talijanski ekstra djevičansko maslinovo ulje proizvođači su prednjačili u 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition, s 97 zlatnih i 50 srebrnih nagrada, više od bilo koje druge zemlje sudionice. Suci su nagradili 68 posto od 217 talijanskih etiketa prijavljenih na natječaj.

Iako ovi rezultati naglašavaju kvaliteta talijanskih ekstra djevičanskih maslinovih ulja, skroman uspjeh nije bio iznenađenje jer su se pobjednički proizvođači nosili s vrlo zahtjevnom berbom.

Korištenje električnih romobila ističe 2023/24 usjeva uključivalo je ekstremne vremenske prilike od sjevera do juga, uključujući dugotrajne suše, vruće ljetne vrućine, jake vjetrove i oluje s tučom.

Dok je južna Italija izvijestila o dobrim rezultatima, povećavajući ukupne količine proizvodnje, sjeverne i središnje regije doživjele su katastrofalnu kampanju.

"Ovo je bila jedna od najtežih sezona kojih se sjećam, mučena nepovoljnim vremenom i upornim maslinova voćna muha napada,” rekla je Alessandra Nicolai, vlasnica Zlatnom nagradom nagrađena Millenovecento 80 u srednjoj Italiji.

Smješten u srcu etruščanske regije Latium, sjeverno od Rima, Millenovecento 80 prožet je stoljetnom tradicijom uzgoja maslina.

"Srećom, nekoliko naših maslinika na području jezera Bolsena ostalo je produktivno, što nam je omogućilo da ispunimo proizvodne ciljeve,” rekao je Nicolai. â € <"No, u našim krajevima svjedočio sam mnogim voćnjacima koji su potpuno ogoljeli od maslina.”

Alessandra Nicolai slavi uspješnu sezonu nakon što je pobijedila štetočine i ekstremne vremenske nepogode. (Foto: Millenovecento 80)

Naglasila je da povećanje proizvodnje visokokvalitetnog ekstra djevičanskog maslinovog ulja u Italiji ovisi o provedbi politika podrške i povećanju svijesti potrošača.

"Kako bismo privukli potrošače, organiziramo vođene degustacije maslinovog ulja, prikazujući naš jedinstveni pristup izvanrednom svijetu maslinovog ulja,” rekao je Nicolai.

"Oduševljeni smo zlatnom nagradom,” dodala je. â € <"To je vrhunac godina napornog rada, odricanja i stalnog poboljšanja. Svake godine nastojimo poboljšati našu kampanju i postići još bolje rezultate.”

Unatoč nekoliko neuspjeha iz oluje s tučom u kasnoj sezoni, većina proizvođača maslinovog ulja u Pugliji, koja se nalazi na jugu Italije, izvijestila je o uspješnoj sezoni.

Korištenje električnih romobila ističe NYIOOC Zlatna nagrada nije iznenadila braću Vieste, Pasqualea, Vincenza, Giacoma i Raffaelea, koji upravljaju Oleificio Fratelli Vieste u Apuliji.

Pasquale, Vincenzo, Giacomo i Raffaele Vieste (Fotografija: Oleificio Fratelli Vieste)

"Tražili smo ovaj rezultat. Bili smo tako pažljivi u upravljanju nasadom i cijelom fazom proizvodnje,” rekao je Raffaele Vieste. â € <"Pobjeda u New Yorku nam puno znači jer nam govori da smo na pravom putu.”

"Uzgoj zdravog voća postao je veći izazov nego u prošlosti, ponajviše zbog nepredvidive klime”, dodao je. â € <"To također znači pažljivo praćenje svake faze nakon vegetacije, usvajanje održivijih i prirodnih proizvoda i suzbijanje maslinove mušice zamkama.”

Nagrađivano ekstra djevičansko maslinovo ulje Cristalda e Pizzomunno dobilo je ime po lokalnoj legendi o dvoje ljubavnika koje su osujetile zavidne morske sirene.

Nakon što su odoljeli iskušenjima sirena, ljubavnici su se preobrazili – muškarac u stijenu, a žena u sirenu. Legenda kaže da se ponovno okupljaju svakih 100 godina zahvaljujući milosti boga mora.

"Cilj nam je podijeliti ovu cijenjenu legendu, koja se prenosi kroz generacije,” rekao je Vieste. â € <"Kupce privlači priča i jedinstveni dizajn boca lokalnog umjetnika Raffaelea Montemorra.”

"Naš vodeći proizvod ističe se i osjetilno i kao narativni medij. Ne možemo biti ponosniji na njegov uspjeh,” dodao je.

Drugi apulijski pobjednik, Archidamo III, također osvojio zlatnu nagradu u New Yorku. Archidamo III zaradio svoj četvrti NYIOOC nagrada u nizu.

Iako je Archidamo III blizu tampon zone za Xylella fastidiosa, to nije spriječilo proizvođača da proširi svoje nasade. (Foto: Archidamo III)

"Te pobjede govore nama, našim kupcima i cijelom svijetu, da apulijsko visokokvalitetno maslinovo ulje ostaje svjetska klasa čak iu ovim izazovnim vremenima,” rekao je vlasnik Ernesto Maria Buondonno. â € <"Željeli smo sudjelovati u natjecanju jer se nalazimo u regiji gdje proizvodnja maslinovog ulja riskira napuštanje.”

"Bio je to način da se prikupi nova energija u trenutku kada su apulijske masline na udaru Xylella fastidiosa," on je dodao. â € <"Bio je to način da se pokaže da regenerativna poljoprivreda, dobre prakse na terenu i inovacije mogu dati rezultate i povećati otpornost.”

Unatoč izazovima koje je predstavljala smrtonosna bakterija maslinovog drveta, područje je bilo blagoslovljeno dobrom berbom.

"Imali smo ne jednu nego nekoliko loših sezona,” rekao je Buondonno. â € <"Ovaj put nam je pala proljetna kiša u savršenom trenutku. Možda bi prinosi mogli biti veći, ali kvaliteta je vrlo visoka.”

"Ova izvanredna regija ima još toliko toga za reći i zato ulažemo u 5,000 novih stabala maslina različitih sorti, proizašlih iz jedinstvene apulijske baštine biološke raznolikosti,” dodao je.

Izazovna sezona s kojom se suočavaju mnogi toskanski proizvođači u središnjoj Italiji nije umanjila njihovu otpornost. Frantoio Pruneti je nagrađen na NYIOOC svake godine od 2016. i zaradio još jednu zlatnu nagradu 2024.

Unatoč brojnim izazovima s kojima su se ove godine susreli toskanski proizvođači, Frantoio Pruneti optimistično gleda na budućnost s nastojanjima da posadi 12,000 novih stabala. (Foto: Frantoio Pruneti)

"U posljednjih nekoliko godina mnoge su se stvari promijenile,” rekao je suvlasnik Gionno Pruneti. â € <"Puno smo uložili u našu novu uljaru i najnovije tehnologije. Također smo uložili u nasade, obnavljajući napuštene voćnjake i sadeći 12,000 novih stabala, uključujući tradicionalne sorte maslina i druge gotovo nečuvene.”

"Mjeseci koji su prethodili žetvi bili su neizvjesni zbog vremenskih prilika”, dodao je. â € <"Nakon prvih testova, međutim, uvidjeli smo da smo u našim maslinovim uljima pronašli tradicionalno značajne note i još jednom potvrdili izvrsnost.”

Pruneti je rekao inovativni pristup tvrtke u šumarcima i mlinu omogućili su im da prevladaju izazove koje predstavljaju štetočine, dok je rezultirajuće ekstra djevičansko maslinovo ulje obdarilo prepoznatljivim biljnim notama.

Unatoč izazovnoj sezoni za mnoge u sjevernoj Italiji, Agraria Riva del Garda, renomirana zadruga uz najveće talijansko jezero, ponovno je proslavila osvajanje Zlatne nagrade za svoj brend Uliva.

"Nagrada nas ispunjava zadovoljstvom i prije svega potvrđuje da je put kojim smo krenuli u održavanju, a možda i poboljšanju, standarda kvalitete naših proizvoda ispravan”, rekao je Furio Battelini, voditelj tehničke jedinice Agrarije.

Zadruga Agraria Riva del Garda nalazi se na sjevernom rubu tradicionalnog maslinarskog terena. (Foto: Agraria Riva del Garda)

Nalazi se u blizini 46th Paralelno, povijesno najsjevernija granica za uzgoj maslina, Ulivin uspjeh proizlazi iz jedinstvene sorte Casaliva i posvećenog truda oko 1,200 lokalnih proizvođača.

"Doživjeli smo slijed apsolutno pozitivnih godina i drugih koje su bile iznimno teške posljednjih godina,” rekao je Battelini.

Glavni stručnjak za masline Agrarije smatra prilagodbu vremenskim prilikama i klimatske promjene zahtijeva stalne inovacije u poljoprivrednim praksama i tehnikama prerade maslina.

“Naša predanost održivom razvoju nikada ne prestaje,” rekao je. â € <"Svaka sezona donosi izazove, ali naši dosljedni rezultati potvrđuju da te varijacije ispravno tumačimo.”

"Doista, dosljedna kvaliteta, ovjerena od strane NYIOOC, znači da se regijom, sortama maslina i sposobnošću uzgoja u masliniku i preradom u mlinu upravlja na najbolji način“, zaključio je Battelini.