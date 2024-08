Dizajn paketa maslinovog ulja Vrh uma tijekom grčke krize

Elli Markaki vodi obiteljsku tvrtku za staklenu ambalažu Brothers Markaki.

Robustan. Seksi. To su dvije riječi koje Stratis Camatsos koristi za opis boce koja sadrži njegovo novo ekstra djevičansko organsko maslinovo ulje, EVO3, s grčkog otoka za proizvodnju maslinovog ulja Lesvos. Također dodaje da je zbog svoje funkcionalnosti odabrao zasebnu staklenu bocu tamne boje.

"Štiti ulje od jednog od neprijatelja: svjetlosti. Zbog toga bi potrošač uvijek trebao kupiti maslinovo ulje koje je pakirano u čašu ili lim u tamnoj boji. "

Camatsos, poput ostalih grčkih proizvođača koji se tek probijaju na konkurentno tržište maslinovog ulja, razmatra svaku mogućnost prilikom punjenja i pakiranja svojih proizvoda.

"Dizajn i prezentacija boce su važni jer je ona dio vašeg brenda, vašeg identiteta ”, kaže Camatsos.

Opcije od plastike, metalnih konzervi ili stakla su bezbrojne.

"Htio sam učiniti nešto malo drugačije s izgledom, a nakon pretraživanja naišao sam na Style Ltd. Zaintrigirao me njihov rad na ukrašavanju stakla i to je ono što sam tražio kako bi proizvod prešao na sljedeću razinu . Korištenjem njihove tehnike nanošenja boja stvorili smo izvanredan proizvod koji se ističe. "

Generalni direktor Style Ltd. Christos Charizonas rekao je da je zabilježio rast od 40 posto u prodaji staklenih boca zahvaljujući novim tvrtkama s maslinovim uljem, poput EVO3, kojima je cilj pažljivo i pažljivo bocati svoje proizvode. â € <"Postoje i drugi detalji poput toga hoćete li upotrebljavati čep ili bocu na vijak. Danas se zaista sve razmatra. "

Charizonas kaže da klijentima nudi razne mogućnosti u svim veličinama i u najneobičnijim oblicima, od visokih i mršavih do okruglih ili četvrtastih. Kaže da se klijenti mogu odlučiti za prozirne boce jer mogu privući pažnju potrošača koji pregledavaju police u lokalnoj specijaliziranoj trgovini ili supermarketu u inozemstvu i žele vidjeti točan proizvod koji kupuju. Camatsos nije razmatrao ovu opciju za svoje maslinovo ulje.

"Vidjeti boju maslinovog ulja nije koristan pokazatelj sadržaja, a šteti ulju jer svjetlost smanjuje rok trajanja. Zamislite da na polici supermarketa sjedi boca na kojoj svijetle duga svjetla; nema boljeg načina da ulje brže užegne. "

Charizonas kaže da je Camatsosovo razmišljanje jedan od razloga što su grčki proizvođači maslinovog ulja više zainteresirani za različite metode premazivanja bojama. â € <"Žele znati o ostalim detaljima pakiranja, poput tehnika koje koristimo za dodavanje naljepnica i otisaka. Ovi su dodiri vrlo važni kako bi se osiguralo da se proizvod ističe iznad konkurencije. "

Style Ltd. ima vlastiti udio konkurenata na tržištu, uključujući braću Markaki. Tvrtka koja više od 75 godina proizvodi staklenu ambalažu i boce za razne proizvode, uključujući vino, bezalkoholna pića, vodu i hranu, također bilježi poticaj u poslu zahvaljujući novom zanimanju za tehnike punjenja stakla.

"Čak i tijekom ovih teških vremena zabilježili smo rast poslovanja od 25 posto i zapošljavamo svaka tri mjeseca jer su Grci više nego ikad zainteresirani za marketing i prezentacije ”, kaže Elli Markaki koja vodi svoju obiteljsku tvrtku. â € <"Staklo je savršen materijal za grčko ekstra djevičansko maslinovo ulje. Žele se specijalizirati i predstaviti izvrstan proizvod iz Grčke, a pakiranje je dio toga. Mi izravno surađujemo s klijentom i to im se sviđa. "

Camatsos kaže da ga je kriza pomogla motivirati da slijedi svoj san da proizvede vlastiti organsko maslinovo ulje koji iza sebe ima i socijalni i ekološki aspekt. Za svaku kupljenu bocu Camatsos kaže da će jedno drvo biti posađeno na pošumljenom području u Grčkoj. Uz kvalitetnu proizvodnju, marketinški plan i odgovarajuću vrstu ambalaže, Camatsos je počeo izvoziti u Veliku Britaniju, Irsku i Belguim i spreman je predstaviti EVO3 većem broju distributera i trgovaca.

"Boca i logotip prve su stvari koje potrošač gleda na polici. Budući da niste osobno prisutni kako biste svoj proizvod predstavili svakom potrošaču kako biste ga uvjerili da kupi vaš, a budući da imate samo oko tri sekunde da privučete pažnju potrošača, morate se osloniti na svoju marku. "

Dizajn pakiranja maslinovog ulja bit će tema na 2014. Seminari međunarodnog natjecanja maslinovog ulja u New Yorku ovog travnja.