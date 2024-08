Korištenje električnih romobila ističe Cortijo de Suerte Alta Coupage Prirodno ekstra djevičansko maslinovo ulje, proizvedeno u španjolskoj Cordobi, pobijedilo je snažan kontingent međunarodne hrane koja je proglašena jednom od 50 najboljih u Engleskoj na dodjeli nagrada Great Taste Awards održanoj u Velikoj Britaniji.



Ulje koje potpada pod kontrolu regulatornog vijeća DOP Baena, vijeće od 8,800 sudaca odabralo je između preko 350 različitih specijalnih namirnica i pića sa svih strana svijeta. Top 50 proizvoda odabrali su ovi suci koji su profesionalni gurmani i kušači, a pojavit će se u ekskluzivnom godišnjem vodiču.

Suci prisutni na dodjeli nagrada 2012. godine uključivali su poznata lica poput pobjednika Masterchefa iz Velike Britanije Mat Follasa, kritičara restorana Charlesa Campiona i autore hrane Lucasa Hollwega i Xanthe Claya, uz više od 300 kupaca hrane iz vodećih prehrambenih dvorana i delikatesnih trgovina, poput onih Harrodsa i Selfridgesa.

Nagrade koje je dodijelio Guild of Fine Food u Velikoj Britaniji vrlo su konkurentne, a razne zvijezde dodjeljuju se proizvodima prema mišljenju kušača. Proizvodima se može dodijeliti nagrada s jednom, dvije ili tri zlatne zvjezdice ili najveća čast od svih, mjesto na top 50 lista. Da bi dobio ocjenu s tri zvjezdice, proizvod mora zadovoljiti najmanje 25 kušača, ali da bi dosegao popis 50 najboljih 50, više ili više kušača mora odobriti proizvod za jedinstveni okus.



Cortijo de Suerte

Ulje Cortijo de Suerte jedino je maslinovo ulje koje je ove godine ušlo među 50 najboljih, među popisima najboljih britanskih i uvezenih prehrambenih proizvoda, od dimljene rešetke slanine iz Irske do meda od grčke timijana. Među ostalim maslinovim uljima za dobivanje zlatnih zvijezda bilo je i španjolsko zanatsko-osjetljivo ulje Ultracomidas Kraljeva livada ekstra djevica i Beneolivas ' Senjorio de Jaime Ekstra djevičansko ulje Rosell.

Cortijo de Suerte Alta organsko je ekstra djevičansko ulje proizvedeno od mješavine maslina Picudo, Hojiblanco i Picual na tradicionalnom obiteljskom imanju u južnoj Španjolskoj. Osnovano 1924. godine, imanje obuhvaća 255 hektara maslinika, s prinosom od oko 250,000 - Kg ulja godišnje.

U travnju je španjolsko Udruženje općina masline (AEMO) prepoznao je Francisco Bujalance, voditelj proizvodnje za Cortijo de Suerte Alta, as â € <"Najbolji majstor mlina "za â € <"njegovu profesionalnost i brigu u rukovanju modernim ekološkim mlinom. "

Fokus imanja je provesti čitav postupak od stabla do punjenja ulja, što je rezultiralo ekskluzivnim maslinovim uljem koje se može pohvaliti naslovima proizvedenog i flaširanog organskog i DO Baena. Osim međunarodnog priznanja na dodjeli Great Taste Awards, Cortijo de Suerte dobitnik je brojnih španjolskih nagrada za ulje, uključujući prvu nagradu za najbolju mlinicu za maslinovo ulje u Španjolskoj u razdoblju od 2007. do 2008. godine.