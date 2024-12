IUCN proučava kompromise između intenzivnih i tradicionalnih maslinika

A Studija koju je objavila Međunarodna unija za očuvanje prirode (IUCN) ispitala je profile održivosti različitih tipova maslinika i usporedila ih s drugim uljaricama.

Od svog osnutka 1948. godine, IUCN je na čelu globalnih napora za očuvanje, pružajući kritične uvide u zdravlje našeg planeta. Pregledao je rezultate akademskog istraživanja o različitim područjima uzgoja maslina i vrstama gospodarenja te njihovim utjecajima na biološku raznolikost, usluge ekosustava i prinose.

Studija je preporučila usvajanje sustavnog pristupa koji bi trebao uključivati â € <"način na koji se ti usjevi proizvode, trguje i konzumira te socio-ekonomski kontekst u koji su ti vrijednosni lanci ugrađeni.”

Nema velike razlike između utjecaja (monokulturnog) tradicionalnog uzgoja i intenzivnog i superintenzivnog uzgoja na biološku raznolikost. U posljednja dva slučaja, rezultat je samo veća pokrivena površina. - Beatriz Lozano, istraživačica tla, Sveučilište u Córdobi

Prema znanstvenim člancima recenziranim od strane posebno odabranog stručnjaka za uzgoj maslina, tradicionalni maslinici mogu imati veću bioraznolikost, ali se obično postižu manji prinosi. Štoviše, pronađeno je 40 posto veće bogatstvo biljnih vrsta u organskim okruženjima u usporedbi s konvencionalnim sustavima.

S negativne strane, studija je istaknula da je utvrđeno da intenzivni (velike gustoće) uzgoj maslina ima značajniji negativan utjecaj na zimujuće vrste ptica, čije je bogatstvo značajno opalo u super-intenzivnim (super-visoke gustoće) voćnjacima.

Studija IUCN-a istaknula je sporiji početni rast višegodišnjeg stabla masline, s prosječnim vremenom do početne proizvodnje između tri i pet godina, te njegovu veliku osjetljivost na štetočine i bolesti kao nedostatke u usporedbi s jednogodišnjim uljaricama. Ipak, s dugim životnim vijekom (prosječno 500 godina), stabla masline mogu podnijeti sušu i loša tla.

Studija se također usredotočila na vitalni aspekt potreba za vodom. Među razmatranim uljaricama najveći vodeni otisak imaju maslinici s godišnjom količinom od 14,500 prostornih metara vode potrebne za proizvodnju jedne tone ulja. Slijedi lan s 9,400 kubika, kikiriki sa 7,500 kubika i suncokret sa 6,800 kubika godišnje.

Maslinici se tradicionalno ne navodnjavaju i imaju široko raspoređena stabla (80 do 120 po hektaru), budući da se obično uzgajaju u mediteranskoj regiji.

Zbog dubokog korijenskog sustava stabla masline dobro podnose sušu. Međutim, vrlo su osjetljivi na količinu padalina primljenu tijekom zime.

Optimalan razvoj maslinove koštunice ne može se zajamčiti u slučaju dugotrajne nestašice vode i ekstremnih temperatura, poput onih u proljeće i ljeto diljem Španjolske i većeg dijela ostatka mediteranskog bazena u 2022 i 2023, kada je proizvodnja maslinovog ulja pala na povijesne padove.

Doista, nedostatak vode je sve veći rizik za uljarice zbog klimatskih promjena. Studija također naglašava negativne učinke ekstenzivnih monokultura uljarica na kišu i klimatske obrasce diljem svijeta, s â € <"ekstremni vremenski događaji predviđa se da će postati znatno učestaliji, što će dovesti do znatnih smanjenja proizvodnje uljarica.”

"Ne treba zaboraviti da je španjolski tradicionalni krajolik maslinika monokultura, sa svim posljedicama za biološku raznolikost. Njegov ekološki utjecaj je znatan,” rekla je Beatriz Lozano, članica istraživačkog tima za održivo korištenje i upravljanje tlima na Odsjeku za poljoprivrednu kemiju, edafologiju i mikrobiologiju Sveučilišta u Córdobi.

Povećano uvođenje intenzivnog (200 do 600 stabala po hektaru) i superintenzivnog (1,000 do 2,000 stabala po hektaru) uzgoja maslina, uz njihovu široku primjenu navodnjavanja, dovelo je do rastući trend u Španjolskoj tijekom posljednjeg desetljeća, posebice u andaluzijskoj pokrajini Jaén.

Ovo intenziviranje smanjuje troškove berbe, povećava proizvodnju i umanjuje utjecaj prirodne izmjenične rodnosti stabla masline.

Alternativni ciklus ležaja Stabla masline imaju prirodni ciklus izmjeničnih godina visoke i niske proizvodnje, poznat kao â € <"na-godine” i â € <"van godine”, respektivno. Tijekom jedne godine stabla masline više rode, što rezultira povećanom proizvodnjom maslinova ulja. Nasuprot tome, an â € <"izvan godine” karakterizira smanjen urod maslina zbog stresa iz prethodne godine â € <"godine.” Proizvođači maslinovog ulja često prate te cikluse kako bi predvidjeli i planirali varijacije u proizvodnji.

Međutim, â € <"nema velike razlike između utjecaja tradicionalnog uzgoja i intenzivnog i superintenzivnog uzgoja na bioraznolikost”, rekao je Lozano. â € <"U posljednja dva slučaja, rezultat je samo veća pokrivena površina."

Studija IUCN-a nadalje je naglasila da, kao višegodišnji usjev, masline mogu smanjiti gubitak prirodnih ekosustava i bioraznolikosti ako se uzgajaju u polikulturi, čime se omogućuje razvoj složene vegetacije u masliniku. Stoga maslina može imati presudnu ulogu u očuvanju kvalitete staništa.

Integracija maslina i usjeva kao dio a silvoarable alley-cropping sustav Utvrđeno je da pruža usluge ekosustava – dobrobiti koje ljudi dobivaju od ekosustava – poput obnove tla, očuvanja vode, regulacije klime i povećanja bioraznolikosti.

Godine 2022. Lozano i njezin tim proveli su studiju o međuusjevima u nenavodnjavanim mediteranskim maslinicima u sklopu projekta Europske unije Diverfarming gdje â € <"cilj pokrovnog usjeva bio je poboljšati biološku raznolikost i kvalitetu tla, kao i povećati povrat uzgajivača.”

Održive mjere za očuvanje tla kao što je međuusjev šafrana (Crocus sativus) ili lavanda (Lavandula x intermedia) u nenavodnjavanim maslinicima â € <"može biti vrlo učinkovit u sprječavanju erozije tla i poboljšanju svojstava tla,” rekao je Lozano.

No, upozorila je i na to â € <"klimatske varijable mogu imati dubok utjecaj, posebno na tradicionalni sustav uzgoja maslina,” i â € <"možda neće biti zajamčena žetva pokrovnog usjeva.” Štoviše, â € <"vrlo je teško dobiti pozitivan financijski povrat od drugog usjeva uzgojenog u drvoredima u nenavodnjavanim maslinicima.”

"U vrijeme velike nestašice vode, koja pogađa čak i masline koje su vrlo otporne na sušu, pokrovni usjevi teško podnose nedostatak vode i često se pokazuju neodrživim kao dodatni izvor prihoda za maslinare“, dodao je Lozano.

Unatoč rizicima povezanim s održivošću pokrovnih usjeva u nenavodnjavanim maslinicima, â € <"općenito, nedavno je došlo do ekspanzije pokrovnog uzgoja u španjolskim maslinicima, potaknute posebnim subvencijama EU-a,” rekao je Lozano.

Doista, službeni podaci o površini maslinika s međuusjevima pokrovnih usjeva pokazuju impresivan porast od 1.4 milijuna hektara u 2022. – prije posljednjeg ponavljanja Zajednička poljoprivredna politika (CAP) stupio je na snagu 2023. godine – na 2.4 milijuna hektara u ožujku 2024. godine.

Kao praktični primjeri, dva projekta u Španjolskoj povezana su s međusobnim usjevima u maslinicima – uključujući napore za promicanje bioraznolikosti kroz pčelarstvo, uzgoj lavande i ruralni turizam u â € <'Olivares de Miel' projekt i â € <'Olivares Vivos,' koji sa svojim Projekt LIFE Olivares Vivos+, produžio se izvan Španjolske u Italiju, Grčku i Portugal – usmjerene su na povećanje bioraznolikosti, smanjenje erozije tla i stvaranje isplativih ulaganja u pokrovne usjeve.

To se uglavnom može postići dodatnom, sveobuhvatnom obukom u međuusjevima i posvećenim naporima za poboljšanje marketinških, komunikacijskih i strategija brendiranja kako bi se ekološki osviještenim potrošačima prodavali proizvodi visoke kvalitete s dodanom vrijednošću.

Povjerenstvo za preživljavanje vrsta IUCN-a objavilo je u svom izvješću objavljenom u lipnju 2024 â € <"prijelaz na održivije prakse, kao što je organski uzgoj i korištenje pokrovnih usjeva, ključan je za smanjenje utjecaja proizvodnje maslinovog ulja na okoliš.”

Ovaj je cilj osnažen novim odredbama postavljenim u CAP-u EU-a, koji traje do 2027., odnosno uvođenjem ekoprograma (za Španjolsku, kako je navedeno u Španjolski strateški plan CAP-a i EU-a Strategija biološke raznolikosti za 2030. godinu), uz prepoznavanje visoke ekološke i društvene vrijednosti učinka svjesnih maslinara na očuvanju okoliša za povećane ne-robne koristi.