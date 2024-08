Istraživanje EVOO pogodilo je zid u Grčkoj

Već više od godinu dana izvještavam o kontroverzama u vezi s provedbom Uredba EU o označavanju 432/2012 u Grčkoj. Herkulov je zadatak pokušavao razotkriti ovaj gordijski čvor dezinformacija i znanstvenog zamagljivanja.

Moja se istraga nastavila i prevazišla je događaje o kojima sam izvještavao u prethodnim člancima. Suočio sam se licem u lice s sukobljenim interesima, političkim intervencijama, profesionalnom ljubomorom i mogućim znanstvenim prekršajima i prijevarama unutar znanstvene zajednice EU-a.

Kad sam započeo ovo putovanje, pretpostavio sam da su znanstvenici tragači za istinom i inovacijama. Barem je to bilo moje iskustvo do tada. Međutim, u modernoj Grčkoj neki akademici koji su dobro povezani s obiteljskim odnosima ili političkim opredjeljenjima imaju povlašteni tretman čak i kad je njihov rad nekvalitetan ili čak u potpunosti prijevaran. Mnogo se novca daje malom broju dobro povezanih akademika u Grčkoj. Nedavno je objavljeno da su na prijevaru pribavljeni milijuni eura bespovratnih sredstava EU-a za istraživanje. Imena uključenih istraživača nisu objavljena.

Osobna akademska rivalstva otkrivena su kad su tri istaknuta znanstvenika prethodnom predsjedniku grčkog parlamenta poslala pismo; Dimitrios Boskou, Maria Tsimidou i Alexios-Leandros Skaltsounis 18. lipnja 2014. Usprotivili su se pitanju koje je ministru poljoprivrede Athanasiosu Tsaftarisu prošle godine postavilo nekoliko članova parlamenta u vezi s Uredbom EU o označavanju zdravstvenih zahtjeva 432/2012.

Evo izvatka:

"Na naše iznenađenje otkrili smo da je međunarodna web stranica (oliveoiltimes.com) izvijestila da je skupina grčkih izabranih dužnosnika podnijela pitanje u Parlamentu koje je povezano sa znanstvenom analizom (NMR) za otkrivanje dviju specifičnih tvari (oleokantal i oleacein) u djevičanskog maslinovog ulja i traži od nadležnih tijela - naime EFET (Helenska nacionalna sigurnost hrane) i Ministarstva poljoprivrednog razvoja i hrane - da odobre znanstvenu analizu (NMR) kako bi se pokazala superiornost određenih ulja proizvedenih u Grčkoj. Smatramo da su takve radnje krajnje zavedene, znanstveno nejasne, što stvara veliku zabunu među proizvođačima i mnoga pitanja o njihovoj motivaciji. "

Što je motiviralo ovu trojicu znanstvenika da napišu pismo preispitujući motivaciju izabranih dužnosnika, trebalo je neko vrijeme da shvate. Međutim, očiglednije je što je motiviralo izabrane dužnosnike.

Pitanje koje je postavila skupina parlamentaraca koji djeluju u ime maslinara tražilo je pojašnjenje zašto je EFET odbio provesti uredbu koju je sam Tsaftaris ranije s oduševljenjem prihvatio. NMR bi bio savršen instrument za upotrebu u tu svrhu. Ali bila je potrebna politička odluka i podrška kako bi NMR bio pristupačniji.

Globalna znanstvena zajednica s oduševljenjem je prihvatila NMR metoda za točno mjerenje pojedinih fenolnih spojeva, ali u Grčkoj je to zanemareno. Zašto? Budući da je u pitanju velik dio EU sredstava. EU je izdašno financirao grčke znanstvenike kako bi pronašli nove metode za mjerenje fenolnih spojeva u maslinovom ulju u svrhu provedbe Uredbe o označavanju EU 432/2012, ali NMR je već izumljen bez ikakvog financiranja EU-a za istraživanje.

Sljedeća zdravstvena tvrdnja dopuštena je na naljepnicama: Polifenoli maslinovog ulja pridonose zaštiti lipida u krvi od oksidativnog stresa. Zahtjev se može koristiti samo za maslinovo ulje koje sadrži najmanje 5 mg hidroksitirozola i njegovih derivata (npr. Kompleks oleuropeina i tirozol) po 20 g maslinovog ulja. Da bi se podnio zahtjev, potrošaču se dostavljaju podaci da se blagotvoran učinak postiže dnevnim unosom 20 g maslinovog ulja.

Suprotno gore navedenoj zdravstvenoj tvrdnji koju dopušta EU, trojica znanstvenika koja su napisala pismo (Boskou, Tsimidou i Skaltsounis) tvrdila su da nije moguće kvantificirati zdravstvene prednosti pojedinih fenolnih spojeva u maslinovom ulju:

"Pitanje pokrenuto u grčkom parlamentu znanstveno je složeno i koja je najučinkovitija, najpouzdanija i najekonomičnija metoda analize ili koje tvari treba identificirati, nešto je na što treba odgovoriti znanstvena zajednica, a ne na članove parlamenta. Maslinovo ulje vrlo je bogato bioaktivnim komponentama, klasom koji su kemijski srodni biofenoli s hidroksitirosolom i tirozolom i nije moguće kvantificirati doprinos svakog pojedinog spoja u ukupnom blagotvornom učinku na zdravlje. "

No, EU je već kvantificirala zdravstvene prednosti hidroksitirozola i njegovih derivata koji se nalaze u maslinovom ulju. To je bila osnova zdravstvene tvrdnje dopuštene na naljepnici visokih polifenolskih EVOO-a koji ispunjavaju uvjete. Zapravo su Tsaftarisa pitali jer je imao ovlasti nad EFET-om uslijed prigovora da EFET ne dopušta provedbu propisa EU o zdravstvenim zahtjevima.

Ono što ovo čini još čudnijim je što su trojica znanstvenika koji su potpisali ovo protestno pismo vrlo poštovana na polju istraživanja maslinovog ulja. Ovo me učinilo vrlo znatiželjnom. Pa sam pogledao u njihove isprepletene veze. Tsaftaris je također bio profesor na Aristotelovom sveučilištu u Solunu gdje su sjedište Boskoua i Tsimidoua. Jesu li mogli utjecati na EFET da flip flop na provedbu propisa?

Iznenadio sam se kad sam vidio ime Skaltsounisa na pismu. Skaltsounis je voditelj odjela za farmakognoziju na Sveučilištu u Ateni gdje je Prokopios Magiatis otkrio NMR metodu preciznog mjerenja pojedinaca fenolni spojevi u maslinovom ulju. Zašto ne bi želio da se NMR koristi za mjerenje hidroksitirozola i njegovih derivata u maslinovom ulju kako bi se udovoljilo propisu? I zašto su ovo troje znanstvenika umiješali predsjednika grčkog parlamenta, koji nema autoritet ili znanje o takvim pitanjima? Jesu li vjerovali da imaju toliko političke moći?

Moja istraga rezultirala je brojnim nepravilnostima i okrutnim rivalstvom koje se skrivalo iza ovog određenog pisma. Ali prvo sažetak događaja koji su doveli do toga i neke dodatne pozadine.

Nakon početnog pitanja Tsaftaris se savjetovao s EFET-om i odgovor je bio: â € <"oleocanthal i oleacein ne mogu se izmjeriti i uključiti kako bi se kvalificirali za zdravstvenu tvrdnju, jer nisu posebno navedeni u uredbi. " Čuvši nešto što sam smatrao pogrešnom i neznanstvenom odlukom, odmah sam nazvao i napisao pismo EU i zatražio pojašnjenje koje specifične derivate hidroksitirozola treba izmjeriti kako bi ispunio uvjete za zdravstvenu tvrdnju. Također sam pisao EFET-u objašnjavajući propis i iznoseći argumente za uključivanje oleokantala i oleaceina. Propis se odnosio na derivate hidroksitirozola kao što su tirozol itd. Kemičar sa znanjem o kemija maslinovog ulja bi znali na koje su druge derivate mislili. Čak i ako nisu znali, sve što su trebali je guglati kao i ja.

Slijedom toga, EFET je poništio svoju odluku i potvrdio da doista treba mjeriti oleokantal i oleacein kako bi se kvalificirali za zdravstvenu tvrdnju. Kad sam to čuo, odmah sam poslao pismo EU obavještavajući ih da je EFET prihvatio oleokantal i oleacein i stoga njihovo mišljenje više nije potrebno. Također sam dodao: â € <"koliko razumijem, EFET kao nadležno tijelo za kvalitetu i sigurnost hrane u Grčkoj ima nadležnost tumačiti kako se trebaju provoditi propisi EU. " Zamolio sam ih da potvrde tu činjenicu.

Ironija je ove situacije da bi novinar, naoružan strašću za čitanjem istraživačkih radova i pravnih sažetaka bez formalne kemije ili pravne pozadine, morao objasniti kemiju koja stoji iza propisa EU-a i pravnog stanja EFET-a u odnosu na EU. Ubrzo nakon što sam objavio pozitivnu odluku, EFET je još jednom promašio i zatražio od EU pojašnjenje treba li uključiti oleokantal.

Ovo je bio poguban razvoj događaja za Grčko maslinovo ulje, koji sadrži više oleokantala od oleaceina. Povoljna EFET-ova odluka bila bi vrlo pozitivan razvoj za industriju kojoj su prijeko potrebne dobre vijesti.

U međuvremenu sam nekoliko puta morao ponovno poslati pismo EU-u jer su reorganizirali svoje urede i odjele. EU je napokon odgovorio na moje pitanje nakon godinu dana odgađanja i obavijestio me da doista nacionalne agencije za sigurnost hrane u zemljama članicama EU imaju puno ovlaštenje za tumačenje i provedbu propisa EU-a. Jedini put kada se EU uključi kad postoji žalba, u tom slučaju oni pokušavaju posredovati, ali konačnu odluku utvrđuje sud pravde EU-a.

Po primanju e-pošte odgovorio sam i pitao postoji li žalba protiv EFET-a od strane bilo koje druge zemlje ili pojedinca. Dostavili su mi vezu na kojoj su evidentirane sve žalbe. Provjerio sam da nije bilo žalbi protiv EFET-a u vezi s tim, niti bilo kojim drugim problemom u stvari.

To me dovelo do očitog zaključka da je žalba zbog koje je EFET u više navrata promijenio mišljenje potekla iz Grčke. Ali tko je odgovoran za zaustavljanje provedbe propisa koji bi tako pozitivno utjecao na grčko maslinovo ulje?

Odlučio sam upoznati i intervjuirati ljude koji su napisali pismo, počevši od gospodina Skaltsounisa dok je bio u Ateni, a već sam ranije pisao Boskouu i Tsimidouu, a moji e-mailovi su ostali bez odgovora i telefonski pozivi nisu uzvraćani. Tsimidou je također radio na novoj metodi za mjerenje fenolnih spojeva u maslinovom ulju i više je puta ignorirao NMR metodu.

Skaltsounis je spremno pristao na intervju. Kao šef odjela za farmakognoziju na Atenskom sveučilištu, Skaltsounis je bio na istom odjelu na kojem su Magiatis i Melliou provodili svoja istraživanja. Upoznao sam Skaltsounisa u njegovom laboratoriju na Sveučilištu.

Skaltsounis je nedavno objavio rad u kojem je najavio otkriće nove CE metode (kapilarne elektroforeze) za mjerenje oleokantala i oleaceina. Skaltsounis je tvrdio da je ovu novu metodu verificirala HPLC i naveo je Magiatisov rad o NMR kao dokaz njegove valjanosti. Pitao sam ga jesu li Magiatis ili Melliou potvrdili njegovu metodu pomoću NMR-a. â € <"Oni ne znaju što rade ”, naglasio je.

Ne želeći ovaj intervju pretvoriti u raspravu, dopustio sam mu da nastavi. Htio sam otkriti što stoji iza njegovih napada na dvoje znanstvenika koji rade u njegovom vlastitom odjelu. I ranije sam vidio znanstveno rivalstvo, ali ovo je bilo osobno.

Skaltsounis mi je velikodušno pokazao svoj laboratorij i sav svoj istraživački rad u tijeku. S radošću se slikao, tvrdeći da ne traži publicitet poput nekih â € <"drugi." Očitu referencu na publicitet Magiatis i Melliou primili su na međunarodnoj razini za svoj rad s kvantitativnim NMR.

Evo izvatka iz njegovog istraživačkog rada:

"Koliko nam je poznato, ovdje opisujemo prvu potvrđenu CE metodu prikladnu za istovremeno, kvantitativno određivanje oleokantala i oleaceina u maslinovom ulju. Do sada je zabilježeno samo jedno ispitivanje koje ispunjava ove kriterije (Karkoula, Magiatis i sur., 2012). U usporedbi s potonjim, koji je koristio kvantitativni NMR, CE test je puno jednostavniji i ekonomičniji, no kvantitativni rezultati su usporedivi i jednako ponovljivi ... Drugi, konvencionalniji pristupi poput HPLC-a zahtijevaju dulje vrijeme analize (40 naspram 15 minuta) i olakšavaju određivanje samo oleokantala (Impellizzeri & Lin, 2006.). "

Postoje neke sumnje jesu li rezultati doista točni i ponovljivi jer HPLC koriste kao jednu od svojih metoda provjere valjanosti. Magiatis je HPLC već opovrgnuo u studiji HPLC metode i objavio ga u časopisu s recenzijom. Jednostavno rečeno, oleokantal i oleacein reagiraju s metanolom ili / i vodom koji se koriste u HPLC uzrokujući netočna mjerenja. Da bi metoda Skaltsounis CE djelovala, kao referentni standardi potrebni su čisti oleokantal i oleacein.

"Pokušavamo proizvesti čisti oleokantal i oleacein ovdje u našem laboratoriju. Planiramo da budu prvi potvrđeni i prihvaćeni čisti oblici oleokantala i oleaceina ”, rekao mi je Skaltsounis.

"Dakle, tada ćete biti dobavljač oleokantala i oleaceina za sve testove koji bi se provodili ovom novom metodom? " Pitao sam. â € <"Da naravno ”, rekao je. â € <"Imamo još jedan laboratorij na periferiji Atene, gdje radimo i svoj posao u suradnji sa Sveučilištem ”, dodao je.

"Dakle, svojom CE metodom biste li mogli izmjeriti oleokantal i oleacein kako biste potkrijepili regulativu EU? " Pitao sam. â € <"Pa, ne znamo koje mjeriti, jer se s vremenom mijenjaju. " on je objasnio.

Pokazao mi je grafikon koji ilustrira kako se oleokantal i oleacein vraćaju u svoj izvorni hidroksitirosol i tirozol. â € <"To jednostavno dokazuje da su oleokantal i oleacein derivati ​​hidroksitirozola i tirozola. " Primijetio sam. Ali Skaltsounis je samo odmahnuo glavom.

Ovom izvjestitelju postalo je očito zašto Skaltsounis ne bi želio da se ova regulativa provodi primjenom NMR metode mjerenja.

Grčka se nalazi usred odljeva mozgova koji prisiljava najsjajnije i najtalentiranije znanstvenike da posao potraže u inozemstvu. Ali postaje još gore. Čini se da Grčka također trpi odljev intelektualnog vlasništva.

Grčka znanstvena zajednica nastavlja inovirati i izmišljati nove metode i patentibilne ideje i otkrića. Ali što se s njima događa? Gdje su otišli? Tko dobiva kredit, a tko koristi?

Od drugog profesora saznao sam da je Magiatis podnio službenu žalbu Sveučilištu u Ateni zbog patenta koji je Skaltsounis registrirao u američkom uredu za patente u suradnji s istraživačkim pogonom City of Hope u Kaliforniji. Magiatis tvrdi da je bio jedan od izumitelja, ali nije dobio zasluge, kao ni Sveučilište u Ateni. Pitao sam Magiatisa o ovome i on je potvrdio da je doista podnio žalbu.

Žalba podnesena protiv Skaltsounisa zbog patentnih prava Magiatisa i Atenskog sveučilišta još uvijek negdje sjedi za radnim stolom. Dva uzastopna dekana sa Sveučilišta nisu poduzela nikakve radnje kako bi istražili pritužbu na znanstveno kršenje zakona protiv Skaltsounisa podnesenu prije više od godinu dana. Sjedi bez odgovora i neistraženo kao i mnoge druge stvari u Grčkoj.

Treba napomenuti da je Skaltsounisov brat sudac Vrhovnog suda u Grčkoj. Sugerira se da je to možda razlog neaktivnosti. Možda vlasti nisu željne istrage mogućeg nedoličnog ponašanja protiv brata suca Vrhovnog suda.

Poslao sam primjerak ovog članka Boskouu, Tsimidouu i Skaltsounisu, ali nisam dobio odgovor ili komentar.

Činjenica je da NMR ne mjeri samo oleokantal i oleacein, već i brojne druge fenolne spojeve, sve u jednom prolazu i unutar 3 minute. Ne postoji stalni tok prihoda od NMR metode za znanstvenike koji su je otkrili. Nestaje NMR oprema u praznom hodu ili na sveučilištima i u međunarodnim istraživačkim laboratorijima. Ne bi li bilo bolje staviti ih na upotrebu, umjesto da pokušavaju razviti drugu metodu koja mjeri samo dva fenolna spoja i koja zahtijeva kupnju čistog oleokantala i oleaceina?

IOC će uskoro odlučiti koju bi metodu službeno trebali prihvatiti za precizno mjerenje pojedinih fenolnih spojeva u maslinovom ulju. Odgovor je očit.