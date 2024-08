Više od 800 natjecati se na međunarodnom natjecanju maslinovih ulja u New Yorku

Najveće i najprestižnije svjetsko natjecanje maslinovog ulja ove će godine biti veće nego ikad, s više od 800 brandova iz 27 zemalja koji će se sljedećeg mjeseca natjecati za željene nagrade Silver, Gold i Best in Class.

Četvrto godišnje natjecanje maslinovog ulja u New Yorku (NYIOOC), koji će se održati u New Yorku od 11. do 14. travnja, otkrit će maslinova ulja za koja je međunarodna komisija vrhunskih stručnjaka proglasila najbolja svjetska za 2016. Rezultati će biti objavljeni tijekom konferencija za novinare emitirano uživo u 5:30 po istočnom vremenu (UTC ‑ 5) u četvrtak, 14. travnja.



To što postoji toliko proizvođača koji teže izvrsnosti ponižava. - Curtis Cord, NYIOOC

Organizatori su rekli da je rekordni broj prijava rezultat dobre ukupne sezone berbe i nedvosmislenih prednosti za marke koje uspiju osvojiti nagradu na NYIOOC. â € <"Sada je više nego ikad potrebno identificirati i proslaviti najbolja ekstra djevičanska maslinova ulja na svijetu ”, rekao je Curtis Cordje NYIOOC osnivač i predsjednik. â € <"To što postoji toliko proizvođača koji teže izvrsnosti ponižava. "

Dobitnici NYIOOC su predstavljeni na popularnom Najbolji vodič za maslinova ulja (bestoliveoils.org), mjerodavni popis koji koriste kuhari, kupci hrane i pronicljivi potrošači koji cijene ekstra djevičanska maslinova ulja vrlo visoke kvalitete.

NYIOOC i Olive Oil Times nedavno razvijen a aplikacija za uparivanje koja identificira najbolja nagrađivana ulja koja se podudaraju s određenom hranom. Od pokretanja u siječnju, aplikacija je korištena više od pola milijuna puta. Tim trenutno razvija mobilnu aplikaciju koja će korisnicima omogućiti skeniranje bilo koje boce maslinovog ulja kako bi vidjeli njegov profil kvalitete.

A možda čak i više do točke, NYIOOC kaže da će uskoro otkriti a â € <"Gumb Kupi na popisu vodiča za najbolje maslinovo ulje koji pokreće nova platforma, Best Olive Oils Marketplace, koji će trgovcima - trgovcima i distributerima omogućiti prodaju NYIOOC pobjednici izravno putem web stranica s najmasovnijim maslinovim uljem na svijetu. â € <"Doći ćemo u puni krug ”, rekao je Cord. â € <"Ne samo da ćemo otkriti najbolja maslinova ulja u godini, već ćemo ih dobivati ​​u kuhinjama. "