Ozbiljna suša u Italiji oštetila je stabla maslina prije berbe

A nemilosrdna suša zajedno s produženim toplinskim valovima ozbiljno utječe na talijanske maslinike nekoliko mjeseci prije rane berbe.

Južne regije, odgovorne za većinu talijanske proizvodnje maslinovog ulja, snose najveći teret ovih surovih vremenskih uvjeta.

Coldiretti Puglia, istaknuto udruženje poljoprivrednika, ima Upozorio da bi proizvodnja maslinovog ulja u regiji mogla pasti za više od 50 posto.

Već smo izgubili cjelokupnu proizvodnju maslina za tekuću sezonu. Štoviše, ako ovi vremenski uvjeti potraju, proizvodnja sljedeće sezone također bi mogla biti ugrožena. - Paolo Colonna, predsjednik, Udruga proizvođača maslina Basilicata

Brojna kišna stabla maslina u Pugliji pokazuju znakove nedostatka vode, a mnoge se masline suše na granama.

U regijama gdje je navodnjavanje moguće, voda je i dalje oskudna. Rezervoari vode u Pugliji smanjili su se za 57 posto u usporedbi s prethodnom sezonom, što je dovelo do značajnih gubitaka u cijelom poljoprivrednom sektoru.

"Ozbiljna i dugotrajna suša prisiljava poljoprivrednike da poduzmu hitno navodnjavanje uz pretjerane troškove, potaknuto visokim cijenama goriva potrebnog za vađenje vode iz bunara i njezin transport tankerima”, upozorio je Coldiretti. â € <"Arteški bunari propadaju, a plići bunari nestaju, presušuju.”

Temperature su stalno bile iznad sezonskih prosjeka, što je navelo talijansku službu za vremensku prognozu vojnog zrakoplovstva da opetovano upozorava na izvanredne toplinske valove.

Ponašanje zaštićene vrste čvorka promijenilo se zbog vrućine, što je pogoršalo izazove s kojima se susreću maslinari.

Velika jata ovih ptica sada su stalno prisutna na selu, uzrokujući značajnu štetu lokalnoj poljoprivredi. Coldiretti je primijetio da svaka ptica može konzumirati do 20 grama maslina dnevno.

Kako bi se ublažio pritisak u maslinarskim područjima koja su već pod velikim utjecajem vremenskih prilika, regionalno vijeće je privremeno ukinulo mjere zaštite ptica, dopuštajući lov na čvorke tijekom vrhunca berbe maslina kada su štete najveće.

Oprol, udruga proizvođača maslina u Basilicati, upozorio da je kritično stanje maslinika promatrano od prošle godine eskaliralo u intenzivniju hitnu fazu.

"Već smo izgubili cjelokupnu proizvodnju maslina za tekuću sezonu,” rekao je Paolo Colonna, predsjednik udruge. â € <"Štoviše, ako ovi vremenski uvjeti potraju, proizvodnja sljedeće sezone također bi mogla biti ugrožena.”

Situacija na Siciliji je jednako teška. Rijetka, slaba kiša u nekim područjima tijekom posljednja dva tjedna nije ublažila isušeno tlo. Zbog suhog vremena stabla maslina na nekoliko dijelova otoka prerano opadaju, što je prirodni odgovor na ekstremni stres.

Poljoprivreda u cijeloj regiji je u izvanrednom stanju, a rezerve vode pale su na povijesno niske razine.

Tamo gdje je to izvedivo, lokalna vlast nastoji olakšati poljoprivredna gospodarstva, istovremeno osiguravajući odgovarajuću dostupnost vode za stanovništvo. Talijanska mornarica dopremila je zalihe vode na otok.

U isto vrijeme divljaju šumski požari, koji predstavljaju nove rizike za šumska područja i stanovništvo te kompliciraju napore za ublažavanje posljedica suše.

Coldiretti je izvijestio da su požari već opustošili 5,800 hektara sicilijanske zemlje. Očekuje se kolaps proizvodnje maslina, voća i vina, a šteta za lokalne poljoprivrednike mogla bi doseći 3 milijarde eura.

Nešto manje teške suše i temperaturni uvjeti također su pogodili središnje regije, uključujući Lazio i Umbriju, dom mnogih značajnih talijanskih kompanija za maslinovo ulje.

U Umbriji su proljetne padaline i dobro cvjetanje u početku pobudili nade u uspješnu sezonu unatoč tome što je ova godina bila â € <'izvan godine' u prirodnom ciklusu izmjenične rodnosti stabala masline.

No, jaki vjetrovi, ekstremno visoke temperature i suho vrijeme izazov su domaćim maslinarima. U Treviju, jednom od povijesnih područja proizvodnje maslina u Umbriji, mnoge masline pokazuju znakove dehidracije.

"Trenutna suša alarmira sve proizvođače maslina u regiji,” Paolo Morbidoni, predsjednik Umbrijski putevi maslinovog ulja, rekao je RAI novinskoj službi. â € <"U ovom trenutku svi uzgajivači moraju biti oprezni i djelovati kako bi što više ublažili posljedice suše.”

"Situacija u našem području ostaje podnošljiva, iako vrućina ozbiljno iskušava otpornost stabala maslina,” Luca Perotti, direktor nagrađivanog toskanskog proizvođača Pometti, Rekao je Olive Oil Times.

"Biljke mogu podnijeti visoke temperature i nedostatak kiše, ali plodovi trpe. Unatoč tome što ih ima u izobilju ove sezone, one postaju crne”, rekao je. â € <"To je prije svega zbog stalno visokih temperatura koje prelaze 33 ºC do 35 ºC.”

Pometti je rekao da ublažava utjecaj suše koristeći kaolin glinu na svojim maslinama kako bi ih zaštitio od izravne sunčeve svjetlosti i maslinova voćna muha.

"Obično se ovaj proizvod koristi za zaštitu od maslinove muhe, ali smo otkrili da također štiti plodove od â € <'opekline od sunca', rekao je. â € <"Trenutno se ne možemo požaliti na uvjete na terenu. Zatravljivanje i malčiranje od košnje trave sigurno pomaže u održavanju dobre vlažnosti tla. Lišće je gusto, a satelitske slike potvrđuju pozitivan učinak naših napora.”

Uvjeti se znatno razlikuju u nekim središnjim i sjevernim regijama, gdje su različiti vremenski obrasci, niže temperature i prekomjerne količine oborina u nekim slučajevima prouzročile znatnu štetu.

"Italija je zemlja [trenutačno] meteorološki podijeljena na dva dijela i klimatska kriza koja je u tijeku predstavlja ozbiljan izazov za poljoprivredna poduzeća”, rekao je Cristiano Fini, nacionalni predsjednik CIA-Agricoltori Italiani, udruge poljoprivrednika.

U Venetu, gdje su prekomjerne padaline predstavljale izazov za mnoge farme, trenutna sezona maslina zahtijeva vješt pristup upravljanju stablima.

"Ove smo godine u sjevernoj Italiji vjerojatno iskusili više oborina nego ikad prije tijekom prvih šest mjeseci. Shodno tome, žetva vrlo dobro napreduje,” Johannes Pan, voditelj marketinga nagrađivanog Paneolio, Rekao je Olive Oil Times.

"Pozitivne povratne informacije o rezultatima natjecanja pokazuju da su naši poljoprivredni i proizvodni pristupi učinkoviti, čak i u različitim uvjetima,” rekao je. â € <"Tijekom proteklih pet godina suočili smo se sa svime, od teške suše do prekomjernih padalina.”

Italia Olivicola, udruga maslinara, predviđa da će â € <'izvan godine' u kombinaciji s ekstremnim vremenskim uvjetima smanjilo bi proizvodnju talijanskog maslinovog ulja za najmanje 23 posto u usporedbi s prethodnom sezonom.

Podaci Europske unije pokazuju da Italija proizveo 328,000 tona maslinova ulja u plodnoj 2023./24. godini, što je značajno iznad prošlog petogodišnjeg prosjeka od 307,000 tona.