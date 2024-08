Poklon paket maslinovog ulja dobiva Dieline Nod

Moscone Center u San Franciscu bio je domaćin konferencije Dieline Package Design koju su održale istoimene web stranice i Inwork, savjetodavno poduzeće za pakiranje i izradu prototipova, povodom najnovijeg â € <"KAKO dizajnirati uživo “.

Nagrade Dieline Package Design godišnje su svjetsko natjecanje posvećeno pakiranju marke. Za izdanje iz 2013. na natječaj je stiglo preko 1,100 prijava iz 61 zemlje svijeta. Natjecanjem predsjeda Debbie Millman, koja zajedno sa svojim timom u Sterling Brandsu također sudi Međunarodne nagrade za dizajn maslinovog ulja u New Yorku.

Natjecanje Dieline imalo je trinaest kategorija, od kojih su mnoge bile posvećene hrani. Kriteriji ocjenjivanja temeljili su se na kvaliteti kreativnosti, tržišnosti i inovativnosti. Osim standardnih nagrada, projekt s najboljim bodom dobio je i â € <"Nagrada Best of Show ”, a na konferenciji bi mogao predstaviti studiju slučaja. Andrew Gibbs, osnivač The Dieline, također je odabrao â € <"Izbor urednika ”, a ove godine stvorena je nova nagrada za održivo pakiranje.

Korištenje električnih romobila ističe â € <"Mliječni proizvodi, začini, ulja, umaci i začini ”u kategoriji su bile tri ekstra djevičanska maslinova ulja. My Olive Tree, iz Grčke, zauzela je treće mjesto, dok su A Couple Drops (Grčka, opet) i talijanska Madonna Dell'Olivo Special Edition 2013 dobili nagradu Merit.

Madonna Dell'Olivo nagrađivana je farma uljara koju vodi geolog Antonino Mennella, koji svoj rad u uljari posebno posvećuje poboljšanju i vrednovanju značajki različitih sorti maslina.

Madonna dell'Olivo nalazi se u južnoj talijanskoj regiji Campania, u blizini drevnog svetišta u samom srcu prelijepog područja Cilento, koje je vrlo cijenjeno i zbog svog primorskog primorja i zbog svog sela bogatog poviješću i plodnim zemljama. Svetište je dobilo ime po čudesnom prizoru Madone nad maslinom od strane nekih mladih lokalnih pastira u 16. stoljeću.th stoljeću.

Od 200 stabala maslina oko obiteljske drevne vile, koju je spasio od propadanja, Mennella proizvodi ekstra djevičanska maslinova ulja od maslina, poput RaRo - čudesne i složene mješavine lokalnih sorti Ravece i Rotondella 50/50, sa svojim šarmantnim aroma svježe ošišane trave, kože rajčice i aromatičnog bilja. Tu je i monovarietalni Itrans, izrađen od itranskih maslina, s nježnom cvjetnom aromom koja unosi više elegancije u njegov bogati karakter, i Carpellese, izrađen od ove manje poznate, ali izvrsne lokalne sorte.

Ove godine Mennella je odlučio spakirati ograničeni broj boca od 1.5 litre - veći format klasičnog Leptira često prihvaćenog za vrhunski šampanjac koji također koristi u manjem formatu za boce od 250 ml - s posebnom etiketom i elegantnom kutijom koristiti kao poklon ili za posebne prilike.

U 2013. samo oko 100 â € <"napravljena su posebna pakiranja ”, boce uglavnom punjene Carpelleseom ili drugim uljima Madonne dell'Olivo na zahtjev. Mnogi od njih poslani su u SAD, jedno od glavnih tržišta ove male talijanske tvrtke. Za 2014. planira napraviti gotovo isti broj posebnog paketa napravljenog mnogo više za prestiž nego za posao.

Nakon što je u posljednje tri godine redizajnirao logotip i etikete marke, multidisciplinarni dizajn NJU - sa sjedištem u Eboliju, Cilento - opisao je ovo inovativno rješenje za pakiranje: â € <"Iskorištava - kroz prepoznatljiv izbor boce od 1.5 litre magnum, teksturu i urezane ilustrativne detalje - baštinu, visoku kvalitetu i slavljenički duh povezan sa šampanjcem i iskustvom i strašću majstora. "

Richard Baird, engleski slobodni dizajner specijaliziran za logotipe, robnu marku i ambalažu i urednik u The DieLine, također je napisao, â € <"Postoji gotovo redukcionistički pristup rješenju pakiranja na način da favorizira slike i strukturni izbor kao vizualne metafore, umjesto da se usredotočuje na izravne i konvencionalne znakove. Iskorištavanjem ustaljenih percepcija koje se oprašuju iz drugih industrija kako bi se postigla komunikativna jednostavnost i vizualna tišina koja se osjeća sofisticirano, ali ne i apstraktno. Rješenje koje nadopunjuje prijedlog koji će se vjerojatno svidjeti kupcima s već uspostavljenim odnosom s brandom koji traže nešto prepoznatljivo za posebnu prigodu. "



Kreativni direktor NJU-a, Mario Cavallaro

Vanjski dio dizajnerskog rješenja NJU sastoji se od â € <"kutija s dva dobro razmaknuta velika slova, san-serif tegova, neobičnih rezova preko terminala, različitih širina hoda i puno neispisanog prostora ”za minimalistički učinak. Završna obrada srebrnom blok folijom samo ojačava Premium zamišljanje ambalaže i njenog sadržaja. Suprotno tome, čini se da su dizajn i grafika boce više povezani s temama baštine, iskustva i vrijednosti zanatstva.

Prema Bairdu, čak â € <"povlači analogiju između trajne religijske povijesti i drevne prakse proizvodnje maslinovog ulja "zbog stilizirane slike žene - koja predstavlja Madonu iz Svetišta u blizini farme - koja je, čini se, urezana u monokromatski ispis na papiru neobičnog letak / etiketa. U unutrašnjosti sadrži informacije o farmi, ručno napisane detalje o odabranom ulju i narativne elemente koji pojačavaju komunikativne elemente dizajna. Čini se da je Madonni vezana očiju gumenom trakom koja drži etiketu zatvorenom, što također podsjeća na boginju sreće Fortunu.

Mario Cavallaro, kreativni direktor NJU-a, rekao je: â € <"Jako smo sretni zbog ovog priznanja našem istraživanju u kvaliteti dizajna. A još smo sretniji jer to znači da smo uspjeli pružiti velikom ekstra djevičanskom maslinovom ulju Antonina Mennelle, koje je nagrađivano u cijelom svijetu, pravo pokriće za obećanje marke. Ali ponajviše, ponosni smo što su dvije tvrtke (i studio i klijent) osnovane u južnoj Italiji ocijenjene i cijenjene u tako važnom kontekstu kao što je San Francisco, pored nekih visokih međunarodnih studija i marki. "