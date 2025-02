Globalno organsko poljoprivredno zemljište nastavlja stabilnu ekspanziju

Najnoviji podaci otkrivaju da su se 2023. organske poljoprivredne površine diljem svijeta povećale za 2.6 posto, dodavši 2.5 milijuna hektara i dovevši ukupnu globalnu organsku poljoprivrednu površinu na gotovo 99 milijuna hektara.

Svijet organske poljoprivrede 2025 izvješće, koji su objavili Istraživački institut za organsku poljoprivredu (FiBL) i IFOAM Organics International, pokazuje da je organsko poljoprivredno zemljište činilo 2.1 posto ukupnog poljoprivrednog zemljišta u svijetu 2023. godine.

Španjolska je predvodila rast među zemljama proizvođačima maslinovog ulja, s povećanjem svoje organske poljoprivredne površine za gotovo 12 posto ili više od 300,000 hektara.

To je Španjolsku pozicioniralo među zemlje s najvećom ekspanzijom organske poljoprivrede, iza Urugvaja (30 posto) i Kine (18 posto).

U Italiji, organska poljoprivreda je rasla za 4.5 posto, čime je ukupni udio ekološkog poljoprivrednog zemljišta dostigao gotovo 20 posto poljoprivrednog zemljišta u zemlji.

Trajni nasadi, uključujući masline, kavu, kakao i orašaste plodove, činili su 6.8 posto globalnog organskog poljoprivrednog zemljišta.

U izvješću se navodi da je organski uzgoj maslina premašio 825,000 hektara diljem svijeta 2023. godine.

U proteklom desetljeću organski uzgoj maslina porastao je za gotovo 200,000 hektara, što predstavlja povećanje od 32 posto.

Međutim, izvješće ukazuje na pad od 3.1 posto u 2023. u usporedbi s 2022., pri čemu je 26,572 hektara maslinika napustilo organsku praksu.

Ovaj trend je uočen na više usjeva u različitim regijama, uključujući Europsku uniju, unatoč Zajednička poljoprivredna politika (CAP) nudeći više sredstava i mogućnosti za ekološke poljoprivrednike nego ikad prije.

Prema talijanskom organskom udruženju FederBio, pad u EU može se pripisati sve većem birokratskom teretu koji pogađa i farme i nacionalne institucije.

"Mnoge tvrtke više ne vide mehanizam poticaja kao priliku koju treba iskoristiti, već kao usku mrežu dobrovoljnih obveza koje pridodaju obvezujućim zahtjevima nove politike zaštite okoliša,” rekao je FederBio.

Udruga je istaknula da europski poljoprivrednici široki prosvjedi 2024. proizlazi iz više čimbenika, uključujući promjenjivu percepciju ekološke i poljoprivredne politike EU-a.

"Mnogi poljoprivrednici počeli su doživljavati ovu strategiju kao neprijateljsku, osjećajući da ih stavlja na suđenje, umjesto da priznaju njihovu ulogu upravitelja zemljom i okolišem,” istaknula je udruga.

"EU je optužena da podiže standarde ekološke održivosti bez odgovarajućeg razmatranja izvedivosti određenih propisa i ravnoteže između ekoloških ambicija i proizvodne stvarnosti,” dodao je FederBio.

Prosvjedi su potaknuli Bruxelles da revidira određene aspekte ZPP-a, no još je prerano utvrditi njihov utjecaj na organsku poljoprivredu.

Prema FIBL/IFOAM-u, Španjolska je i dalje svjetski lider u ekološkom uzgoju maslina, s 292,868 hektara, a slijede je Italija (215,791 hektar) i Tunis (153,233 hektara).

Naime, globalna prodaja organskih proizvoda dosegla je 136.4 milijarde eura 2023., što je značajan porast u odnosu na 15.1 milijardu eura 2000. godine.

Sjedinjene Države i dalje su najveće tržište organskih proizvoda proizvoda, s ukupnom prodajom od 59 milijardi eura. EU je druga s 46.5 milijardi eura.

Izvješće otkriva da iako se organska poljoprivreda prakticira u 188 zemalja, samo 75 ju je u potpunosti provelo posebnim propisima.

U EU organska poljoprivreda sada pokriva 11 posto svih obradivih površina, ukupno 19.5 milijuna hektara. Zeleni dogovor i strategija EU-a od farme do stola imaju za cilj povećati to na 25 posto do 2030. godine.

Australija je i dalje svjetski lider, s 53 milijuna hektara posvećenih organskoj poljoprivredi, dok Oceanija, s 53.2 milijuna hektara, čini 54 posto svih organskih poljoprivrednih površina.

U Sjevernoj Americi organsko poljoprivredno zemljište pokriva 3.3 milijuna hektara, što predstavlja 3.4 posto ukupnog poljoprivrednog zemljišta.