Padanje trenda: Zašto cijene maslinovog ulja u Grčkoj padaju

Najnovija izvješća o cijenama veleprodaje ekstra djevičanskog maslinovog ulja (EVOO) u Grčkoj pokazuju nagli pad. Kako je to moguće?

Ranije u studenom kada su Španjolska, Francuska, Turska i Italija izvijestile o manjoj proizvodnji tijekom toga Sezona berbe 2014. godine, cijene grčkog EVOO-a počele su rasti na 3.50 - 4.00 eura po kilogramu plaćenom u mlinovima za masline. Trend se nedavno preokrenuo i cijene naglo padaju. Od prošlog tjedna glavni talijanski kupci nisu voljni nadmetati cijene veće od 3.20 eura.



Grčka je možda na rubu problema s falsificiranjem maslinovog ulja

Grčki maslinari prisiljeni su prodavati po nižim cijenama kako bi pokrili svoje troškove ili svoje gubitke nagomilane prošlogodišnjom lošom berbom. Iako će ukupna proizvodnja u Grčkoj udvostručiti prošlogodišnje sumorne rezultate, ovogodišnja je berba u Grčkoj ispod prosjeka u mnogim regijama: proizvodnja Thasosa već drugu godinu zaredom gotovo 80 posto od normalne razine. Krf ima pad od 40 posto; na Peloponezu je proizvodnja niža od uobičajene. Područje Agrinija, na zapadu središnje Grčke, pogodile su jake kiše, a vjetar je početkom studenoga uzrokovao pad maslina. Čak se pojavio i rijetki twister koji je iščupao stabla maslina. U drugim područjima poput Volosa na istoku, mnogi su poljoprivrednici iskoristili više cijene stolnih maslina i počeli su ih rano brati, umjesto da čekaju da se mlinice otvore. Drugi su odustali od svega ili jednostavno beru za ulje potrebno za svoje obitelji.

Tko je kriv?

Puno je krivice za obilazak. Grčke mlinice za maslinovo ulje i trgovačke tvrtke traže brzi zaokret prodajom talijanskim kupcima. Posredujući milijun kilograma maslinovog ulja u velikoj količini, mogu brzo ostvariti profit do 500,000 eura. Cijenu plaćenu maslinarima prilagođavaju prema tome što im je talijanski kupac spreman platiti. Dobit za mlin za masline ili posrednika zaključava se kupuju li visoku ili nisku. Nadalje, svoju zaradu ne ulažu u marketinške ili promotivne aktivnosti za grčko maslinovo ulje. Kad se suoče, za svoj nerad krive vladu i ekonomsku krizu. Razgovarao sam s brojnim vlasnicima maslinara i zadrugama o ovom problemu i oni su ga potvrdili, ali nisu spremni to priznati i priznati masovnu prodaju maslinovog ulja talijanskim tvrtkama.

Grčke tvrtke s maslinovim uljem nisu djelovale drugačije ni u dobra ekonomska vremena. Nijedna grčka vlada nikada nije pokazala velik interes za stvaranje vijeća ili strukture za maslinovo ulje radi zaštite cijena i promicanja inovativnih kampanja ili prodaje Grčko maslinovo ulje u inozemstvu. To ostavlja polje otvorenim za sve uključene u promicanje vlastitih uskih osobnih i regionalnih interesa. Ovo je recept za katastrofu za grčku industriju maslinovog ulja općenito, a posebno za male maslinare. Postoji niz pojedinačnih mlinova, uzgajivača i prodavača koji su uspjeli stvoriti jake robne marke na međunarodnoj razini, osvojiti nagrade i međunarodna priznanja, ali oni su iznimka.

Priča o dvije zemlje

Talijani imaju potrebu opskrbiti se svojim sve većim tržišnim udjelom kvalitetno maslinovo ulje. Uložili su u promociju i marketing svog maslinovog ulja i stvorili jake marke. Njihov se trud isplati. Talijanske tvrtke s maslinovim uljem također su fantastičnim rezultatima uspješno promovirale agroturizam u talijanskim maslinarskim regijama.

S druge strane, grčka vlada malo je učinila na promicanju punjenja u Grčkoj i razvoju jakog poljoprivrednog i gastronomskog turizma. Ove je godine Grčka imala 20 milijuna posjetitelja, ali vrlo je malo njih imalo priliku kušati visokokvalitetno grčko maslinovo ulje. Iskusni kušač odbio bi ono što većina hotela s 4 i 5 zvjezdica u Grčkoj služi kao EVOO. Čak i kada se subvencioniraju maslinari, malo je kontrole nad njihovom uporabom.

Zvijezda u usponu

U međuvremenu se u Tunisu broj tvrtki koje izvoze flaširano maslinovo ulje povećao s 20 na 46 od 2012. godine, a Tunižani ulažu velika sredstva u razvoj svoje proizvodnje maslinovog ulja. Kampanja promocije maslinovog ulja u Tunisu usmjerena je na Sjedinjene Države i Europu, a pomogla mu je strategija vlade Tunisa za poljoprivredne proizvode nulte ocjene za potrebe poreza na dodanu vrijednost (PDV). Ovogodišnja proizvodnja procjenjuje se na preko 300,000 3 tona, što bi čak moglo premašiti ukupnu proizvodnju grčkog maslinovog ulja (pa čak i talijanske proizvodnje ove godine). To je možda jedan od razloga što Talijani više nisu spremni platiti visoke cijene za grčki EVOO; mogu ga dobiti iz Tunisa za manje od - eura po kg.

Je li prevara grčkog EVOO odgovor?

Velikih razmjera preljub maslinovog ulja talijanskih tvrtki u posljednje vrijeme dobiva velik broj tiska i nastavlja biti stalna briga. Sada je Grčka možda na rubu sličnog problema s preljubima. Grci su najveći svjetski potrošači EVOO-a po glavi stanovnika, trošeći više od 18 kg godišnje. S toliko toga visokokvalitetno grčko maslinovo ulje koji teče u Italiju, tko će opskrbljivati ​​grčko tržište?

Ranije ove godine vlada grčke koalicije bio gurnut od strane TROIKA-e (izraz trojka u Grčkoj se široko koristi za nazočnost Europske komisije, Europske središnje banke i Međunarodnog monetarnog fonda od 2010. godine te financijske mjere koje su vlade poduzele) za legalizaciju miješanja grčkog maslinovog ulja s pregled kako bi snizili cijene za grčke potrošače. Repaso je, kao što i samo ime govori, postupak prolaska otpada od maslinove paste kroz centrifugu po drugi put vrućom vodom. Ovaj postupak se koristi za ekstrakciju ostatka maslinovog ulja zaostalog u maslinovoj pasti prvim prešanjem. Repaso je vrlo teško otkriti jer se ne dodaju kemikalije kako bi se maslinovo ulje izdvojilo iz masline. Koalicijska vlada pripremala se za sporazum, ali otpor se razvio od članova njihovih vlastitih stranačkih redova. Maslinari su protestirali na ulicama i odustalo se od namjeravanog zakonodavstva.

Repaso uvoz

Međutim, pripremajući se za novi zakon, neke grčke tvrtke za maslinovo ulje počele su uvoziti velike količine repaso maslinovog ulja iz Španjolske kroz Italiju kako bi ga pomiješale s grčkim EVOO-om.

Prethodni ministar ruralnog razvoja i hrane Athanasios Tsaftaris, upitan o ovom pitanju prošle veljače, priznao je da se dogodio ilegalni uvoz. Tsaftaris je prepoznao veliki problem helenizacije španjolskog maslinovog ulja (repaso) i napomenuo da će biti pojačane kontrole kako bi se zaštitila kvaliteta grčkog maslinovog ulja. Sumnjalo se da je ova helenizacija španjolskog repasa glavni razlog zbog kojeg cijene grčkog EVOO-a nisu porasle ni s gubicima od 50 posto proizvodnje u 2013; zapravo su se cijene EVOO-a prodanih u velikoj količini spustile na 2.50 € po kg. Sada, nakon pada cijene, mlinarice su spremne platiti za EVOO, u Grčkoj se ponovno izvješćuje o velikom prilju španjolskog repasa.

Kretske mlinice za masline traže pravo na proizvodnju repasa

Glavni razlog zbog kojeg su grčke tvrtke za maslinovo ulje do sada izbjegle stigmu podmetanje maslinovog ulja na međunarodnoj razini je rezultat većeg izvoza EVOO-a u druge zemlje, uglavnom u Italiju. Uz to, mlinice za masline u Grčkoj ne smiju raditi repaso maslinovo ulje. Maslinasta pasta mora se transportirati u rafineriju za sekundarnu ekstrakciju vodom, a zatim daljnju ekstrakciju heksanom za proizvodnju rafiniranih maslinovih ulja. To je razlog zbog kojeg je 80 posto proizvodnje grčkog maslinovog ulja u obliku EVOO-a. Ovo se uskoro može promijeniti. Kretsko udruženje mlinova i punionica maslina nedavno je uputilo apel grčkoj vladi da im dozvoli proizvodnju repasa u istim mlinicama za masline u kojima proizvode EVOO. Oni navode zabrinutost za okoliš poput velike potrošnje vode i otpada te svoju želju da postanu profitabilniji. Na svjetskom je tržištu sve veća potražnja za repasom, koji oni ne mogu pružiti. Ako se repaso proizvodi u istim mlinovima za masline i drži se u spremnicima jedan do drugog, povećava se potencijal za zamjenu.

Bez rezervnih zaliha od prošle godine, a Italija je otkupila većinu EVOO-a iz mlinova za masline po nižim cijenama, priča se da se ponovno događa prevara EVOO-a. Pitanje svima na umu je: Koju će vrstu EVOO-a grčki potrošači kupiti sljedeće godine?