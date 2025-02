Slavni sicilijanski farmer čuva tradicionalne krajolike, kultivare

U Buccheriju, najvišem selu u Hiblajskim planinama na Siciliji, tisućljetna stabla maslina ističu se impozantno kao pradjedovi čuvari teritorija gdje je Agrestis.

"Naši voćnjaci uglavnom se sastoje od stoljetnih stabala, a neka od njih vjerojatno datiraju više od tisuću godina”, rekao je suvlasnik Pietro Nicotra.

Agrestis su 2003. u jugoistočnom kutu Sicilije osnovali Nicotrin otac Lorenzo i njegov prijatelj Giuseppe Paparone. Tvrtka teži kvaliteti i isticanju autohtonih sorti maslina Tonda Iblea.

Naš cilj nije samo proizvoditi kvalitetna ekstra djevičanska maslinova ulja i masline nego i čuvati ove stoljetne nasade. - Pietro Nicotra, suvlasnik, Agrestis

"Naše su masline raštrkane po ovim strmim padinama prema ekstenzivnom, neujednačenom obrascu sadnje,” rekao je Nicotra. â € <"U proljeće razmaci između njih postaju rascvjetane livade. The organsko gospodarenje omogućuje nam da gajeve održavamo zdravim, uspješnim i bogatim biološkom raznolikošću.”

Nekad se prvenstveno konzumirala kao stolna maslina, Tonda Iblea se sve više koristi za proizvodnju nagrađivanih maslina ekstra djevičansko maslinovo ulje.

Jedna od njih je Agrestis Fiore d'Oro DOP, monosorta koja je osvojila pet zlatnih nagrada na NYIOOC World Olive Oil Competition, zahvaljujući svom složenom profilu. Njegovi mirisi zelene rajčice, jabuke i balzama stapaju se s notama fava graha, šparoga, celera i bosiljka.

"Agrestis je bio među prvim tvrtkama na tom području koje su izvršile ranu berbu,” rekao je Nicotra. â € <"Uzmite u obzir da je ovdje u prošlosti, po tradiciji, žetva započinjala 8. prosinca [Dan Bezgrešnog začeća, državni praznik u Italiji].”

"Kad smo bili djeca, pomagali smo roditeljima u branju maslina Božićni praznici," on je dodao. â € <"Počeli su s berbom u studenom, zatim u listopadu, a sada prve plodove beremo krajem rujna.”

Danas Nicotra upravlja farmom sa svojom sestrom, Juliom, ocem i Salvatoreom Paparoneom, sinom suosnivača tvrtke. Julia se pridružila timu prije dvije godine i nadzire komunikaciju tvrtke.

Lorenzo i Pietro Nicotra ispod stare masline na farmi Agrestis. (Foto: Agrestis)

"Julia i ja smo dvojezični zahvaljujući našoj majci Rosi, koja je iz Njemačke, i to me potaknulo da pohađam lingvističku srednju školu,” rekla je Nicotra. â € <"Zatim sam magistrirao poslovnu ekonomiju dok je Salvatore studirao prehrambenu znanost i tehnologiju. S različitim obrazovanjem koristimo vlastite vještine u određenom području tvrtke.”

Tim terenskih radnika podržava tim tijekom cijele godine. Tijekom dobre sezone berbe, do 30 ljudi je zaposleno za sakupljanje plodova sa 20,000 stabala. Šumovi se protežu na 120 hektara, koje tvrtka dijelom posjeduje, a dijelom iznajmljuje.

"Ne znamo tko je posadio naše masline,” rekao je Nicotra. â € <"Čuo sam legendu o Grcima koji su stigli brodovima, budući da je dolina u kojoj se sada nalaze voćnjaci bila plovna rijeka, na njezinim obalama pronašli divlje masline i pripitomili ih. No, to sugerira da su uzgoj maslina proširile drevne populacije koje su se doselile na ovo područje.”

Nešto dalje, prije više milijuna godina, Hiblajske planine bile su podmorski vulkanski kompleks nastao tektonskim izdizanjem. To je rezultiralo plodnim tlom na kojem danas uspijevaju masline na nadmorskoj visini između 600 i 700 metara.

Rašireno korijenje drevnog drveća može apsorbirati vodu iz dubokih slojeva tla, čineći ga otpornim na duga sušna razdoblja na otoku.

"Ove stare masline nije potrebno navodnjavati, au svakom slučaju nije moguće postaviti sustav navodnjavanja zbog nepravilnog rasporeda starih voćnjaka”, rekao je Nicotra. â € <"Međutim, u posljednje vrijeme više se bore s dugotrajnim nedostatkom vode.”

"Doista, morali smo se nositi s učincima klimatskih promjena, što je dovelo do niže proizvodnje za dva uzastopnih godina," on je dodao.

Sicilijanski poljoprivrednik rekao je da su se najveći problemi dogodili tijekom razdoblja cvatnje masline, općenito najdelikatnije faze životni ciklus stabla.

"Brzo smo prešli s hladnih zimskih temperatura na ekstremnu vrućinu i sparu, kao da nije bilo proljeća,” rekao je Nicotra. â € <"Ovdje u planinama imamo vlažne noći s mrazom, a ako jutarnja temperatura dosegne 28 ºC do 30 ºC, lako izgori cvijeće, što se dogodilo prošle godine.”

Nadalje, Nicotra je rekao da zbog svojih sortnih karakteristika, Tonda Iblea treba idealne klimatske uvjete za dobro oprašivanje. Kako bi olakšali ovaj proces, stari su seljaci pored njega sadili sorte za oprašivanje, kao što su Biancolilla, Nocellara i lokalno nazvana Oliva Lunga, koju Agrestis sada koristi za stvaranje mješavina.

Lorenzo Nicotra koristi rastrello ili ručnu grabulju za berbu maslina. (Foto: Agrestis)

Tvrtka se oslanja na mlin u obližnjem gradu Ragusa kako bi preobrazila voće u roku od nekoliko sati od branja. Vrhunski strojevi mlina omogućuju optimalnu ekstrakciju šest ekstra djevičanskih maslinovih ulja koje Agrestis proizvodi. Neki od njih imaju certifikat zaštićene oznake izvornosti Monti Iblei (PDO) i Sicilija zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla (PGI).

"Zbog pada proizvodnje, zadnja berba zahtijevala je manje radnika i završila je ranije”, rekao je Nicotra. â € <"Početkom prosinca pobrali smo zadnje plodove za preradu za stolne masline. Ljeti pratimo sve biljke i prema tome koliko rode odlučujemo koje ćemo izdvojiti za tu namjenu.”

Osim prerade maslina u rasol, tvrtka je oživjela drevnu metodu suhog soljenja tzv â € <'Passuluna.' Ova metoda uključuje stavljanje plodova u bačve sa solju i kontinuirano okretanje mjesec dana. Rezultat je proizvod intenzivnog okusa.

"Naš cilj nije samo proizvoditi visokokvalitetna ekstra djevičanska maslinova ulja i masline, već i zaštititi ove drevne nasade i njihov teritorij,” rekao je Nicotra. â € <"Dopustite mi da kažem da je naš posao očuvanje ove zemlje.”

Objasnio je kako je u prošlosti svaka obitelj u ovom malom planinskom selu brinula o svom voćnjaku, a danas su mnoge parcele zapuštene zbog izostanka smjene generacija. Od svog osnutka tvrtka je iznajmljivala ili kupovala napuštene i polunapuštene voćnjake za oživjeti ih.

"Svojim radom održavamo voćnjake čistima, sprječavamo šumske požare i smanjujemo hidrogeološke rizike”, rekao je Nicotra. â € <"Ljeti, kada su temperature vrlo visoke, požar se može lakše proširiti ako su polja puna zarasle trave i grmlja, a manji požar može u trenu uništiti maslinu koja je tu stoljećima.”

Održavanje trave pokošene i uklanjanje ostataka rezidbe pomaže u sprječavanju nakupljanja grmlja i potencijalnog izazivanja požara. (Foto: Agrestis)

"Zatim, kada je zemlja spaljena, a biljke je više ne podupiru svojim korijenjem, lako može doći do odrona blata nakon jake kiše”, dodao je. â € <"Dobro je utvrđeno da ovu situaciju pogoršava klimatske promjene. Cilj nam je provoditi održivi uzgoj maslina koji na temelju znanstveni dokazi, pomaže u rješavanju toga.”

Kada tim obnovi maslinik, zapuštene biljke obično se podvrgnu reformskoj rezidbi, koja uključuje rezanje glavnih grana. To podrazumijeva karencu od nekoliko godina prije nego što počnu nicati novi izdanci i stabla masline ponovno daju plodove.

"Rad na ovoj kosoj zemlji zahtijeva više truda i povećava troškove proizvodnje,” rekao je Nicotra. â € <"To pridonosi klimatskim problemima s kojima se suočavamo i posljedičnom padu proizvodnje u posljednjih nekoliko godina. No, to nas ne sprječava da idemo dalje na svom putu i da se usavršavamo, trudeći se iu ovom teškom razdoblju za maslinarstvo dati sve od sebe.”

Spomenuo je komentare nekih posjetitelja impresioniranih ustrajnošću njegovog tima u radu dok stremi kvaliteti u ovako izazovnom kontekstu.

"Prije nekog vremena, na kraju obilaska terena, jedan iskusni agronom mi je rekao da mi â € <'treba platiti da nastavi raditi ovdje' jer, po njegovom mišljenju, to nije ekonomski izvedivo,” rekao je Nicotra. â € <"Nazvao nas je ludima jer se pitao kako možemo obrađivati ​​te parcele, a da i dalje budemo uspješna tvrtka.”

"I dalje nastavljamo, sa strašću i predanošću, raditi na ovom poslu, koji nam pruža toliko zadovoljstva,” zaključio je. â € <"Naši su proizvodi naširoko cijenjeni, a naši kupci znaju da kvaliteta koju nudimo ide ruku pod ruku s našom predanošću zaštiti ovih starih stabala maslina i njihovog okoliša, koji su prava baština svih.”