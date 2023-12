31 Potpuni tečaj za certifikaciju sommeliera u Londonu

Nadobudni sommelieri maslinovog ulja od Istanbula do Ottawe okupili su se u CIEE Global Institute u četvrti Bloomsbury u Londonu ranije ovog mjeseca kako bi prisustvovali Maslinovo ulje Sommelier Certification Program.

Nakon pet dana, 31 polaznik završio je tečaj koji je obuhvatio ocjenu kvalitete maslinovog ulja, uzgoj i povijest, berbu i proizvodnju, zdravstvene dobrobiti, kemija, regije i sorte, standardi i ocjene, kulinarske primjene i obrazovanje potrošača.

Mislio sam da je došlo vrijeme da naučim ocjenjivati ​​kvalitetu maslinova ulja. Smatram da je tečaj izuzetno dobar. Iznad mojih očekivanja. - Mehmet Taki, upravitelj imovine i proizvođač maslinovog ulja

"Program je fantastičan; sve je pokriveno”, rekla je za Christianne Noordermeer Van Loo, neizvršna direktorica u zdravstvenom, financijskom i kulturnom sektoru koja je doputovala iz Nizozemske. Olive Oil Times.

Noordermeer Van Loo odlučio se upisati na tečaj nakon gotovo desetljeća proizvodnja maslinovog ulja iz hobija iz malog šumarka na imanju koje je kupila u Umbriji.

"Dojmilo me se kako sam se zabavljao tijekom berbe i što imam svoje ekstra djevičansko maslinovo ulje," rekla je. â € <"Primijetila sam ovaj tečaj prije nekog vremena i bilo mi je san upisati se, ali mislila sam da nije za ljude bez imalo ili vrlo malo znanja. U studenom 2022. odlučio sam se upisati… i pustili su me.”

Noordermeer Van Loo planira identificirati prikladniji mlin za preradu svojih maslina sljedeće godine. Također želi iskoristiti svoje znanje kako bi unaprijedila svoje senzorne vještine i dalje se razvijala kao kušačica.

Program se pokazao popularnim među hobi poljoprivrednicima. Mehmet Taki, upravitelj imovine, doletio je iz Istanbula u London kako bi sudjelovao u programu nakon što je prije deset godina osnovao svoju farmu maslina u Turskoj.

"Mislio sam da je došlo vrijeme da naučimo ocjenjivati ​​kvalitetu maslinovog ulja”, rekao je Olive Oil Times. â € <"Smatram da je tečaj izuzetno dobar. Iznad mojih očekivanja. To je vrlo dobro uravnotežen program, ne samo ograničen na kušanje maslinovog ulja, već također pruža solidne informacije o svakom aspektu maslinovog ulja, od uzgoja do skladištenje, uključujući nove trendove i prakse.”

Taki planira podijeliti svoje umijeće sa svojim zaposlenicima na farmi kako bi poboljšao svoju proizvodnju. â € <"Nadalje, postoji nekoliko ideja vezanih uz poljoprivrednu praksu i mljevenje maslinova ulja s kojima bih želio eksperimentirati na svom gospodarstvu i vidjeti rezultate,” dodao je.

Mnogi profesionalci u proizvodnji maslinovog ulja i poljoprivrednici hobi sudjelovali su u programu kako bi razvili stručnost i pomogli svojim poslovima.

Birger Vanacker, vlasnik nezavisne trgovine delikatesama u Belgiji koja prodaje ekstra djevičansko maslinovo ulje, upisao se u program kako bi poboljšao svoje znanje o proizvodima i educirao svoje kupce.

Birger Vanacker

"Budući da je maslinovo ulje tako važan dio moje prodaje, želio sam saznati više o njemu,” rekao je Olive Oil Times. â € <"Ne samo zbog sebe da napravim bolji izbor u svom asortimanu, već i da bolje kontroliram kvalitetu i raznolikost.”

"Mogu bolje informirati svoje kupce i pomoći im da odaberu pravo maslinovo ulje za svoje osobne potrebe i preferencije okusa,” dodao je.

Vanacker planira iskoristiti ovo znanje za vođenje radionica degustacije. Naručio je 144 službene čaše za degustaciju i održat će svoj prvi tečaj 30. svibnja.

"Svoje ću znanje primijeniti na odabir svog asortimana, što se može činiti prilično očiglednim”, rekao je. â € <"Međutim, također bih želio prenijeti ono što sam naučio svojim kupcima educirajući ih kroz radionice i demonstracije jer ljudi još uvijek ne znaju dovoljno o ekstra djevičanskom maslinovom ulju.”

Iako je Vanacker već znao ponešto o maslinovom ulju iz prethodnog iskustva, rekao je da je tečaj bio vrijedan zbog širokog spektra govornika koji su raspravljali o svojim specifičnim područjima stručnosti.

"Nisam imao pojma da su neke note okusa pokazatelj lošeg maslinovog ulja,” rekao je. â € <"Neke stvari za koje sam mislio da su normalne zapravo uopće nisu normalne.”

Suprotno Vanackerovom prethodnom iskustvu, Guy Hendrickx, sommelier i uvoznik maslinovog ulja iz Belgije, otputovao je u London kako bi dodatno proučio pozitivne senzorne kvalitete ekstra djevičanskog maslinovog ulja nakon pregleda mane maslinovog ulja opširno.

"Ja sam sommelier za maslinovo ulje i uvoznik talijanskog maslinovog ulja vrhunske kvalitete, tako da će implementacija dijelova onoga što sam naučio biti prilično glatka na poslu,” rekao je.

"Moji omiljeni dijelovi bili su kušanje stvarno dobrih maslinovih ulja i kušanje nekih netalijanskih maslinovih ulja, jer uglavnom kušam puno talijanskih ulja,” dodao je Hendrickx.

Ovogodišnje izdanje London Olive Oil-a Sommelier Certification Program bio popularan među trgovcima na malo.

Elizabeth Kilvert, vlasnica dviju trgovina pod nazivom The Unrefined Olive, doputovala je iz Ottawe kako bi saznala više o maslinovom ulju i prenijela to razumijevanje svojim kupcima.

Elizabeth Kilvert

"Naša je odgovornost kao prodavača naučiti sve što možemo i biti vodič kupcu,” rekla je. â € <"Svoj entuzijazam prema maslinovom ulju moramo prenijeti dalje.”

Kilvert je tečaj vidio kao bitan dio dijaloga o sektoru maslinovog ulja. Ona vjeruje da proizvođači i potrošači mogu učiti jedni od drugih i pomoći industriji da raste.

"Želim prenijeti ono što sam naučila kako bih kupce povela na put zahvalnosti za maslinovo ulje,” dodala je. â € <"Mislim da maslinovo ulje treba bolje razumjeti i biti dostupno svima.”

Dok su se posjetitelji diljem svijeta okupili u središtu Londona kako bi unaprijedili svoje hobije ili poboljšali svoje maloprodajne ponude, Marilena Joannides otputovala je s Cipra s drugim ciljem.

"Posljednju 21 godinu bavim se istraživanjem i promicanjem tradicionalne kuhinje Cipra,” rekla je za Olive Oil Times. â € <"Kao ciparski kulinarski stručnjak, sudjelujem u panelima za degustaciju tradicionalnih proizvoda, među kojima je i maslinovo ulje.”

"Ocjenjivanje ekstra djevičanskog maslinovog ulja jedna je od onih stvari za koje smatram da sam dobra i tu sam vještinu željela dalje razvijati”, dodala je.

Marilena Joannides

Joannides, koja promovira ciparsku kuhinju na svom televizijskom programu te na domaćim i međunarodnim događanjima, rekla je da će iskoristiti ono što je naučila na tečaju kako bi educirala ljude posvuda o organoleptičkim i zdravim svojstvima ekstra djevičanskog maslinovog ulja s istočnog mediteranskog otoka.

"Osim toga, ima posla s profesionalnim kuharima jer je riječ o proizvodu velikog gastronomskog potencijala”, rekla je. â € <"Također bih želio nastaviti s daljnjom edukacijom o senzorskoj analizi ekstra djevičanskog maslinovog ulja.”

Većina polaznika imala je prethodnog iskustva s maslinarstvom i proizvodnjom ulja te kušanjem. Ipak, svatko je tijekom programa naučio nešto novo i iznenađujuće.

"Zaista nisam znao da možete namirisati i okusiti toliko različitih okusa voća i povrća u maslinovom ulju,” rekao je Noordermeer Van Loo. â € <"To je bilo potpuno iznenađenje.”

"Još jedno iznenađenje bilo je to da, unatoč tome što su mi lokalni farmeri u mom okruženju rekli da je sediment na dnu potpuno normalan i apsolutno nije štetan, sada razumijem da je daleko bolje filtrirajte maslinovo ulje prije punjenja u boce kako bi se izbjegle greške”, dodala je.

U međuvremenu, Hendrickx je podsjetio kako sorte maslina imaju različite senzorske karakteristike ovisno o tome gdje i kako su uzgojene.

"Moje najiznenađujuće saznanje je da je maslinovo ulje jedina masnoća koja izaziva emocije,” rekao je Kilvert. â € <"Miris i okus mogu vas prenijeti na polje, farmu ili uspomenu.”

Joannides je bio ugodno iznenađen kada je saznao puni opseg globalnog uzgoja maslina, s komercijalnim nasadima u 58 zemalja na šest kontinenata.

Za Takija je najveće iznenađenje bila zaokruženost programa koju nije očekivao prilikom prijave.

"To je bila rekapitulacija mog 10-godišnjeg iskustva u pet dana, plus učenje ocjenjivanja maslinovih ulja povrh toga,” rekao je. â € <"Volio bih da sam pohađao program prije 10 godina.”

Sljedeća izdanja Maslinova ulja Sommelier Certification Program održat će se u New York City od 22. do 26. svibnja i u San Francisko od 25. do 29. rujna.