Sastanak kemičara bio je samo za članove

Nije istina da MOO je držao stručnjake iz zemalja koje nisu članice MOO-a izvan nedavnog sastanka kemičara. Činjenica je da je svim promatračima bilo zabranjeno prisustvovati sastanku, bez obzira bili iz zemalja članica MOO-a ili nečlanica.

Sastanak je bio ograničen na službene predstavnike vlade. Normalno je da MOO ponekad i poželi održati sastanak samo za članove. Ako organizacija obično daje otvoren pristup svojim sastancima i slobodno distribuira dokumentaciju sastanka, to ne znači da to uvijek mora činiti. Posve je ovlašteno dopustiti promatračima da prisustvuju ili ne. Kad su druge organizacije (WHO, WTO, ...) ograničile pristup nekim svojim sastancima, nikada nisam čuo žalbe novinara.



Niti je istina reći da je nekim ljudima onemogućen pristup web stranici MOO-a. Istina je da je, sasvim logično, promatračima zabranjen pristup dokumentima koji su kružili na dnevnom redu ovog određenog sastanka.

Na kraju, MOO bi bio vrlo zainteresiran da sazna o â € <"raspon izvora ”koji su govorili o raspravi â € <"smanjiti ili čak eliminirati uporabu senzornih ploča u određivanju kvalitete maslinovog ulja “. Možda su ljudi oni koji vole psima dati loše ime i objesiti ga ili koji žele stvoriti vlastitu shemu prepoznavanja ploča i istjerati MOO iz ove aktivnosti. Tko god oni mogli biti, mogu vas uvjeriti da u MOO-u vrlo visoko razmišljamo o našoj metodi senzornog ispitivanja (o kojoj se zapravo nije raspravljalo na sastanku kemičara) i smatramo je ključnim kriterijem kvalitete.

Činjenica da ulažemo stalne napore kako bismo uključili više panela u naše testove provjere stručnosti za prepoznavanje MOK-a i da nudimo pomoć u obuci novih panela dovoljno je dokaza da ga ne namjeravamo napustiti.