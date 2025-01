Vrlo talijanski problem na kalifornijskom Olive Ranchu

Neki od vas možda su bili sa mnom u Washingtonu u prosincu 2012. godine saslušanje pri Povjerenstvu za međunarodnu trgovinu Sjedinjenih Američkih Država (USITC) o uvjetima tržišnog natjecanja između američkih proizvođača maslinovog ulja i glavnih stranih dobavljača.

Olive Oil Times bio je samo nekoliko godina u pokrivanju vijesti iz industrije, a saslušanja USITC-a u to su se vrijeme činila kao velika stvar – drama u sudnici koja sukobljava novopečene američke proizvođače i uvoznike stare garde.

Glavni protagonist bio je California Olive Ranch (COR), koji je lobirao za â € <"ravnopravno igranje” s europskim proizvođačima koji su uživali, tvrdili su COR i drugi, nepravedne prednosti, uključujući državne subvencije. Istodobno su zaobišli standarde kvalitete i pravila označavanja.

"Jednom kada američkoj industriji maslinovog ulja bude dopušteno natjecati se na tržištu pravedno temeljeno na cijeni i kvaliteti,” potpredsjednik COR-a Adam Englehardt , rekao je u postupku, â € <"potrošači će moći donositi informirane odluke o kupnji na temelju pouzdanih oznaka i standarda.”

Više od 95 posto maslinovog ulja koje Amerikanci konzumiraju je iz uvoza. Ta trgovinska neravnoteža, tvrdio je Englehardt, â € <"bi se očekivalo da SAD nije bio u stanju proizvesti maslinovo ulje u velikim količinama.” Ali COR je u to vrijeme doživljavao eksplozivan rast – kupovao je zemlju i sklapao poslove s poljoprivrednicima u najvišoj cijeni dok su se probijali na police američkih trgovina mješovitom robom.

Saslušanje je uslijedilo nakon prijelomnog Izvješće UC Davis, djelomično financiran od strane kalifornijskih proizvođača, koji je otkrio da je više uvezenih maslinovih ulja pogrešno označeno od domaćih. Onda je došla knjiga, Extra djevičanstvo Toma Muellera, koji je otkrio mračnu stranu poslovanja s maslinovim uljem.

Glavne vijesti izbezumile su svoje čitatelje senzacionalne naslove osuđujući prijevare s maslinovim uljem u Starom svijetu, a COR je visoko poletio – mašući svojom kalifornijskom zastavom kada su nepovjerenje potrošača i Buy American sentimenti su bili na vrhuncu.

Onda je nastupila stvarnost.

Još jedan energični skorojević, Boundary Bend, doletio je iz Australije, postaviti dućan u Golden Stateu i počeo plaćati farmerima još više nego što je bio COR. europske firme proširen njihove operacije u Središnjoj dolini. A nestalni vremenski uvjeti, suše i požari unijeli su elemente nesigurnosti u COR-ove uredne redove velike gustoće mladih biljaka Arbequina.

Bio sam iznenađen kada smo izvijestio 2012. da je COR pregovarao kupiti marku talijanskog maslinovog ulja Lucini. Pripisao sam to strategiji tvrtke da proširi distribuciju svojih domaćih ulja na specijalizirane trgovine u kojima je Lucini vjerojatno bio jači.

CEO COR-a u to je vrijeme bio Gregg Kelley, bivši izvršni direktor iz Silicijske doline koji je znao kako prikupiti novac – i on je. Uz nove ulagače koje je trebalo umiriti i izvorne španjolske podupiratelje tvrtke, pritisak da se održi frenetični rast mora da je doveo do sljedećeg poteza.

"Naš ključni izazov je opskrba,” Kelley , rekao je 2015., nedugo nakon akvizicije Lucinija. â € <"Imamo dovoljno zemlje i resursa ovdje u Kaliforniji da zadovoljimo sadašnju potražnju ”, rekao je Olive Oil Times. â € <"Morate imati na umu da poslujemo dugoročno."

Potreba COR-a za kontinuiranim rastom i spoznaja da sama Kalifornija ne može zadovoljiti veliki dio američke žeđi od 350,000 - tona za maslinovim uljem je ono što je dovelo Kelleyev tim do južnoameričkih i europskih dobavljača – onih strašnih uvoznih ulja na koja su COR i njegovi lobisti potrošili toliko vremena vrijeđajući nekoliko godina ranije.

"Počeli smo stavljanjem Kalifornije na kartu s COR-om,” Kelley rekao nam je u 2017, â € <"a sada se nadamo da ćemo skrenuti pozornost na Argentinu.” COR je možda želio podići profil argentinskih proizvođača, ali ne dovoljno da bi se oglasio na etiketi.

Godine 2018. COR predstavio njegov â € <"Destination Series” u prepoznatljivom pakiranju brenda. Kelley je sigurno kanalizirao svoj unutarnji Cupertino kad je prihvatio slogan â € <"Uzgajano globalno, izrađeno u Kaliforniji” to pojavio relativno malim slovima ispod â € <"California” kišobran.

To je klasika â € <"ako ne možeš pobijediti â € <'em, pridruži se â € <'em." Odjednom je COR postao korisnik subvencija za kojima su žalili. I usprkos svom govoru o istinitim etiketama, mnogi su optužili marku da nosi jednu od najvarljivijih etiketa u gradu.

Italija se može povezati.

Oduvijek su talijanska maslinova ulja uživala teško stečenu reputaciju najboljih na svijetu. Problem je oduvijek bio u tome što se ima vrlo malo toga za obići. Talijani troše više nego što zemlja proizvodi. Kako su uspjeli godišnje izvesti pola milijuna tona na daleke obale?

Like â € <"Izrađeno u Kaliforniji”, bilo je â € <"Product of Italy, "slam-dunk" prodajno mjesto koje je dovoljno dobro da se maslinova ulja s talijanskim blagoslovom (ako nisu proizvedena) nalaze u svakoj trgovini i gotovo svakoj kuhinji na svijetu.

Ulja iz Španjolske, Maroka, Grčke, i Tunis majstorski su izmiješani i upakirani u boce i limenke s nazivima i slikama talijanskih robnih marki, te su deklarirani Proizvodi Italije. most maslinovog ulja koje je doista bilo talijansko nikad nije napustilo The Boot.

Onda su se stvari počele mijenjati. Španjolska se umorila od posvećivanja trećine svoje zemlje neprofitabilnoj robi i počela je nastojati vijoriti vlastitu zastavu, uspostaviti robne marke i dodati vrijednost. I talijanski farmeri počeli su izražavati nelagodu zbog proizvoda za koje se tvrdilo da su talijanski, iako to nisu bili.

Korištenje električnih romobila ističe â € <"Započela je kampanja Made in Italy posramljivanje poduzeća koja su nastojala prevariti potrošače, a napisana su i nova pravila kako bi se punionice natjerale da budu transparentniji o podrijetlu ulja u Europi i šire.

I to je ono što se sada događa u Kaliforniji.

Novo zakonodavstvo, AB-535, koji je u raspravi, zabranio bi upotrebu â € <"Kalifornijsko maslinovo ulje " â € <"Kalifornijske masline” ili drugi slični izrazi u imenima robnih marki i pakiranjima koja nisu proizvedena od maslina uzgojenih u Kaliforniji.

"Ovo je odgovor na sve veću devalvaciju kalifornijskog ekstra djevičanskog maslinovog ulja od strane proizvoda California Olive Rancha koji cinično i s lažnim predstavljanjem nose naziv California označen preko svoje etikete kako bi potrošači ostavili dojam da je maslinovo ulje iz Kalifornije,” Alan Hilburg, rekao je osnivač nedavno osnovane Kalifornijske koalicije za istinu u označavanju maslinovog ulja Olive Oil Times.

Ali COR to vidi drugačije. â € <"Oznake maslinovog ulja koje propisuje AB-535 ne dovode u zabludu kada uočljivo identificiraju regiju podrijetla njihovih proizvoda,” izjavio je novi izvršni direktor tvrtke Michael Fox. Olive Oil Times. Ali ako COR doista želi biti jasan u vezi s podrijetlom, zašto ne stvoriti zasebnu marku za njih, poput svoje linije Lucini?

U njihovu Ugovor o članstvu 2019/20Kalifornijsko vijeće za maslinovo ulje objavilo je novo pravilo: â € <"Ako se koristi â € <'Kalifornija 'u bilo kojoj frazi kao što je naziv tvrtke, naziv marke ili druga riječ ili skupina riječi ili slike koje identificiraju Kaliforniju na etiketi bilo kojeg ulja koje je član prodao, a zatim 100 [posto] voća za proizvodnju uljanog mošta dolaze isključivo iz države Kalifornije. "

To je učinilo COR nepodobnim za članstvo u grupi. Glasnogovornik tvrtke rekao je da se ionako nemaju namjeru ponovno pridružiti COOC-u.

Zapis je na zidu. Ali pravi problem ovdje nije u tome što ljudi na etiketi ne mogu znati je li ulje proizvedeno u Kaliforniji ili negdje drugdje. Problem je što im je stalo.

Je li EVOO proizveden u Italiji, Kaliforniji, Tunisu ili Sloveniji ne bi trebao biti najvažniji čimbenik pri donošenju odluka o kupnji. Naravno, lijepo je vidjeti podrijetlo bez igre riječima i obmane, ali ono što je važno jest: je li to dobro?

Ekstra djevičansko maslinovo ulje visoke kvalitete proizvodi se u desecima zemalja diljem svijeta, a proizvođači izvrsnosti, gdje god bili, zaslužuju vaš posao.

Problem je u tome što ljudi ne znaju samostalno odrediti kvalitetu, pa se oslanjaju na zagonetne informacije na etiketama koje slijede nekoliko pravila.

Izrađeno u Kaliforniji još je jedan unos na dugom popisu besmislenih marketinških izraza, poput Proizvod iz Italije i hladno prešano.

U savršenom svijetu, svi bismo znali koliko bi EVOO trebao biti dobar, a nacionalizam ne bi imao veliku ulogu u našim odlukama o kupnji. Do tada će to ići ovako.