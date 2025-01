Poljoprivrednici u Mađarskoj napreduju u uzgoju maslina

Kako Europa postaje sve toplija, masline su počele puštati korijenje malo vjerojatne regije daleko od svojih tradicionalnih uzgojnih područja oko Sredozemlja.

U srednjoeuropskoj državi Mađarskoj, masline su pronašle plodan dom na južnim padinama koje okružuju jezero Balaton, jednu od glavnih vinorodnih regija u zemlji i popularnu turističku destinaciju.

Uspio sam pobrati svoj najveći ovogodišnji prinos, 232 kilograma, najviše u Mađarskoj. Kako moja mlađa stabla nastavljaju rasti, vjerujem da je udvostručenje prinosa realno. - Csaba Török, maslinar

"Područje ima jedinstvenu mikroklimu i nevjerojatno je slikovito,” rekao je 55-godišnji lokalni vinar i proizvođač maslinovog ulja Csaba Török Olive Oil Times.

"Okružuju ga brda Svjedoka koja su nastala iz ostataka drevnog Panonskog mora, a tlo je ovdje bogato vulkanskim materijalom”, dodao je.

Vidi također: Proizvodnja maslinovog ulja postaje sve održivija u Omanu

Török je primijetio da se, kako južna Europa postaje toplija i suša, područja pogodna za uzgoj maslina pomiču prema sjeveru.

Prema Europskoj agenciji za okoliš, Europa je najbrže zagrijavanje kontinent. Ekstremni vremenski događaji, kao što su toplinski valovi i suše, očekuje se da će se pogoršati.

Tijekom posljednja dva desetljeća južna Mađarska također je doživjela blaže zime i toplija ljeta. Znanstvena istraživanja također su otkrila da je temperatura površinske vode jezera Balaton porasla za gotovo 2 ºC od 2000. godine.

Török je počeo uzgajati masline sa svojim grožđem Sangiovese kako bi dokazao da su oni koji su sumnjali u krivu. (Foto: Csaba Török)

Török je osnovao svoj vinograd i vinariju na brdu Szent Gyorgy prije otprilike 20 godina. Nekoliko godina kasnije posadio je svoje prve tri masline uz svoj trs kako bi dokazao da je uzgoj maslina izvediv u tom kraju.

"Kad sam stigao ovamo, posadio sam crvene sorte grožđa, posebno Sangiovese,” rekao je Török.

â € <"U to vrijeme smatralo se da je ovo područje pogodno prvenstveno za bijele sorte grožđa i mnogi su mi rekli da te loze nikada neće preživjeti u ovom podneblju.”

"Ali dokazao sam da nisu bili u pravu”, dodao je. â € <"Kako bih dodatno pokazao da sam napravio pravi izbor, posadio sam i nekoliko stabala maslina jer se Sangiovese često uzgaja uz masline.”

Pronalaženje najprikladnijih sorti maslina za sadnju bilo je putovanje za Töröka, koji je na kraju uspio u uzgoju maslina metodom pokušaja i pogrešaka.

"U mom prvom pokušaju, 200 mladih Leccino stabala, tada starih 15 godina, smrznulo se tijekom zime - skupa lekcija," rekao je. â € <"Ali počeo sam ispočetka, a trenutno stanje moje plantaže oblikovalo se u proteklih osam do deset godina. Donosio sam informiranije odluke i usput naučio puno o tim stablima.”

Törökov vinograd i maslinik prostiru se na šest hektara i sadržavaju više od 60 stabala maslina različitih sorti maslina, uključujući španjolske Picual i Arbequina, francuske Aglandu te Mouflal i Leccino iz Italije.

Csaba Török sa svojim ubranim maslinama (Foto: Török)

U gaju se nalaze i tri balkanske sorte maslina: oblica i bjelica iz Hrvatske te carolea iz Slovenije. Otprilike desetak stabala maslina koje uzgaja Török staro je između 50 i 400 godina, dok su ostala stara 10 godina.

Godine 2020. Török je postao prvi u Mađarskoj koji je proizvodio maslinovo ulje od lokalno ubranih maslina. Ove rodne godine ostvario je najobilniji urod.

"Uspio sam ubrati svoj najveći urod ove godine, 232 kilograma, najviše u Mađarskoj”, rekao je. â € <"Kako moja mlađa stabla nastavljaju rasti, vjerujem da je udvostručenje prinosa realno.”

Oglas

Oglas

Iako vrijeme postaje blaže u tom području, zimske temperature često padaju ispod nule, što predstavlja značajan izazov za Török.

"Najveći problem su zimske hladnoće”, rekao je. â € <"Na mom imanju najniža temperatura zabilježena u posljednjih 15 godina bila je –14.7 ºC, a i tada je trajala samo sat vremena. Obično se ne spušta ispod – 10 ºC.”

"Vjerujem da su najbolja mjesta za uzgoj vinove loze – ona s idealnim kutom, orijentacijom, nadmorskom visinom i drugim čimbenicima – također najprikladnija za uzgoj maslina, osiguravajući dosljednu proizvodnju plodova iz godine u godinu,” dodao je.

Ovisno o sorti, stabla masline mogu podnijeti temperature i do – 12 ºC. Međutim, produljena izloženost temperaturama smrzavanja ispod –7 ºC može ih ozbiljno oštetiti.

Török je također primijetio da su u posljednje tri godine mnogi poljoprivrednici u blizini Balatona počeli uzgajati masline, iako neki od njih samo u dekorativne svrhe.

"Čini mi se kao da sam ja bio taj koji je upalio zeleno svjetlo”, rekao je. â € <"No, mnogima od onih koji se bave uzgojem maslina nedostaje stručno znanje. Oni sade masline jednostavno zato što ih vole, a ne zato što žele od njih živjeti.”

Maslinarstvo se proširilo na više regija u južnoj Mađarskoj. Jugoistočno od jezera Balaton, blizu Pečuha, vrtlar i farmer Gabor Stix uzgaja masline gotovo dva desetljeća.

Gabor Stix s posjetiteljima u svom masliniku (Foto: Gabor Stix putem Facebooka)

“[Masline] su jedna od najzahvalnijih biljaka s kojima sam dosad imao posla”, rekao je Stix za mađarsku internetsku publikaciju Zöld Hang. â € <"Imamo glinasto tlo, koje im savršeno odgovara. Ni njihove potrebe za vodom nisu posebne; dobivamo onoliko vode koliko im treba.”

Stixova su stabla maslina uglavnom namijenjena prodaji, a on očekuje da će sva svoja stabla prodati do ožujka. On također proizvodi male količine maslinovog ulja lokalno koristeći mlin čekićar za drobljenje maslina i vinsku prešu za izdvajanje ulja iz maslinove pulpe.

Stix je izdržljivost stabala maslina koje uzgaja i prodaje pripisao njihovom lokalnom uzgoju i prilagodbi mladih stabala lokalnim vremenskim uvjetima.

"To funkcionira jer prodajemo biljke koje sami proizvedemo”, rekao je. â € <"Aklimatizacija je važna jer drveće uči koliko je hladno bilo prethodne godine i razvija se u skladu s tim sljedeće godine.”

"Do sada se u Mađarskoj nije proizvodilo mnogo ulja, ali skromne količine su vrlo dobre kvalitete”, dodao je Stix. â € <"Cijena jedne litre maslinovog ulja proizvedenog u Mađarskoj je oko 45,000 do 50,000 forinti [otprilike 109 do 121 €]. Čini se nevjerojatno, ali ljudi to i dalje kupuju.”

"Kod nas već imamo veće plantaže”, zaključio je. â € <"Mislim da je velika prednost ovdje u Mađarskoj što imamo takve mogućnosti.”