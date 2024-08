Richard Gawel na suzi

Richard Gawel

Australijski čelnik panela za kušanje ekstra djevičanskog maslinovog ulja i bloger Richard Gawel dobro je poznat u industriji jer se ne boji izreći svoje mišljenje. I to je sigurno bio slučaj s kojim smo nedavno razgovarali Olive Oil Times.

"Ponekad odem u supermarket i izvadim stvari s police, kušam ih i razmišljam â € <'ovo je samo smeće i zapitajte se što, dovraga, rade kreatori politike širom svijeta ”, rekao je dr. Gawel o kvaliteti nekih takozvanih EVOO-a. â € <"Ako misle da su ova maslinova ulja dobra, imaju kamenje u glavama. "

Vjerojatno vide sve ove komentare i razmišljaju â € < ' tko je taj tip? ' - Richard Gawel

Malo poznata činjenica, stručnjak za maslinovo ulje zapravo je započeo kao znanstveni statističar, osmišljavajući ispitivanja i analizirajući rezultate. To nedvojbeno objašnjava njegovu opsjednutost podacima kada je pisao svoj blog o maslinovom ulju Glatki ekstra djevičanski.

Zatim je radio kao predavač vina, prije nego što ga je prisluškivao Australska udruga maslinovog ulja 1997. na čelu ploče za kušanje maslinovog ulja. Osam je godina vodio taj panel prije nego što je odlučio odustati od njega i započeti posao kao samostalni savjetnik za maslinovo ulje, dok je i dalje predsjedao brojnim emisijama maslinovog ulja. Sada radi u istraživanju vina, prvenstveno s fenolima bijelog vina, a živi u Adelaideu sa suprugom, dvoje mladih tinejdžera, psom i mačkom koja mu se ne sviđa.

Nitko od njih nije pokorio njegove objave na blogu, njegovu pristranost da komentira pogrešne informacije o maslinovom ulju koje vidi na Internetu, njegovu ulogu u predsjedavanju emisijama maslinovog ulja, uključujući priželjkivani Australijski nacionalni sajam maslinovog ulja, ili njegovu Twitter ažuriranja o svim stvarima EVOO.

Doktor Gawel rekao je da su se, unatoč tome što su mnogi ljudi prešli iz vinske industrije u maslinovo ulje, vrlo različiti. â € <"S vinom imate toliko različitih sorti i različitu razinu alkohola. Razumijevanje zamršenosti svake od njih životno je djelo ”, rekao je. â € <"S maslinovim uljem razlike su suptilnije jer u osnovi procjenjujete voćni sok, ali kad u emisiji dobijete 50 ulja i morate razraditi koje je najbolje zapravo prilično izazovno. "

Rođen i uzgajan u Adelaideu, daleko je od mjesta koja su tradicionalno povezana sa stručnjacima za proizvodnju maslinovog ulja. â € <"Ako nekoga u svijetu maslinovog ulja pitate gdje bi bilo najudaljenije mjesto, pretpostavljam da bi se Adelaide, Melbourne ili Hobart, Australija prilično približila ”, rekao je dr. Gawel.

Internet je stoga njegov izlaz u svijet maslinovog ulja. Poznat kao otvoren glas, dr. Gawel rekao je da samo govori ono što misli i što se većina ljudi previše boji. Nepostojanje većih komercijalnih veza s određenom tvrtkom za maslinovo ulje sigurno pomaže.

"Ovdje radim malo posla za jednu ili drugu tvrtku, ali toliko malo napravim od toga da ne bih prodao dušu za to ”, rekao je. â € <"Zašto bih htio srat za tu svotu novca? To je druga dobra stvar u vezi s miljama milja od nigdje. Vjerojatno vide sve ove komentare koje sam napisao i razmišljaju â € <'tko je taj tip? Oh, on je samo Australac, ne brinite, on je nitko '. "

No, njegova mišljenja zasigurno se neće zanemariti.

Jedno pitanje koje je dr. Gawel ostao na vrhu je kvaliteta europskih EVOO-ova i pogrešno označavanje. Rekao je da industrija širom svijeta mora gledati na kvalitetu maslinovog ulja koje se predstavlja masovnom tržištu i da mu je drago što su andaluzijske vlasti za zaštitu potrošača â € <"imao petlje «izaći i test ulja po cijeloj Španjolskoj, otkrivši da polovica njih zapravo nije bila ekstra djevica.

Dr. Gawel vjeruje Američki standardi ima dug put. â € <"Ne razlikuju se puno od Standardi IOC-a (International Olive Oil Council), zapravo postoji vrlo mala razlika. Ako zapravo pročitate sitni tisak, oni su jednako zbunjujući kao i ikad prije, a zapravo možete dobiti miješano rafinirano maslinovo ulje i nazvati ga raznim stvarima prema trenutnim standardima. Definicija dobrog skupa standarda je da jedno ulje treba spadati samo u jednu kategoriju. Nisam vidio nove australske standarde, ali nadam se da su vraški puno bolji. Ali morat ćemo pričekati i vidjeti. "

Dr. Gawel rekao je da je glavna promjena u industriji kontinuirano poboljšanje kvalitete maslinovih ulja od strane velikih proizvođača koji tjeraju male obrtnike vrhunskih proizvođača s tržišta. â € <"U prošlosti su ulja koja se nalaze u supermarketima širom svijeta uglavnom bila prilično niske kvalitete. Ali mislim da će se stvari vrlo brzo promijeniti ako pogledate velike proizvođače u Čile, ovdje u Australiji - Granični zavoj i slično - i u Kaliforniji. Po prvi puta ćemo vidjeti zaista zvučna, svježa, kvalitetna maslinova ulja kako se na policama supermarketa pojavljuju po cijenama supermarketa. "

Mnogi veći proizvođači masline sada pretvaraju u kvalitetna ulja čim su ubrane, o čemu je mali proizvođač mogao samo sanjati. Doktor Gawel rekao je da u tim uljima pronalaze razinu slobodnih masnih kiselina (važan pokazatelj kvalitete maslinovog ulja) od 0.1 i 0.15, niske količine peroksida te su svježa i voćna.

Richard Gawel rekao je da je pitanje o kojem se ne govori široko smanjenje potrošnje ekstra djevičanskog maslinovog ulja i maslinovog ulja općenito u Europi. â € <"Ako pogledate Španjolsku, Italiju, a posebno Grčku, potrošnja po stanovniku značajno je pala u posljednjih 10 godina. MOO nikad ne govori o tome jer zapravo ne želi da itko o tome razgovara. "

Kazao je da je godišnja potrošnja po stanovniku u Grčkoj pala s oko 28 na 21 litru u posljednjih 10 godina. â € <"To je vraški puno maslinovog ulja. Morate postaviti pitanje, â € <'zašto ljudi u Europi ne jedu toliko maslinovog ulja kao nekada? ' U svim drugim zemljama širom svijeta - SAD-u, Australiji, Njemačkoj i Britaniji - potrošnja je ili stabilna ili se povećava "

"U Europi rade promotivne napore Indija i Kina, što je sjajno. Ako naterate ljude u Kini da pojedu i po jednu kapljicu maslinovog ulja godišnje, svi bismo bili bogati, ali to treba učiniti dugo. "

Doktor Gawel sigurno čini svoj dio kako bi pomogao da se industrija vina i maslinovog ulja održi u pokretu. Kao dio svog posla kuša vino gotovo svaki dan, a godišnje kuša više od 500 maslinovih ulja. I to je samo njegov svakodnevni posao.

Kod kuće je rekao da jedno od njegove djece stvarno voli EVOO i stavlja ga na sve, dok drugo â € <"nije briga za manje «. â € <"To su djeca za vas ”, rekao je.

Čak i unatoč velikom broju ulja koja su mu dotaknula nepca, apetit za kušanjem kvalitetnih maslinovih ulja nije se smanjio. â € <"Bilo bi lijepo vidjeti još nekoliko super-duper svježih europskih ulja koja bismo mogli isprobati, ali opet Australija je malo na putu “, rekao je dr. Gawel.

Ali rekao je da je jedna od najboljih stvari u australskoj industriji sposobnost eksperimentiranja i isprobavanja novih mješavina sa svojim raznolikim sortama i stilovima maslinovih ulja, koji se kreću od toskanskih stilova do španjolskih i grčkih sorti, i sa zelenim maslinama, sredinom asortiman i zrele masline.

"Vrlo je otvoren prema tome što ovdje čine dobra maslinova ulja. Neke kombinacije nećete naći nigdje drugdje na svijetu. Ovdje imamo nekoliko pasjih ulja od australskih proizvođača na policama supermarketa, ali mislim da je glavno da problem nije sustavni. Otkrio sam da su australska ulja na australskim policama supermarketa zaista kvalitetna i prilično postojana, osim neobičnog. "

Između svojih različitih obveza prema maslinovom ulju i vinu, dr. Gawel uspijeva posvetiti vrijeme i nekim drugim svojim strastima koje se često nađu u njegovom Twitter feedu (@oliveoilguy) kao što su ljudska prava. Kao član Amnesty International, rekao je da se osjeća privilegirano što živi u zemlji â € <"gdje zapravo možete reći ono što mislite i ne dobiti za to zatvor “.

Kad ima vremena za muharenje, o tome i piše. â € <"To je prilično samozadovoljavajuća stvar ”, rekao je. Oduševljeni vrtlar, njegove rajčice također bi se mogle spomenuti, uglavnom za â € <"ismijavati ”susjede. â € <"Volim kriket. Moji američki prijatelji misle da je to najsmješnija stvar na svijetu, kako je itko mogao pet dana sjediti ispred televizije i gledati izvlačenje ”, rekao je.

"I uvijek sam volio AFL (Australian Football League). Snažno podržavam Nogometni klub Melbourne (poznat kao Demoni). Oduševljen sam biciklistom kad me ne udaraju automobili, a to sam bio nekoliko puta i bio u bolnici. Mislim da biciklisti postaju malo teški, ne pazimo na to dobro. Ali osim biciklizma, ribolova i gledanja kriketa, to je zapravo moj život. "

Što se tiče nedjelje, on će paziti na svoj vrt, voziti se biciklom ako osjeća da je igra, napiši svoj blog, ima nekoliko prijatelja oko nekoliko piva i provodi neko vrijeme sa svojom djecom.

"Mnogi ljudi misle da bi moje nedjelje mogle biti izgubljene, ali nikada ih nisam vidio kao izgubljene ”, rekao je.

