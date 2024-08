Premijerni tečaj mljevenja maslinovog ulja u SAD-u zakazan je za 1. - 4. listopada u UC Davis centru Mondavi Institute for Wine and Food Science. Pod vodstvom izvršnog direktora Centra, Dana Flynna, tečaj UC Master Milling Certificate, koji sada traje sedmu godinu, nastavlja podizati svoj kurikulum svjetske klase. â € <"Tečaj pruža detaljan vodič za sadašnje ili buduće prerađivače maslinovog ulja o tome kako maksimizirati kvalitetu i profitabilnost “, Flynn Said. â € <"To je jedini tečaj ove vrste u Sjevernoj Americi. "

Ovogodišnji program, s matičnom bazom postavljenom u senzornom kazalištu vinograda Silverado, vodit će Leandro Ravetti, jedan od vodećih svjetskih stručnjaka za maslinovo ulje od berbe do prerade.

Registrirajte se na mreži: UC Master tečaj za glodanje

Poljoprivredni inženjer iz Argentine, Ravetti je dugi niz godina surađivao s Nacionalnim institutom za poljoprivrednu tehnologiju u istraživanju proizvodnje maslina, služeći kao savjetnik nekoliko najvećih maslinara u zemlji i proizvođača maslinovog ulja. 2001. godine je napravio kontinentalni skok do Australije gdje trenutno vodi â € <"Moderne masline ”, tehnički tim koji savjetuje i pruža smjernice glavnim uzgajivačima i prerađivačima te zemlje i pomaže u olakšavanju sadnje 3.5 milijuna stabala.

Od 2005. Ravetti je bio izvršni direktor tvrtke Boundary Bend Ltd., vodeće australijske, potpuno integrirane tvrtke za masline, pomažući predvoditi brz rast, visoku učinkovitost i kolekciju ulja koja i dalje sakupljaju vrhunske nagrade na međunarodnim natjecanjima i degustacijama. Pod vodstvom Ravettija, usredotočujući se na inovacije, podatke i analizu, tvrtka nastavlja povećavati učinkovitost proizvodnje bez žrtvovanja kvalitete.

Leandro Ravetti (Foto NYIOOC)

"Leandro je rock zvijezda na terenu ”, rekao je oduševljeni Flynn. â € <"Jednostavno je jedan od najboljih svjetskih učitelja o maslinovom ulju. "

Flynn je rekao da će format predmeta 2015. ostati sličan utvrđenom standardu. Maslina2Boca, mobilna usluga glodanja, bit će na raspolaganju za obradu maslinovog ulja izravno na licu mjesta. Komponenta izvan lokacije uključivat će posjete (uključujući jedan novom pogonu Boundary Bend sa sjedištem u Kaliforniji), pet lokalnih pogona za preradu maslinovog ulja - dva više nego prethodne godine - dajući otprilike 50 sudionika priliku da prvo vide najbolje prakse -ruka.

Izlet je postao vrijedna komponenta tečaja, primijetio je Flynn, a nastavnici su ispitani o onome što su naučili u prezentacijama. Mogućnost posjeta prerađivačkim pogonima, od najmanjih mlinova do mnogo većih pogona, sastavna je dio misije programa.

At Yolo Press, certificirani organski postupak kojim se proizvode ulja pojedinih sorti, mlinar Mike Madison koristi valjkasti mlin male brzine za nježno usitnjavanje maslina i koštica, smanjujući toplinu i emulgaciju. I u Olica, koji je osnovala ruska rođena Olga Orlova, sustav je dizajniran da omogući prilagođene mljevene serije od samo 200 kg.

Jim Etters na Séka Hillsu

Jedini svjetski indijanski proizvođač maslinovog ulja je Brda Seka, čija se nagrađivana ekstra djevičanska Arbequina obrađuje pomoću opreme Alfa Laval. Cilindrični spremnici pružaju okoliš bez kisika za malaksaciju maslina. Suprotno tome, Bondolijev mlin Pieralisi uključuje jedini višefazni dekanter u SAD-u, što rezultira sustavom prerade bez otpada i nusproizvodom poznatim kao â € <"pašteta “, smatra se da potencijalno može dodati neke od zdravih antioksidansa koji se nalaze u maslinovom ulju fine kvalitete u hranu poput kruha i tjestenine.

Svježa i sezonska lokalna novoamerička kuhinja Ugostitelji svraka bit će na meniju za studente na tečaju Master Millersa, donoseći bogatstvo sastojaka uzgojenih i uzgajanih u sjevernoj Kaliforniji. Sudionici koji se prijave prije 1. kolovoza uživat će popust pri ranom upisu od 20 posto, značajan bonus za bogatstvo iskusnih znanja i budućih mlinara ponijet će kući.

Karen Bond u Bondolio

"Prethodni polaznici odmah su poboljšali kvalitetu i profitabilnost svog postupka prerade ulja ”, napomenuo je Flynn. â € <"Ovaj tečaj je malo ulaganje koje će se isplatiti većom učinkovitošću, boljom kvalitetom i većom dobiti. "

Saznajte više o programu i prijavite se za tečaj UC Master Milling Certificate na Web stranica UC Davis Olive Center.