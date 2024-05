Prvi festival OlivitalyMed hvaljen kao uspjeh u Cilentu

Organizatori i posjetitelji pozdravili su premijeru OlivitalyMed festival kao uspjeh.

Održava se od 4. svibnjath na 6th u tisuću godina starom dvorcu Rocca Cilento u Kampaniji, događaj je okupio proizvođače, kreatore politike i entuzijaste na degustacijama, konferencijama i raspravama.

Za nacionalne igrače, (OlivitalyMed) je bio trenutak za raspravu o definiranju trenutnih kritičnih pitanja i crtanju puta prema budućnosti ekstra djevičanskog maslinovog ulja. - Nicolangelo Marsicani, mlinar i organizator događanja

"To je uspjeh koji nas čini ponosnima i ostvarenje njegovog sna da uspostavi događaj u Cilentu koji pokazuje tisuće aspekata ekstra djevičansko maslinovo ulje“, rekla je obitelj Sgueglia, vlasnik i organizator mjesta.

Događaj je bio zamisao pokojnog Stefana Sgueglie. â € <"Zamislio je transverzalni program koji može zadovoljiti i očekivanja profesionalaca i znatiželju pridošlica,” rekla je obitelj. â € <"Uistinu, u ova tri dana brojni posjetitelji pokazali su veliko zanimanje i zakrčili su prostorije i prostore dvorca.”

Ljubitelji maslinovog ulja i prisutni stručnjaci iz industrije imali su priliku sudjelovati u besplatnim i vođenim degustacijama i konferencijama o zdravlju, kuhanju i znanosti.

Nije slučajnost da je Cilento odabran za OlivitalyMed. Južni dio pokrajine Salerno rodno je mjesto studije koja je dovela do znanstvenog potvrđivanja Mediteranska prehrana.

Godine 1962. Ancel Keys i njegov tim istraživača smjestili su se u Pioppi, gdje su započeli istraživanja za Studija sedam zemalja istražiti korelaciju između prehrane, načina života i kardiovaskularnih bolesti.

"Ovo je važna inicijativa za ovo područje, koje je posvećeno proizvodnji ekstra djevičanskog maslinovog ulja i gdje su prije više od 40 godina postavljeni temelji mediteranske prehrane,” rekao je Giuseppe Coccorullo, predsjednik Cilento, Vallo di Diano. i uprava Nacionalnog parka Alburni.

"Maslina je temeljna biljka našeg parka, gdje različite sorte maslina obogaćuju lokalnu biološku raznolikost”, dodao je. â € <"Mediteranska prehrana nije samo svjetska baština nego i prednost za lokalna gospodarstva; to nije samo obrazac prehrane, već stil života, koji nalazi svoje idealno okruženje u ovom okruženju, gdje se aktivnosti na otvorenom i sport mogu prakticirati sigurno i zdravo.”

Tijekom festivala, prostrana dvorana ugostila je štandove proizvođača ekstra djevičanskog maslinovog ulja iz Kampanije. U isto vrijeme, još jedno veliko područje bilo je posvećeno proizvođačima iz drugih talijanskih regija i nekim zajednicama simbola mediteranske prehrane.

U tim prostorima posjetitelji i kupci mogli su razgovarati s proizvođačima i uživati ​​u besplatnoj degustaciji njihovih proizvoda.

Na otvorenim prostorima prisutni su zatekli štandove nekoliko lokalnih gastronomskih obrtnika koji su nudili jela od plodova mora i biljnog podrijetla, peciva i pekarski proizvodi, sladoled i koktele u kombinaciji s najboljim ekstra djevičanskim maslinovim uljima iz Cilenta.

Među njima je bio i pizza Cristian Santomauro, jedan od veleposlanici mediteranske prehrane, koji je pripremao Ammaccatu, tipičnu pizzu pečenu u pećnici na drva.

Cristian Santomauro priprema Ammaccatu tijekom festivala OlivitalyMed u Castello di Rocca. (Foto: Ylenia Granitto)

Ammaccata je registrirani zaštitni znak na nacionalnom popisu tradicionalnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, koji imaju toliko ograničenu difuziju da ne ispunjavaju uvjete za certifikate Zaštićene oznake izvornosti i Zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla Europske unije, ali još uvijek nude jamstvo kvalitete.

"Ovo je starinski recept koji sam naučio od svoje bake Tereze, rekao je Santomauro. â € <"Za razliku od pizze, nije okrugla nego ovalna. Njegov sastav uključuje tri drevne žitarice: durum pšenicu Saragolla i mješavinu meke pšenice Risciola i Carosella.”

Santomauro ručno mijesi tijesto u velikom drvenom koritu prije nego što ga nadjene različitim sastojcima.

"Svaka vrsta Ammaccate uparena je s ekstra djevičanskim maslinovim uljem,” rekao je. â € <"Danas pripremam â € <'klasična verzija s kuhanim umakom od rajčice, planinskim origanom, naribanim odležanim sirom Cilento cacioricotta i Rotondella monovarietal.”

"Postoje još dvije verzije, jedna tzv â € <'Schietta' (talijanski za otvoreno), koju pripremam s češnjakom, origanom, inćunima Menaica i jednom sortom Salella, te jednu zatvorenu kao calzone, punjenu divljim povrćem kuhanim s ekstradjevičanskim maslinovim uljem Cilento PDO,” dodao je. â € <"Ovom nadjevu, ovisno o sezoni, dodam Menaica inćune, napukane Salella masline ili Cilento cacioricottu, sve Slow Food Presidia.”

Informativni dio OlivitalyMeda započeo je raspravom o harmoniji i ekstra djevičanskom maslinovom ulju koju su vodili dirigent Giuseppe Vessicchio i specijalistica znanosti o prehrani Michele Scognamiglio.

Ciklus konferencija planiranih za ovaj događaj započeo je seminarom o znanosti o ekstra djevičanskom maslinovom ulju, koji je ponudio pregled najnovijih istraživanja s fokusom na prehranu i prevenciju bolesti.

Među govornicima je bio i Raffaele Sacchi, koordinator studijskog programa mediteranskih gastronomskih znanosti na Odjelu za poljoprivredu Sveučilišta u Napulju â € <'Federico II.

"Ekstra djevičansko maslinovo ulje najsnažnija je funkcionalna namirnica mediteranske prehrane”, rekao je. â € <"Njegovu važnost u svakodnevnoj uporabi, kako u sirovom tako i tijekom kuhanja, dokazuju brojna korisna i preventivna svojstva, uključujući protuupalno, antioksidativno i anti-starenje, hipotenzivno, kardio- i neuro-zaštitno, anti-dijabetičko, zasitno itd. na."

"Nadalje, to je mirisna, opora, živa hrana, aktivni sastojak u svim našim tradicionalnim pripremama, od ragua do pržene hrane, od konzervirane tune do deserata, pa čak i sladoleda,” dodao je Sacchi.

Niz majstorskih tečajeva, uključujući vođene degustacije, održan je tijekom tri dana: senzorska analiza ekstra djevičanskih maslinovih ulja s oznakama izvornosti proizvedenih u Kampaniji, koju je vodila Maria Luisa Ambrosino, voditeljica panela Gospodarske komore Napulja.

Događaj je također uključivao vođene degustacije ulja iz područja Gargano u Pugliji i šireg mediteranskog bazena. Još jedan događaj bio je usmjeren na to kako arome ekstra djevičanskog maslinovog ulja razlikuju među regijama.

Program se nastavio konferencijom o oleoturizmu s predstavnicima Kampanije te nacionalnih i lokalnih udruga.

Pogled s mjesta dvorca Rocca OlivitalyMed (Foto: Ylenia Granitto)

Zatim, konferencija pod nazivom â € <"Evofuturo” sa stručnjacima i predstavnicima proizvođačkih organizacija koji su se fokusirali na perspektive sektora i nadolazeće izazove.

Uslijedio je razgovor pod naslovom â € <"Razgovori o pizzi” između pizza chefa Franca Pepea (prikazan u Netflixovoj Chef's Table Pizza), producenta i mlinara Nicolangela Marsicanija i novinara Stefana Carbonija.

"Ovaj razgovor iznio je na vidjelo neka kritična pitanja i nekoliko elemenata na kojima treba raditi, poput važnosti edukacije potrošača za kvalitetu, prepoznatljivosti proizvoda vezane uz teritorijalnost i radnji koje treba poduzeti za poboljšanje komunikacije”, rekao je Carboni.

Na događaju se raspravljalo o sve većoj ulozi koju ugostiteljstvo može imati u promicanju ekstra djevičanskog maslinovog ulja kao ključnog sastojka u regionalnim kuhinjama.

"No, možemo reći da je danas svijest potrošača u porastu i da svi imamo više kritičnih alata za odabir hrane koju stavljamo na stol,” rekao je Carboni. â € <"U tom smislu, posuđujem poznatu rečenicu filozofa Ludwiga Feuerbacha, â € <'mi smo ono što jedemo, da to kažemo danas â € <'jedemo ono što jesmo.'”

Ova zapažanja potaknula su bogatu raspravu koja se nastavila tijekom zaključne konferencije o ulozi ekstra djevičanskog maslinovog ulja u ugostiteljskom sektoru.

"OlivItalyMed nije bio samo trenutak za tehničke analize i poslovne sastanke, već prije svega razmjena mišljenja, kultura i znanja,” rekao je Marsicani, koji je bio odgovoran za tehničku organizaciju događaja.

"Za Cilento, kultno mjesto za ekstra djevičansko maslinovo ulje, bio je to trenutak usporedbe s drugim uzgojima maslina koji se čini boljim na tržištu, a ta usporedba, ako se napravi s predviđanjem i inteligencijom, može pružiti inspiraciju za poboljšanje autohtonog proizvodnje povećavajući njihovu autentičnost”, dodao je.

"Za nacionalne igrače to je bio trenutak rasprave kako bi se definirala trenutna kritična pitanja i zacrtao put prema budućnosti ekstra djevičanskog maslinovog ulja,” nastavio je Marsicani.

Organizatori su rekli da je događaj pružio priliku za povlačenje lokalnih i nacionalnih proizvođača u budućnost, potičući ih da napuste tradicionalne prakse koje smanjuju kvalitetu i prihvate novu kulturu usredotočenu na â € <"voćno, gorkasto i pikantno ekstra djevičansko maslinovo ulje oživljeno aromatičnošću i ljepotom.”

Organizatori već rade na sljedećem izdanju OlivitalyMeda.