teritorij, od planine do mora, uključujući vulkanska jezera. To se očituje u bogatoj biološkoj raznolikosti maslina koju, pak, uzgajivači uzdižu izvanrednim ekstra djevičanskim maslinovim uljem.

Među mnogima nalazimo mješavinu A1980 koju je proizvela Alessandra Nicolai na jezeru Bolsena, asortiman monosorta i mješavina koje je u Vetralli proizvodila Francesca Boni na imanju Traldi, Sabina ZOP i novi romski ZGO proizveden u Frantoio Narducci, te monosorte koje proizvodi Lucia. Iannotta u području brda Pontine.

U rasponu od zeljaste sorte Caninese do nota rajčice Itrana, te prolazeći kroz cvjetne mirise Salviane, na ovogodišnjem će se izlagati najbolja ekstra djevičanska maslinova ulja regije. Službeni vodič.

5. travnja u 14:45 UTC

Paolo DeAndreis izvještava iz Rima

Četvrti put zaredom, Agri Olive Shodoshima osvojio je nagradu na NYIOOC s jednom od svojih monosorta: Misija. Dolazi s japanskog otoka smještenog u unutrašnjosti mora Seto, gdje vjetrovi i oborine njeguju neke od najljepših i najplodnijih stabala maslina u zemlji.

Mnogi vjeruju da su ovdje uzgojene prve japanske masline budući da je otok blagoslovljen mediteranskom klimom, što ga čini idealnom kolijevkom za uzgoj maslina.

To je jedan od razloga iza visokokvalitetne EVOO proizvodnje AOS, ali tvrtka navodi i održivi pristup maslinarstvu i gnojidbi s maslinovom vodom i kompostom dobivenim fermentacijom orezanih maslinovih grana voćnjaka.

Sorta Mission, nadaleko poznata u Kaliforniji, održava visok sadržaj polifenola na otoku Shodo i uravnotežuje ga s dominantnim okusom artičoke.

5. travnja u 14:01 UTC

Paolo DeAndreis izvještava iz Rima

Tri elegantne boce, tri mješavine, tri 2022 NYIOOC Zlatne nagrade za Farchioni Olii ekstra djevičansko maslinovo ulje, koje dolazi iz Umbrije, regije središnje Italije poznate po svojoj jedinstvenoj kuhinji.

Upakirano u moderan kontejner s bijelim poklopcem, otišla je jedna zlatna nagrada Olivicoltura Eroica or herojskog uzgoja, nazvana tako jer potječe od drevnih stabala maslina uzgojenih na teško dostupnim strmim padinama i terasama.

Ta stabla nisu samo izazovna za održavanje i njegu, ona su i svjedok vremena u krajoliku koji oduzima dah, idealnom mjestu za tvrtku koja je počela proizvoditi maslinovo ulje 1780. godine.

5. travnja u 10:57 UTC

Lisa Anderson izvještava iz Cape Towna

Hoće li ove godine biti najjači nastup Izraela na NYIOOC World Olive Oil Competition daleko?

Izraelski proizvođač KeremZait je nagrađen s dva zlata, u jednom danu primivši najveći broj nagrada koje je bliskoistočna zemlja ikada dobila godišnje na NYIOOC. Ako se na ovogodišnjem natjecanju nađe više za Izrael, hoće li to potaknuti više izraelskih proizvođača da svoja ulja uvedu u svjetsku arenu?

Do sada se većina izraelske nafte proizvodila za domaću potrošnju.

GangaLupo

Prva nagrada stiže u Pugliju s GangaLupom

4. travnja 23:53

Ylenia Granitto izvještava iz Rima

"Osvajanje četvrte zlatne nagrade zaredom čini nas ponosnim i govori nam da idemo u pravom smjeru”, rekao je Vito Girone čim je vidio svoju GangaLupo monosorta Coratine na službeno NYIOOC rezultati.

Uspjeh apulijskog proizvođača slijedi snažnu predanost kvaliteti. Njegova obiteljska tvrtka vodi šumarak od 22 hektara koji se nalazi na ravnom obalnom području Santo Spirito, na sjeveru Barija. Plodovi 5,000 biljaka Coratine skupljaju se u pravo vrijeme i potom usitnjavaju u najsuvremenijem mlinu. Velika pažnja posvećena je dobivanju izvanrednog senzornog profila monosorta.

"Prošla kampanja maslina bila je složena zbog suše”, istaknuo je Girone. â € <"Bilo je teško, ali na kraju smo uspjeli prevladati ovaj problem i dobiti vrlo dobar proizvod. Sada smo još zadovoljniji načinom na koji smo se suočili s izazovima s kojima smo se suočili i namjeravamo nastaviti naš rad s istom odlučnošću.”

4. travnja u 23:36 UTC

Costas Vasilopoulos izvještava iz Atene

Alexis Karabelas je trebao samo nekoliko trenutaka AMG Karabelas podijeliti svoj entuzijazam s Olive Oil Times nakon što je dobio dvije zlatne nagrade na 2022 NYIOOC World Olive Oil Competition.

"Naša radost je ogromna”, rekao nam je Karabelas. â € <"Pobjeda na NYIOOC je kulminacija sezone berbe i konačno priznanje za naš trud. Bila je to zahtjevna sezona s pet mjeseci suše i ekstremnih temperatura koje su predstavljale značajne izazove za uzgajivače, ali konačno smo postigli ono što smo zacrtali - proizveli naše EVOO premium kvalitete.”

Prvi put sudionik na NYIOOC World Olive Oil Competition, AMG Karabelas napravila impresivan debi sa stopostotnom stopom uspjeha: tvrtka je dobila dvije zlatne nagrade iz dvaju prijava: Laurel & Flame Fresh od rano ubranih maslina lokalne sorte Tsabidolia i Laurel & Flame Olympia PGI, vrhunska mješavina napravljena od sveprisutni Koroneiki i sorta Kolireiki.

Obitelj Karabelas četvrta je generacija uzgajivača i proizvođača maslina, koji uzgajaju 5,000 stabala maslina u obiteljskom vlasništvu na plodnoj zemlji antičke Olimpije u zapadnom Peloponezu.

Svoje masline prerađuju u svom najsuvremenijem mlinu koji su nazvali â € <"Maslinov hram”, a dizajnirali su ga Alexis i njegov brat Francesco.

"Tek druga sezona radi naš novi mlin i naše prvo sudjelovanje NYIOOC, ali smo pogodili dva od dva”, rekao je Karabelas. â € <"Vratit ćemo se po još.”

Otkriven prvi talijanski pobjednik: Rastrello iz Umbrije

4. travnja u 17:37 UTC

Ylenia Granitto izvještava iz Rima

"Velika mi je čast dobiti zlato ove godine”, rekla je Christiane Wassmann Olive Oil Times samo nekoliko trenutaka nakon što je čuo vijest o zlatnoj nagradi dobivenoj na World Olive Oil Competition.

Kvintesenciju bioraznolikosti maslina Trasimeno jezera – Moraiolo, Frantoio, Leccino, Pendolino, Dolce Agogia, Rosciola dell'Umbria i Nero di Panicale – izražava Rastrello Single Family, prvo talijansko ekstra djevičansko maslinovo ulje koje se dodjeljuje uživo hranite se na Službenom vodiču za najbolja svjetska maslinova ulja.

Rastrello objedinjuje organske maslinike od 1,300 biljaka i boutique hotel u 500 godina starom Palazzo Grossi u Panicaleu u Umbriji.

Riječ je o obiteljskoj tvrtki koja svojim zemljištem i ugostiteljskim objektima upravlja prema načelima održivosti. Implementirali su sustave ponovne upotrebe i uštede resursa, kao i poljoprivredne metode koje koriste prakse niskog utjecaja.

"Nakon toliko napornog rada i predanosti pokušaju da se napravi što kvalitetnije ekstra djevičansko maslinovo ulje, vrlo je zahvalno dobiti ovo priznanje”, dodao je Wassmann. â € <"Čini se kao da smo korak bliže tome da naše područje Lago Trasimeno učinimo poznatijim po našoj izvrsnosti u kvaliteti u globalnoj areni ekstra djevičanskog maslinovog ulja.”

4. travnja 17:35 UTC

Paolo DeAndreis izvještava iz Rima

Samo nekoliko sati u 2022 NYIOOC Rezultati uvođenja, seoske kuće već pokazuju kako se gostoprimstvo miješa s kvalitetnijim EVOO-om.

Korištenje električnih romobila ističe â € <"Farma Le Balze di Fontisterni” upravo je dobila Srebrnu nagradu za svoj organski Balze, mješavinu sorti maslina Moraiolo (70 posto), Leccino (20 posto) i Frantoio (10 posto) — tri renomirane sorte koje proizvođač bere ručno.

Balze je vrlo mali ekološki proizvođač čija su stabla maslina raštrkana na dva hektara prekrasnih toskanskih brežuljaka u blizini Firence.

Balze koristi svoje EVOO za karakterizaciju jela koja se nude gostima. â € <"Moraiolo, sa svojim blago gorkim notama artičoke, patlidžana i papra, bit će obogaćen toskanskom ribolitom, pečenom jetrom i crnim kupusom ili tortelima s mesnim umakom”, napisao je chef u Balzeu.

Kalifornijski EVOO već su prikazani u ranim rezultatima

4. travnja u 17:31 UTC

Paolo DeAndreis izvještava iz Rima

Kalifornijski EVOO već su prikazani u ranim rezultatima. Tvrtka Il Fiorello Olive Oil Company upravo je osvojila dvije srebrne i zlatnu nagradu za svoj Moraiolo, monosort srednjeg intenziteta iz jedne od najcjenjenijih toskanskih sorti. U Kaliforniji to znači osjetiti okus bilja, badema, oraha, artičoke i eukaliptusa, NYIOOC primijetili su suci.

Tvrtka je zaslužila svoje Srebrne nagrade za Pendolino i Frantoio, još dvije monosorte koje je izradio kalifornijski proizvođač koji brine o 13 različitih kultivara u svojim voćnjacima Green Valley i Suisun Valley.

4. travnja 13:06

Daniel Dawson izvještava iz Montevidea

AMG Karabelas je prvi grčki proizvođač koji je nagrađen na 2022 NYIOOC. Proizvođači sa sjedištem u Olympiji osvojili su zlatnu nagradu za svoj brend Laurel & Flame Fresh, srednju monosortnu sortu Botsikoelia.

U međuvremenu, Grablje postao je prvi talijanski proizvođač koji je odnio pobjedu na najvećem svjetskom natjecanju maslinovog ulja 2022. Proizvođači iz Umbrije osvojili su zlatnu nagradu za svoju marku Single Family, organsku srednju mješavinu maslina Moraiolo, Frantoio, Leccino, Pendolino, Dolce Agogia, Rosciola dell'Umbria i Nero di Panicale.

Hrvatski proizvođači željno iščekuju rezultate, očekuju rekordnu godinu

4. travnja u 13:04 UTC

Iz Zadra javlja Nedjeljko Jusup

Maslinari i uljari iz Istre i Dalmacije zadovoljni su koliko su uzoraka ekstradjevičanskog maslinovog ulja predali u NYIOOC World Olive Oil Competition ove godine i željno iščekuju rezultate.

Prošle godine hrvatski producenti osvojili su 87 nagrada NYIOOC. Ove godine mnogi su uvjereni da će barem parirati prošlogodišnjim rezultatima, a nadamo se i nadmašiti ih.

"Dokazat ćemo da imamo najkvalitetniju butik produkciju na svijetu”, rekao je Ivica Vlatković, prijašnji NYIOOC pobjednik. â € <"Nemamo najveći broj maslinika na svijetu, ali ono što proizvodimo i stavljamo u boce je najkvalitetnije.”

Otkrivanje u stvarnom vremenu NYIOOC pobjednici se nastavljaju

4. travnja u 17:27 UTC

Izvještavanje osoblja OOT-a iz New Yorka

Najveće svjetsko natjecanje maslinovog ulja otkriva ovogodišnje nagrađivane robne marke putem prijenosa uživo na Službeni vodič za najbolja svjetska maslinova ulja.

Umjesto da čekate dok se svi prilozi ne procijene prije objavljivanja skupnih rezultata kao što je to bio običaj za NYIOOC sada u svom desetom izdanju, nagrađivani proizvođači uče svoje ishode redoslijedom kojim su uzorke primali NYIOOC za suđenje.

Korištenje električnih romobila ističe NYIOOCProtokoli ocjenjivanja na daljinu omogućuju analizu ulja sjeverne i južne hemisfere kada su svježija i veća je vjerojatnost da će dobiti visoke ocjene od sudaca.

"Virtualne degustacije pomoću našeg vlasničkog softvera omogućuju nam da napravimo bolji posao analizirajući uzorke u njihovom vrhuncu,” NYIOOC predsjednik Curtis Cord napisao je u siječnju blog post. â € <"Ove godine, kako bismo proizvođačima dali više vremena da objave svoja postignuća i plasiraju svoje pobjedničke robne marke, objavit ćemo rezultate čim stignu umjesto da čekamo dok se svi prijave ne ocjenjuju”, dodao je.

A prva nagrada ide…

4. travnja u 12:01 UTC

Izvještavanje osoblja OOT-a iz New Yorka

Među proizvođačima iz 27 zemalja koji su registrirali preko 1,400 robnih marki u World Olive Oil Competition, netko je morao biti prvi.

Danas u podne (UTC) kada su najraniji rezultati objavljeni na live feedu Službeni vodič za najbolja svjetska maslinova ulja, bio je to Zadruga za masline Valdepeñas (Colival) koji, za svoje Arbosana monosortna, osvojili su prvu od najpoželjnijih nagrada u industriji za ovu godinu, ponovivši svoju zlatnu nagradu 2021.

"Apsolutno smo uvjereni da je kvaliteta naše obilježje, iako je put težak, mukotrpan i ponekad slabo prepoznat u sektoru, a vi mislite da se toliki trud ne isplati. Ali upravo taj kontinuitet, berba za žetvom, postizanje kvalitete ono je što nas danas čini ovdje”, rekla je tvrtka koja ima sjedište u općini Valdepeñas u španjolskoj pokrajini Ciudad Real na svojoj web stranici.

3. travnja 23:56 UTC

Izvještavanje osoblja OOT-a iz New Yorka

Nešto manje od 12 sati do objave prvih dobitnika nagrada Službeni vodič za najbolja svjetska maslinova ulja. Prvi rezultati će se početi objavljivati ​​sutra (4. travnja) u 12:00 sati (UTC).

Bit će to najduže otkrivanje ikada za World Olive Oil Competition, s rezultatima više od 1,250 prijava iz 28 zemalja objavljeni u stvarnom vremenu dok su nalazi ocjenjivačkih povjerenstava ovjereni. Očekuje se da će se uvođenje nastaviti do svibnja.

Masline Koroneiki

Koja se sorta maslina najviše pojavljuje NYIOOC 2022 unosa? Koroneiki

1. travnja u 14:25 UTC

Izvještavanje osoblja OOT-a iz New Yorka

Među 1,267 ekstra djevičanskim maslinovim uljem uvrštenim u 2022 World Olive Oil Competition, više sadrže ulja iz maslina Koroneiki od bilo koje druge sorte, istaknuli su organizatori natječaja, a slijede Picual, Arbequina, Frantoio, Leccino i Coratina. Zapravo, postoji 151 sorta maslina (ili sorte) zastupljen u monosortima i mješavinama koje se natječu za najpoželjniju nagradu industrije maslinovog ulja ove godine.

NYIOOC Voditelj panela Kostas Liris objasnio je da je Koroneiki se često naziva mirotvorac. â € <"Relativno niska razina gorčine i ljutine te glatki karakter čine ovu sortu idealnom osnovom za stvaranje vrlo dobrog maslinovog ulja”, rekao je, â € <"dok relativno visoka količina polifenola te sorte pomaže u održavanju kvalitete tijekom vremena.”

Registracija završava s 1,267 prijavom, čime je oboren prethodni rekord

1. travnja u 12:47 UTC

Izvještavanje osoblja OOT-a iz New Yorka

Prijava za 2022. godinu NYIOOC World Olive Oil Competition zatvoreno danas u podne (UTC), samo nekoliko dana prije objave najranijih rezultata Službeni vodič za najbolja svjetska maslinova ulja.

Proizvođači iz 28 zemalja registrirali su 1,267 brend, premašivši prošlogodišnji rekord od 1,171.

Prvi rezultati u izdanju za 2022. bit će objavljeni u ponedjeljak, 4. travnja i nastaviti sve dok se ne ocijeni i ovjeri svaka prijava, negdje u svibnju.

30. ožujka 19:19 UTC

Izvještavanje osoblja OOT-a iz New Yorka

Kako i dalje pristižu prijave, Italija prednjači s do sada prijavljenih 213 robnih marki. Pristiglih prijava iz Španjolske iznosi 167. Već je 20 posto više prijava (132) iz Sjedinjenih Država nego prošle godine, 140 iz Grčke, 112 iz Turske, 110 iz Hrvatske i 59 iz Portugala u ovih zadnjih nekoliko dana otvorene prijave. Predstavljeno je dvadeset i sedam zemalja.

Globalna neizvjesnost opet je pozadina za NYIOOC

30. ožujka 15:30 UTC

Daniel Dawson izvještava iz Montevidea

Još jednom, NYIOOC World Olive Oil Competition počinje u pozadini globalne neizvjesnosti.

Godine 2020. najveće svjetsko natjecanje u kvaliteti maslinovog ulja brzo je prešlo na format daljinskog ocjenjivanja dok je pandemija Covid-19 zahvatila svijet. Ove godine, rat u Ukrajini i neizvjesnost oko budućnosti Europe bit će u glavama mnogih proizvođača koji željno iščekuju rezultate natjecanja sljedećeg tjedna.

"Optimistični smo da je svijet koncentriran na natjecanje u maslinovom ulju”, rekao je Hadas Lahav, izvršni direktor Sindyanne iz Galileje.

Arapsko-izraelski producenti predvođeni ženama osvojili su Srebrnu nagradu 2021 NYIOOC i prijavili su dva ekstra djevičanska maslinova ulja na ovogodišnje izdanje natjecanja, rekao je Lahav. Želi osvojiti još nagrada, ali shvaća da su neke stvari važnije.

"Svi koji se sada bore za bolji svijet, protiv rata, svega što nije krvoproliće i nasilje je dobro, apsolutni su optimisti”, rekla je. â € <"Radimo natjecanja u maslinovom ulju, a ne rat.”

30. ožujka 14:06 UTC

Izvještavanje osoblja OOT-a iz New Yorka

Korištenje električnih romobila ističe NYIOOC rekao je danas da će to biti još jedna rekordna godina po broju prijava na najvećem svjetskom natjecanju u maslinovom ulju, s više od 1,200 prijava, a prijave se zatvaraju u petak.

Prvi NYIOOC rezultati će biti dostupni u ponedjeljak, kažu organizatori

30. ožujka 12:26 UTC

Izvještavanje osoblja OOT-a iz New Yorka

NYIOOC organizatori su rekli da će prvi rezultati u izdanju za 2022. biti objavljeni u ponedjeljak, 4. travnja i nastaviti dok se ne ocijeni i ovjeri svaka prijava, negdje u svibnju.

"Kako bismo proizvođačima dali više vremena za objavu svojih postignuća i premještanje zaliha, sada ćemo objavljivati ​​rezultate čim stignu, umjesto da čekamo dok se sve prijave ne ocijene”, rekli su. Prijave za ovogodišnji natječaj zatvaraju se 1. travnja.

Pobjedničke robne marke bit će predstavljene u Službenom vodiču za najbolja svjetska maslinova ulja i u posebnim odjeljcima Olive Oil Times.

Ovo je priča u razvoju. Vratite se za ažuriranja. (Ažurirano 9. prosinca 2023. u 01:20)

