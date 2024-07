Novi španjolski podcast zaranja u svijet maslinovog ulja

Uzgajivači maslina, mlinari i punionice stalno žale zbog nedostatka znanja potrošača u okruženju ekstra djevičansko maslinovo ulje.

Dapače, 49 posto ispitanika na 2023 Olive Oil Times Istraživanje žetve naveli su nedostatak znanja potrošača kao jednu od svojih glavnih briga.

U tu su svrhu tri stručnjaka za maslinovo ulje pokrenula podcast na španjolskom jeziku kako bi raspravljali o osnove maslinovog ulja s raznolikom lepezom gostiju i stvoriti nove entuzijaste.

Sektoru djevičanskog maslinovog ulja potrebno je puno širenja i ljudi koji će se s njim povezati, posebice mladi ljudi. - Mercedes Uceda, suvoditelj, A la Sombra del Olivo

Pablo Voitzuk, edukator o maslinovom ulju, konzultant i NYIOOC World Olive Oil Competition sudac, došao na ideju za A la Sombra del Olivo (In the Shade of the Olive Tree) 2023. godine i odabrao Mercedes Uceda i Maripaz Aguilera kao suvoditeljice.

"Pablo mi je za Božić rekao da želi napraviti podcast,” rekla je Aguilera, tehnička specijalistica za maslinovo ulje na Andaluzijskom institutu za istraživanje i obuku u poljoprivredi i ribarstvu (IFAPA), voditeljica panela i konzultantica.

"Zbog našeg rada često ostajemo na tehničkoj razini. Uvijek se obraćamo sektoru, a ovaj podcast je način širenja kulture maslinovog ulja širokoj publici,” dodala je.

Uceda, certificirani kušač čije je obiteljsko inženjersko savjetovanje posvećeno izgradnji i dizajnu mlina za masline, čest je slušatelj podcasta i bio je uzbuđen što se pridružio projektu. Ona vjeruje da su podcastovi izvrstan način za zabavu i informiranje mlađe publike.

Prema Spotifyju, platformi za audio streaming, više od polovice Španjolaca sluša podcaste, a jedna trećina ih sluša uobičajeno. Zasebno istraživanje iVoox Observatorija, koji prikuplja podatke o podcastovima na španjolskom jeziku, pokazalo je da je 40 posto slušatelja između 18 i 44 godine.

"Svijet podcasta, na koji sam se navukao, čini se kao jako dobar način za širenje bilo koje teme,” rekao je Uceda.

"Sektoru djevičanskog maslinovog ulja potrebno je puno širenja i ljudi koji će se s njim povezati, posebice mladi ljudi,” dodala je. â € <"Podcasti su oblik dijeljenja znanja ili povezivanja s različitim temama kojima se mladi bave pa se to činilo kao jako dobra ideja.”

Uceda vjeruje da je dugotrajni konverzacijski format podcasta, koji je među najpopularnijim žanrovima, idealan za raspravu o maslinovom ulju, dopuštajući domaćinima i njihovim gostima da ispitaju pojedinosti i nijanse svake teme, umjesto da pribjegavaju zvučnim zapisima tipičnim za kabelske vijesti i tradicionalni radijski programi.

"Pokrivamo puno, ali podcast je napravljen za neprofesionalce,” rekao je Uceda. â € <"Ima prilično prenosiv rječnik tako da ga svatko može razumjeti. Trudimo se izbjeći korištenje tehničkih riječi.”

Aguilera se složila da bi podcast trebao biti dostupan široj javnosti, ali je dodao da bi ga i profesionalci u maslinovom ulju smatrali zanimljivim. Aguilera je cijeli svoj profesionalni život provela proučavajući maslinovo ulje, ali je svejedno naučila mnoge intrigantne činjenice tijekom izrade podcasta.

"Cilj je doprijeti do što većeg broja ljudi”, rekla je. â € <"Mislim da smo pokušali uključiti sve vrste ljudi, posebno ljude koji žele učiti.”

Troje voditelja snimilo je šest epizoda podcasta koje su tematski podijeljene. Prvi je uvod u kojem voditelji raspravljaju o svojoj viziji podcasta i kako se nadaju da će slušatelji početi razmišljati o maslinovom ulju.

Ostatak podcasta bavit će se zdravljem, gastronomijom, kulturom, sortama maslina i marketingom. Svaka epizoda, koja traje oko sat vremena, počinje raspravom između tri voditelja, a nakon toga slijedi intervju sa stručnjakom za svako područje.

"Tražili smo goste iz cijelog svijeta, kako iz Europe tako i s južne hemisfere, kako bi i podcast bio širi”, rekao je Uceda. â € <"Mislili smo da će na ovaj način ljudi u Španjolskoj poslušati ljude i mišljenja iz ostatka svijeta, posebno u pogledu prodaje u Južnoj Americi, što je bilo vrlo zanimljivo.”

"Ima ljudi iz Čilea, Argentine, Sjedinjenih Država i Italije”, dodala je Aguilera. â € <"Odnosno, nismo htjeli da to bude samo naša vizija, već i vizija koja crpi iz različitih dijelova svijeta.”

Treća epizoda sadrži gostujuće intervjue s Alicijom Moyom i Carolom Dümmer, koautoricama prvog čileanskog vodič za maslinovo ulje, kako bismo razgovarali o maloprodaji i kulturi.

Filippo Falugiani, predsjednik osnivač Međunarodne udruge restorana maslinovog ulja, i Dani Garcia Peinado, kuhar koji se specijalizirao za maslinovo ulje i kuha za Kraljevski španjolski nogometni savez, pojavljuju se u četvrtoj epizodi kako bi razgovarali o ulozi restorana kao ambasadora maslina ulje široj publici.

"Svidjela mi se epizoda s Filipom i Danijem jer je govorila o kanalima Horeca i restorana,” rekao je Uceda. â € <"Uvijek kažemo da je prodor u restoranski kanal najteža stvar u svijetu djevičanskog maslinovog ulja, au zadnje vrijeme muku mučimo. Kuhari i restorateri također su pisari našeg proizvoda.”

Ostali gosti uključuju Nico i Rafaela Alonsa Barraua, nagrađivanog producenta Oro del Desierto, Carmen Nieto iz Paraiso Virgen Extra, specijalizirane maloprodaje, i Juan Pablo Castellano, član Gospodarske komore maslina u San Juanu, Argentina, između ostalih.

Prve epizode A la Sombra del Olivo već se emitiraju na Spotifyju, a video verzije dostupne su na YouTube.