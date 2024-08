Teksaški maslinari polažu svoje pravo

Nitko nikada ne bi mogao optužiti Teksašanina da misli malo, pa možda ne čudi otkriće da web stranica Udruženje i vijeće teksaških maslinara (TOGAC) bilježi sljedeću izjavu o misiji: â € <"Predani smo pružanju obrazovanja i znanja, što u konačnici čini Teksas nacionalnim liderom u rastu maslinarstva i proizvodnje maslinovog ulja. "

Država Longhorn mora prijeći dugačak put kako bi svladala Kaliforniju kao vodećeg američkog psa u trgovini maslinama i maslinovim uljem, ali predsjednik TOGAC-a John Gambini bio je čvrsto optimističan. â € <"Ovdje se u industriji događa puno sjajnih stvari ”, rekao je kada ga je telefonski kontaktirao nakon tromjesečnog sastanka organizacije 25. srpnja. â € <"Novi se poljoprivrednici brzo ukrcavaju, a oni koji posluju počinju širiti svoje voćnjake. Očekujemo da će se industrija tijekom sljedeće dvije godine gotovo udvostručiti u odnosu na zasađeno drveće, s puno više proizvodnje voća. "

Gambini hoda u šetnji kao glava svojeg obiteljskog vlasništva Texas Hill Country Olive Company i njegovi ciljevi za njegov nagrađivani proizvod i cjelokupni novi novčani urod države ambiciozni su. â € <"TOGAC je osnovan kako bi pružio informacije farmerima iz Teksasa kako bi mogli naučiti kako graditi industriju “, rekao je. To uključuje ispitivanje sorti koje će vjerojatno proći najbolje u podneblju u Teksasu, kojih zamki treba biti svjestan (truljenje korijena pamuka i kako to riješiti primarno na sastanku) i kako riješiti dodatne probleme koji se pojave.

Sue Langstaff iz Primijenjeni senzorički, LLC, voditelj je jednog od rijetkih senzornih panela koje je prepoznalo Američko društvo kemijskih naftnih proizvođača (AOCS). Njezina tvrtka testira i okusi maslinova ulja kako bi, između ostalih kemijskih specifičnosti, utvrdila mogu li se označiti kao â € <"ekstra djevica “, i bila je među govornicima na sastanku. U svom izlaganju ponudila je uvod u preradu i ocjenjivanje maslinovih ulja, kako uočiti nedostatke i kako razumjeti sustav ocjenjivanja. â € <"Bili su žedni znanja ”, rekla je o željnim i predanim uzgajivačima i proizvođačima.

Langstaff je pohvalio grupu zbog njezinih ciljeva. â € <"Neki su članovi na sastanak donijeli svoj (proizvod), pa smo probali i pronašli prilično dobru zastupljenost teksaških maslinovih ulja. Uglavnom su imali nedostatke, pa je to dobro od početka. "

Prema Langstaffu, današnja praksa označavanja još je važnija za novoosnovanu teksašku industriju. â € <"Stvarnost je takva da još nemaju dovoljno ulja, pa svoj proizvod (proizveden u Teksasu) miješaju s maslinovim uljima iz Kalifornije, na primjer, a neki su ljudi (uznemireni) jer osjećaju da se to prenosi strogo iz Teksasa. "

Langstaff tvrdi da se njezina briga ne odnosi na same mješavine. â € <"Ponekad su mješavine bolje ”, rekla je. â € <"Može biti da je sinergija jedan plus jedan jednaka tri. A u Teksasu su na putu da proizvedu 100-postotno mljeveni proizvod u Teksasu, ali još nisu tamo. To je industrija koja raste. "

"Ali znate, zasad želite biti sigurni da ako svoj proizvod prodaju kao stopostotni Teksašanin, to bi onda trebalo biti. "

Gambini preokreće tu skriptu. Više ga zanima kvaliteta, držeći američka ulja američke proizvodnje i mješavine koje uključuju međunarodni proizvod.

"Testima okusa koje smo napravili utvrđeno je da su uvozne marke supermarketa gotovo sve užegle. Smiješno je što prodaju kao ekstra djevicu. A cijene po kojima prodaju svoja ulja bezobrazno su niske. Loše drže do američkih proizvođača. Trebale bi biti oznake na kojima se navodi da je ulje američke proizvodnje, bilo da je iz Teksasa, Kalifornije, Georgije ili bilo gdje drugo. "