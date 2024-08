Mafijaška kontrola maslinovog ulja Tema izvještaja iz 60 minuta

Časopis CBS News â € <'60 minuta emitiran je segment sudjelovanje mafije u talijanskoj poljoprivredi večeras, uvodeći milijune gledatelja u sjenoviti podzemni svijet trgovine maslinovim uljem i bacajući novu sumnju na â € <"Made in Italy ”marka.

"Mafijaške kopije finog maslinovog ulja, vina i sira potaknule su eksploziju kriminala zbog hrane u Italiji ”, rekao je dopisnik CBS News, Bill Whitaker.



Uz razgovor s talijanskim istražiteljem Sergiom Tirrom, čiji je tim od 60 obučenih kušača u stanju otkriti krivotvorena maslinova ulja â € <"na prvi gutljaj ", izvještaj je sadržavao intervju s Tomom Muellerom, autorom Extra djevičanstvo izložiti.



â € <"U mnogim slučajevima dobivate maslinovo ulje nižeg stupnja, koje je pomiješano s nekim dobrim ekstra djevičanskim maslinovim uljem ... ponekad dobivate dezodorirano ulje ”, rekao je Mueller. â € <"Pomiješaju ga s nekim uljem koji ima neki karakter koji mu daje malo boje, malo okusa ... i to prodaju kao ekstra djevičansko. To je protuzakonito - to se stalno događa. "

Prije procijenjenih 12 milijuna gledatelja koji su upravo gledali Denver Broncos kako pobjeđuje San Diego Chargers u bliskoj kasnoj sezoni nogometne utakmice, Tirro je pokazao kako je lako krivotvoriti ekstra djevičansko maslinovo ulje.

Slika: 60 minuta / Vijesti DZS-a

Uzevši bočicu suncokretovog ulja bez boje i mirisa, dodao je nekoliko kapi klorofila. â € <"Postaje boja maslinovog ulja ”, rekao je Tirro. To je jednostavno.

Sicilijanski proizvođač maslinovog ulja, Nicola Clemenza, vodi ustanak od 200 farmera protiv kontrole mafije u regiji.

"Na dan kad sam pokrenuo konzorcij, spalili su mi auto, spalili su dio mog doma, a ja sam bio unutra sa suprugom i kćerkom ”, rekao je Clemenza.

Mueller je rekao da se mafijaška kontrola prožima opskrbom hranom u Italiji i opisao njezin utjecaj na maslinovo ulje najcrnje: â € <"U bilo kojem slučaju s maslinovim uljem vrlo je teško reći koliko točno kapi u datoj boci ima mafijaške krvi. "

Kad je Whitaker pitao koliki je dio maslinovog ulja označen â € <"ekstra djevica "koja stiže do Amerikanaca doista nije ekstra djevica, odgovorio je Mueller, â € <"75% do 80%, lako. "

CBS News poslao je 3 boce maslinovog ulja pronađenog u neimenovanom američkom supermarketu na Tirrovu kušačku ploču: Samo je za jednu utvrđeno da je ekstra djevičanska.

"Jednog su opisali kao lampante - najkvalitetnije maslinovo ulje. Ta je marka slučajno jedna od najprodavanijih u Americi ”, rekao je Whitaker.

Najprodavanija marka u Sjedinjenim Državama je Bertolli, koja je predmet visokog profila istraga prijevare i višestruka kolektivne tužbe.



Pogledajte â € <'Segment od 60 minuta ovdje.