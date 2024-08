Pronađeni lončari dokazuju da se maslinovo ulje koristilo u Izraelu prije 8,000 - godina

Novo istraživanje otkrilo je dokaze da se maslinovo ulje koristilo u Izraelu i možda u mediteranskom bazenu već prije 8,000 godina.



Studija objavljena u Izraelskom časopisu za biljne znanosti 24. studenoga otkrila je rezultate ispitivanja provedenih na keramikama otkrivenim tijekom iskopavanja između 2011. i 2013. u En Zippori u Donjoj Galileji.

Tim istraživača s Hebrejskog sveučilišta u Jeruzalemu i Izraelske uprave za antikvitete koristio je uzorke krhotina keramike za provođenje analize organskih ostataka i utvrdio da sadrže tragove maslinovog ulja. Testovi su također pokazali da neke ovdje pronađene posude s keramikom potječu iz 5,800 pne i služile su za skladištenje maslinovog ulja.

Ovi nalazi, zajedno s onima otkrivenima na potopljenom nalazištu Kfar Samir u blizini izraelske obale gdje su drobljene masline i maslinova pulpa pronađeni su zakopani u jamama, pružaju najranije dokaze o velikoj proizvodnji i potrošnji maslinovog ulja u Izraelu i možda cijeloj mediteranskoj regiji.

Iako je studija Kfar Samir procijenila da se maslinovo ulje proizvodilo u regiji prije 6,500 godina, činjenica da keramika pronađena u En Zippori datira od 5,800 pne znači da bi se proizvodnja i potrošnja maslinovog ulja mogla vratiti čak 8,000 godina unatrag.

To ukazuje na to da je maslinovo ulje u to vrijeme bilo glavna prehrana u regiji, ali istraživači također nagađaju da se moglo koristiti i kao gorivo u uljnim lampama.