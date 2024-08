Amerikanci nisu jedini potrošači kojima se ne sviđa gorčina visokokvalitetnog ekstra djevičanskog maslinovog ulja. Posjetitelji Gourmesse, popularnog sajma u Zürichu, koji je procijenio 140 uzoraka, preferirali su EVOO-ove zrelog, voćnog i slatkog okusa od onih oštrijih i gorčijih.

Studija, izvijestio u Journal of Science of Food and Agriculture istražio ukupnu sklonost EVOO-a od strane posjetitelja sajma. Osamdeset posto sudionika bilo je iz Švicarske; zasigurno duboko u maslacu, ali mjesto na kojem mediteranska prehrana ima malo uporišta.

140 uzoraka EVOO testiranih na prihvaćanje od strane potrošača sudjelovalo je na Međunarodna nagrada za maslinovo ulje u Zürichu. Više od polovice ovih uzoraka, točnije 74, dolazi iz Italije, dok je 43 iz Španjolske, a ostatak iz Grčke, Portugala i Turske.

Korištenje električnih romobila ističe Švicarska ploča maslinovog ulja proveli su senzornu analizu uzoraka i 7 posto kategorizirali kao dobre, 58 posto kao vrlo dobre i 45 posto njih kao izvrsne, u smislu okusa i senzorne kvalitete. Sve u svemu, stručni panelisti klasificirali su sve EVOO-ove kao visokokvalitetne i bez ikakvih nedostataka.

Potrošači na sajmu, koji se smatraju više poznavateljima gurmanske hrane od prosjeka, ocjenjivali su uzorke EVOO koristeći hedonsku ljestvicu od devet točaka kako bi ukazali na svoje sklonosti.

Iznenađujuće je da se potrošačima svidjelo samo 19 posto svih ocijenjenih uzoraka, pokazujući izrazitu razliku u očekivanjima i interpretaciji kvalitete EVOO od švicarske ploče s maslinovim uljem.

Posjetitelji, 51 posto muškaraca i 49 posto žena, jasno su voljeli zrele, voćne i slatke EVOO-ove te im se nije svidio gorak, opor i zeleni voćni okus visokokvalitetnih uzoraka.

Fenolni spojevi odgovorni su za gorčinu i oštrinu ekstra djevičanskog maslinovog ulja. Oni su također spojevi povezani sa zdravstvene dobrobiti povezan s konzumacijom maslinovog ulja.

Autori su zaključili da potrošači nisu upoznati s pozitivnim osjetnim svojstvima i povezanim zdravstvenim blagodatima visokokvalitetnog ekstra djevičanskog maslinovog ulja gorkog i oštrog okusa.

Potrošači u Sjedinjenim Državama također imao averziju na gorak i jedak okus visokokvalitetnih ekstra djevičanskih maslinovih ulja, prema studiji UC Davis.