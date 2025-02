Iseljavanje, infrastruktura koče albansku poljoprivredu

Albanski maslinari muku muče zbog iseljavanja i neadekvatne infrastrukture.

Masovni odlazak mladih Albanaca u potrazi za boljim prilikama rezultirao je starenjem radne snage u poljoprivrednom sektoru.

Ovaj nedostatak radne snage posebno je štetan za maslinarstvo. Zbog povijesno rascjepkanog posjeda zemlje u Albaniji i strmog terena u maslinarskoj regiji u zemlji, sadnja, obrezivanje i berba obično se obavljaju ručno.

Moramo koristiti mazge (za prijevoz maslina), kao u srednjem vijeku. Inače, možemo platiti terensko vozilo da odveze masline u mlin, ali to je skupo. - Ysteak Molitaj, albanski uzgajivač maslina

Albanija je dom za oko 12 milijuna stabala maslina, uglavnom duž obale i u unutrašnjosti regije Berat, gdje su masline i drugo voće vitalni za lokalno gospodarstvo.

Prema demografskim podacima iz popisa stanovništva, stanovništvo Albanije palo je s 2.8 milijuna u 2011. na 2.4 milijuna u 2023., a najviše su pogođena ruralna područja.

"Ovdje više nema mladih; svi su već otišli,” rekao je Ysteak Molitaj, uzgajivač maslina iz Molishtea, za Balkan Insight.

Vidi također: Izvješće EU predviđa stagnaciju tržišta maslinovog ulja

Molitaj je pozvao svog sina, koji živi u Grčkoj, da dođe kući i pomogne u žetvi, ali mnogi drugi farmeri ne mogu pobrati sva svoja stabla.

Meno Besimaj iz Centra za prijenos poljoprivredne tehnologije u Vlori rekao je da je ruralni egzodus povećao troškove proizvodnje poljoprivrednika. Kao rezultat toga, cijene maslinovog ulja u podrijetlu porasle su s 5 do 6 dolara (4.6 do 5.5 eura) po litri 2023. na 8 do 10 dolara (7.7 do 9.6 eura) 2024. godine.

"Nedostatak radne snage znači da je porasla i vrijednost radnog dana”, rekao je Besimaj na konferenciji maslinara i mlinara.

"Oko 30 posto troškova proizvodnje maslina čini samo berba”, dodao je. â € <"iako berba maslina postaje mehanizirana budući da sada postoji mnogo tresilica za masline na baterijski i električni ili dizel i sebze yağı.”

Među razlozima ruralnog egzodusa je i loša infrastruktura na selu.

Dok neki ulagači u albanski maslinarski sektor, uključujući Andrewa Stronga iz The Illyrian Pressa, inzistiraju da infrastruktura se poboljšala u proteklih 20 godina, lokalni poljoprivrednici vjeruju da je potrebno mnogo više rada.

Mnoge ruralne neasfaltirane ceste su u lošem stanju, što otežava zapošljavanje radnika za berbu, kupnju potrebnih inputa kao što su boce i transport flaširanog maslinovog ulja do tržišta i distributera.

"Moramo koristiti mazge, kao u srednjem vijeku”, rekao je Molitaj. â € <"Inače, možemo platiti terensko vozilo da odveze masline u mlin, ali to je skupo.”

Prema podacima Svjetske banke, 49 posto ruralnih proizvođača identificiralo je neadekvatan prijevoz, posebice nepostojanje cesta za sve vremenske uvjete, kao svoj najveći izazov.

Osim toga, nedostatak suvremenih skladišnih objekata rezultira kvarenjem i otpadom. Dok su nedavna državna ulaganja u moderne mlinove pomogla pomaknuti brojčanik, postoji određena zabrinutost da ih nisu pratili odgovarajući programi obuke.

Oglas

Oglas

Adhurim Lazaj, stručnjak za maslinovo ulje, rekao je kako albanski poljoprivrednici moraju poboljšati kvalitetu i usredotočiti se na pojedinačno pakiranje umjesto tradicionalnog masovnog izvoza.

"Kako bismo dobili maksimalnu kvalitetu, moramo žeti na vrijeme”, rekao je na istoj konferenciji. â € <"Ako danima držimo količine ubranih maslina, počinje raspadanje i tu se počinje kvariti ulje.”

Napori da se modernizira sektor maslinovog ulja u zemlji dio su nacionalnog strateškog plana za povećanje uzgoja maslina i proširenje izvoza.

Prema podacima Međunarodnog vijeća za masline, predviđa se da će Albanija proizvesti rekordnih 30,000 metričkih tona u usjevnoj godini 2024./25.

"Ove godine se očekuje više od 120,000 tona maslina, što znači da će one prerađene povećati proizvodnju ulja, iako zbog temperaturnih kolebanja i stresa koji su maslinici doživjeli zbog suše urod nije toliko visok kao lani ”, kazao je Besimaj.

"Kapacitet proizvodnje ove godine je dobar, a sve tvornice rade punim kapacitetom”, dodao je.

Rekao je Mivan Peci, savjetnik Olive Oil Times u 2024. intervju da je Albanija godišnje u prosjeku proizvela 20,670 tona maslinovog ulja između 2021/22. i 2023/24. Prije 2020/21, godišnja proizvodnja kretala se između 10,000 i 13,000 tona.

Unatoč rastućem trendu proizvodnje, izvoz nije slijedio taj trend. Prema carinskim podacima koje prenosi Gazeta Tema, Albanija je u prvih devet mjeseci 2,400. godine izvezla 2024 tona maslinova ulja, što je pad od 60 posto u odnosu na isto razdoblje 2023. godine.

Nakon loših žetvi u većem dijelu mediteranskog bazena, 2023. je bila rekordna godina za izvoz albanskog maslinovog ulja.

Euronews Albanija izvijestio je da je izvoz maslinovog ulja dosegao 25 ​​milijuna eura u prvih osam mjeseci 2023., što je porast od 665 posto u usporedbi s istim razdobljem 2022.

Unatoč globalnom maslinovom ulju oporavak proizvodnje U rodnoj 2024./25. godini proizvođači i dalje rade na izvozu pojedinačno pakiranog maslinovog ulja.

"Kao što vidimo, tržište maslinovog ulja napreduje u inozemstvu,” rekao je Armando Lamaj, proizvođač maslinovog ulja u Vlori. â € <"I ove je godine kvaliteta ulja bila vrlo dobra. Ove godine planiram se uključiti u izvozno tržište maslinovog ulja, a krenut ćemo i u postupke certificiranja.”