Cijene španjolskog maslinovog ulja padaju kako se proizvodnja oporavlja

Prema podacima Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i prehrane te zemlje, Španjolska je proizvela 1.38 milijuna metričkih tona maslinova ulja u godini usjeva 2024./25., pri čemu je većina maslina pobrana i samljevena.

Iako ovogodišnji urod neće dosegnuti 1.65 milijuna tona predviđenih prije početka žetve u listopadu, to je znatno više od 665,800 tona proizveden 2022/23 i 852,600 tona godinu poslije.

Španjolska je bila spreman za veliku žetvu nakon vlažne zime i blagih proljetnih temperatura. Međutim, nedostatak kiše krajem ljeta i početkom jeseni, ekstremne vremenske nepogode, uključujući tuču i nedostatak radne snage rezultiralo manjom ukupnom proizvodnjom.

Južnošpanjolska autonomna zajednica Andaluzija je prednjačila, s proizvodnjom koja je dosegla gotovo 981,000 tona do kraja siječnja, malo prije nego što su objavljeni najnoviji podaci o nacionalnoj proizvodnji. Usporedbe radi, Andaluzija je prethodne poljoprivredne godine proizvela 574,295 tona.

Najznačajniji porast zabilježen je u pokrajini Jaén, gdje se proizvodnja više nego udvostručila, popevši se s 205,387 tona u 2023/24. na 469,562 tone do kraja siječnja.

"Imamo još veljaču i dio ožujka, što bi moglo dodati još nekoliko tona ukupnoj proizvodnji,” rekao je Luis Carlos Valero, menadžer i glasnogovornik Udruge mladih poljoprivrednika u Jaénu (Asaja-Jaén).

Ostala značajna povećanja zabilježena su u susjednim provincijama Córdoba (sa 150,084 na 245,205 tona) i Granada (55,314 na 105,222 tona).

Druga i treća regija po veličini u proizvodnji maslinovog ulja u Španjolskoj, Castille-La Mancha i Extremadura, također su doživjele značajan porast proizvodnje.

Aut. Zajednica 2024/25 izr. (mT) 2023/24 (mT) Promjena% Andaluzija 980,994 574,295 71 Aragon 7,152 17,573 -59 Baleari 244 1,247 -80 Baskija 122 105 16 Kastilja-La Mancha 130,672 108,620 20 Kastilja i León 1,429 1,497 -0.3 Katalonija 14,852 32,057 -44 Extremadura 76,442 68,721 11 Galicia - 6 - La Rioja 2,826 2,657 6 Madrid 3,659 3,202 14 Murcia 4,209 7,828 -46 Navarre 7,041 6,521 8 Valencia 4,919 22,498 -78 Izvor: španjolsko Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i prehrane

Do kraja siječnja poljoprivrednici i mlinari u Castille-La Manchi proizveli su 130,672 tone u usporedbi sa 108,620 tona u 2023./24.

Julián Martínez Lizán, regionalni ministar poljoprivrede, rekao je lokalnim medijima da je očekivao završetak žetve â € <"više od prosjeka posljednjeg desetljeća”, na 140,000 tona.

U međuvremenu je proizvodnja u susjednoj Extremaduri porasla 68,721 tona u 2023./24 na 76,442 tone u prva četiri mjeseca poljoprivredne godine koja je počela 1. listopadast.

Kao rezultat velike žetve, zalihe maslinovog ulja porasle su na 865,176 tona, a španjolske vlasti predviđaju da će Španjolska u rujnu završiti usjevnu godinu 2024./25. s 295,389 tona.

Za usporedbu, Španjolska je završila siječanj 2024. sa 733,900 tona, a 2023./24. godinu usjeva sa 190,389 tona zaliha maslinovog ulja.

Povratak prosječne berbe i oporavak zaliha maslinovog ulja rezultirao je dramatičnim padom cijena na izvoru uz postupniji pad cijena u supermarketima.

Pokazuju to podaci InfaOlive ekstra djevičansko maslinovo ulje cijene su znatno pale s rekordno visokih 8.988 eura po kilogramu u siječnju 2024. na 3.933 eura u vrijeme pisanja.

Slično, cijene djevičanskog maslinovog ulja pale su s 8.717 eura na 3.663 eura po kilogramu, dok je cijena lampantea pala s 8.563 eura na 3.490 eura.

Prema izvješćima Las Provinciasa, cijene su također pale za ekstra djevičanska maslinova ulja u nekoliko velikih lanaca supermarketa, u rasponu od pada od 0.20 eura za litru do pada od 0.60 eura za tri litre.

Victor Roig, generalni direktor Deolea u Španjolskoj, rekao je Las Provincias da očekuje da će proizvodnja dosegnuti 1.4 milijuna tona u Španjolskoj uz nastavak pritiska na smanjenje cijena.

"Kad nema proizvoda, to se odražava na cijene, a onda ima, to se vidi u vrlo značajnom padu koji se jasno vidi na policama i to je trend koji će se nastaviti do iduće berbe”, rekao je.

"Logično je da idemo na cijene iz 2021. i 2022., između 3 i 4 eura”, dodao je Roig. â € <"Cijeli kontekst je pozitivan i za kategoriju i za potrošača.”